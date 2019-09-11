Новый скандал: семья Алибасова и Шукшиных потеряла ребенка

После того, как стало известно, что Фрейя Зильбер, девушка сына актрисы Марии Шукшиной Макара, исчезла из своей квартиры вместе с сыном, семья Шукшиных обратилась к Андрею Малахову с просьбой помочь отыскать их. В эфире программы «Прямой эфир» показали кадры разгромленной квартиры, где проживала Зильбер. Сестра Марка Шукшина Анна призналась, что получает множество сообщений в инстаграм, в которых ее спрашивают, где находятся Фрейя вместе со своим сыном, а она не может ответить.

«Такое ощущение, что это попытка к бегству. Будто она пыталась бежать», — прокомментировала она видеозапись.

Зрителям также продемонстрировали обращение Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной, которые выразили готовность забрать ребенка.

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Фрейя обещала, что прилетит в Москву, но так и не появилась. Корреспондент передачи ждал ее в московском аэропорту, но безрезультатно. Он пробыл там несколько часов и так ее и не нашел. Мобильный был выключен.

«Мы очень сильно переживаем за сына. В квартире творилась полная жесть. Ненавижу таких мамаш как Фрейя, которая бросает ребенка в квартире с какой-то непонятной теткой. Приходят к ней неизвестные люди со стеклянными глазами. Сразу видно, что наркоманы», — сказал соседка Фрейи.

Затем в студии включили видео, на котором было видно, как Фрейя развлекалась с друзьями, употребляла алкоголь и шутила о запрещенных препаратах.

«Все видели, как ее однажды забирали на скорой с передозом», — отметила ее соседка.

Анна Шукшина заявила, что ее брат «точно заберет ребенка», когда узнает о поведении своей бывшей девушки.

Однако большая часть зрителей программы и ее гостей успокоилась относительно судьбы ребенка, когда увидела, что его забрала к себе в Барнаул мать Фрейи. На улице Шукшина, где он поселился вместе с бабушкой, малыш отметил свой первый день рождения и сделал первые шаги.

«Марк находится у меня с мая месяца, с ним все замечательно, он в хороших условиях. С июля мы стали ходить в частные ясли», — рассказала бабушка ребенка.

На кадрах, снятых в Барнауле, было видно, что ребенок хорошо питается («если он отказался от еды — это не он»), играет в активные игры и каждый день ходит мимо памятника своему знаменитому предку.

«Маркуша, это — твой прадедушка. Зовут его Шукшин Василий Макарович. Он был знаменитый писатель, который прославил наш Алтай», — сказала она ребенку, показывая скульптуру.

Она подчеркнула, что ребенок растет «очень компанейским мальчиком».

«Называет меня мамой. Честно вам сказать — неохота его отдавать», — призналась мама Фрейи.

Она также рассказала, что в последнее время у нее поменялись отношения с дочерью.

«Раньше она конфликтовала, все принимала в штыки… По мере того, как мы снимаем эти программы, она становится более адекватной, более контактной», — призналась женщина.

По ее словам, отец ребенка скорее всего не знает, что ребенок находится в семье матери его бывшей девушки. Бабушка малыша рассказала, что дочь отдала ей карту, на которую Макар должен был переводить по семь тысяч рублей в месяц, однако с мая денег от него не приходило.

«Наверное, она выбивала алименты», — предположила женщина.

Несмотря на жесткие слова по отношению к дочери со стороны мужа Лидии Федосеевой-Шукшиной, продюсера Бари Алибасова, она сказала, что понимает подобное отношение семьи Шукшиных к этой ситуации.

«Единственное что меня напрягло — слова Макара в интервью, что он может не полюбить ребенка, потому что он напоминает его мать», — добавила она.

Появившийся после этого в студии Алибасов, познакомившись с Ниной Зильбер, заявил, что она ведет себя совсем не как мать и выразил недоумение в связи с тем, что именно происходило с девушкой в процессе воспитания. Его вопрос о том, кто именно проявит инициативу в вопросе дальнейшего воспитания Марка-младшего вызвал волну возмущения в студии.

«Кто претендует? Вы же только что сказали. Вы из всей страны сделали дураков — вы выходите и делаете вид, что не знаете ничего», — сказал одна из гостей передачи.

В ответ на это продюсер отметил, что не видит сути проблемы, так как ребенок в настоящий момент находится в семье, где хорошо себя чувствует. Он также обратил внимание присутствующих на то, что в семье Шукшиных «нет богатеев», а сам он не работает на протяжении десяти лет и призвал «не истерить» из-за мальчика.

«Ну, разваливается семья, что — первая семья что ли в стране разваливается?» — сказал он.

После этого в студии появилась сама Фрейя, которая призналась, что записывала вместе с отцом своего сына провокационные видеоролики, где употребляла в кадре алкоголь «для видео», однако в процессе этих съемок у нее выработалась зависимость из-за которой девушка решила обратиться к специалистам и попала в реабилитационный центр. В качестве подтверждения ее слов зрителям показали запись из самого центра, на котором Фрейя зачитала свой список «целей на день».

«Читаю художественную книгу, 20 страниц в день. Написать письмо маме и сделать два добрых дела», — сказала она на камеру.

Говоря о том, почему квартира оказалась в разгромленном состоянии, она призналась, что во время ее отсутствия ключи были у другого человека. В самом центре она провела три месяца, которые назвала «очень тяжелыми», при этом подчеркнула, что в ее крови не было обнаружено наркотиков при поступлении. Она также выразила желание как можно скорее воссоединиться с ребенком.

Гости передачи разбились на два лагеря — одни настаивали на том, чтобы она провела в реабилитации еще какое-то время, другие призвали поддержать ее в желании вернуться к здоровому образу жизни и воспитанию сына.

Несмотря на опасения собравшихся, девушка настояла, что первое время хочет провести в Барнауле с семьей, где уже окончательно примет решение о дальнейших действиях.