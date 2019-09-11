«Киркоров разорится»: Лоза похвалился качеством своих песен

Российский композитор и певец Юрий Лоза, известный своими резонансными высказываниями по разным вопросам, в интервью изданию «Вечерняя Москва» заявил, что появление его песен в эфире могло бы разорить «поп-короля» отечественной эстрады Филлипа Киркорова.

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Музыкант рассказал, что около 15 лет назад написал песню про новый год, однако за все эти годы ей не удалось попасть ни в один из новогодних эфиров.

«Я приезжаю, говорю: ребята, включите меня, хорошая же новогодняя песня, все говорят — охренительная. — сказал Лоза.

— Но мне редактор говорит: что я могу сделать? Если я тебя суну, я же должен кого-то выкинуть. Если Киркоров узнает, что у него будет не 20 песен, а 19, ты можешь представить себе уровень истерики из-за того, что какого-то Лозу включат? Он уже перья поменял, он уже костюмы пошил, и вдруг ему говорят, что будет песен только 19».

По словам музыканта, редактор, в очередной раз отказывая во включении в эфир, назвал его «взрослым мальчиком» и напомнил, что тот может написать все что угодно — песню, книжку, пьесу или сценарий, тогда как артисты вроде Киркорова якобы сильно пострадают, если их перестать показывать.

«Ты все можешь, ты музыкант, ты встанешь в переходе, тебе подадут. А если я их сейчас перестану показывать, что им, вставать в очередь за бесплатным супом?» — привел красочный пример сотрудник телевидения со слов Лозы.

Кроме того, в ходе беседы с журналистом издания композитор пояснил природу своих сенсационных заявлений.

По его словам, чаще всего «эти заявления» являются просто выдранными из контекста фразами.

В качестве примера он привел запись часового эфира на канале «Звезда», где во время съемок ему задали вопрос: кто является символом эпохи, кто самый главный человек в России.

«Отвечаю: наверное, в Советском Союзе — это все-таки Гагарин, который прорубил дорогу в космос. Одна его улыбка чего стоит, сколько контрактов мы подписали только потому, что рядом сидел Гагарин, — вспоминал артист. — Но его нельзя сравнивать с сегодняшними космонавтами. Как нельзя сравнивать первого человека, охрой нарисовавшего оленя на стенке пещеры, и Сурикова — это разные по уровню творцы, но они оба ценны для истории».

Кроме того, тогда Лоза сказал, что сегодняшние космонавты могут играть в космосе в бадминтон, а Гагарин в ракете физически ничего не делал, он просто лежал. Так, музыкант посетовал, что из всей передачи остается одна лишь фраза — «Гагарин в ракете ничего не делал, он просто лежал».

По словам Лозы, после разговора с ним редакторы канала бегут с этим к Леонову, тот, в свою очередь, возмущается: «сволочь, он оскорбил моего друга, подонок, гад».

«Я звоню на «Звезду», говорю: ребята, когда передача пойдет? Они отвечают: а мы не будем ее монтировать, нам достаточно этого скандала. Я им — как так, товарищи, мне уже идут конкретные угрозы, что убьем тебя, сволочь, за нашего Гагарина», — рассказал музыкант.

Однако музыкант убежден, что ничем не оскорбил легендарного космонавта и попросил, чтобы кто-нибудь доказал, «что Гагарин в ракете танцевал, стоял или сидел».

«Я же знаю немножко о космонавтике. Академик Раушенбах писал, что полетная инструкция для первого космонавта состояла из четырех слов: ничего руками не трогать. Да Гагарин и сам на одном из банкетов встал и говорит: Я не знаю, кто я — первый космонавт или последняя собака, — сказал Лоза. — Все же шло в автоматическом режиме: человек лежит запеленутый в этот скафандр, не может пошевелить ни одним из членов. Взлетел, сел… И мне говорят, что я оскорбил Гагарина. Да он великий, я и называл его самым великим деятелем Российской империи ХХ века — именно Гагарина. И вдруг — я его обидел. Вот так делаются все эти мемы».

Возвращаясь к разговору о цензуре, Лоза подчеркнул, что «более поляризованного музыкального сообщества, чем в Советском Союзе, не было».

«Были те, кто на экране, и те, кто вне экрана. Ненавидели друг друга так, что даже представить невозможно. Какими словами поливали! Потому что одни имели доступ к кормушке, а другие — нет», — сказал он.

По его словам, он всегда был уверен в том, что его творчество востребовано, интересно и нужно людям, однако оно не проходило через «определенные фильтры».

«Скажем, та же «Баба Люба». На протяжении 30 лет никто даже близко так не спел, а я даже не номинирован, не то что признан. Не попал «в список». И как текстовик не был номинирован, хотя написал об этом ремесле книгу как человек, который умеет это делать», — посетовал артист.