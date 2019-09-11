«Это ее угнетает»: что сказали близкие о состоянии Заворотнюк

После того, как слухи о раке у актрисы Анастасии Заворотнюк разгорелись с новой силой из-за ее публикации в инстаграме, прервавшей двухнедельное молчание исчезнувшей с телеэкранов звезды в социальных сетях, сообщения о якобы обрушившемся на нее тяжелом недуге прокомментировали родные и близкие, пишет сайт kp.ru.

Как оказалось, мать Заворотнюк была не в курсе многочисленных публикаций в СМИ, в которых выдвигались предположения о возможной онкологической болезни ее дочери. Чтобы выяснить правду, она дозвонилась Заворотнюк в Италию, где та находится на отдыхе. В ответ на расспросы матери актриса сказала: «Наговорят тоже... Не слушай всех».

Сообщения о раке опровергла также и директор актрисы Марина Потапова, которая объяснила отсутствие артистки в публичном пространстве недавним рождением ребенка.

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«Нормально. Дайте ей спокойно насладиться материнством! Долгожданный ребенок — это такое счастье!» — сказала Потапова.

По ее словам, актриса не отошла от дел, и в ее расписании запланированы разные проекты, о которых директор не может говорить по условиям заключенных контрактов. Слова Потаповой об отсутствии рака у Заворотнюк подтвердил также ее концертный директор Стас Христов.

«Есть заказы на корпоративы на октябрь. Но это закрытые мероприятия, не публичные, поэтому это коммерческая информация. Из ближайшего — будет большое интервью для телевидения, на три-четыре программы накопилось материала. Вопросы материнства и так далее», — отметил он.

По словам представителя актрисы, ее команда уже на протяжении двух недель ведет переговоры с телевидением об интервью. Он подчеркнул, что «журналисты раздули сенсацию» и предложений с ТВ поступило очень много. В частности, одна из программ предложила ей за участие в ток-шоу 3 млн рублей.

«Анастасия дала ответ, что подумает. Телевизионщики говорят, что Заворотнюк плохо себя чувствует и поэтому пока не может прийти на съемки. К тому же муж запретил ей пока работать, сказал отдыхать», — сказала экс-директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова.

Об отсутствии у актрисы серьезного заболевания заявил и знакомый ее мужа, фигуриста Петра Чернышева, который предпочел не раскрывать своего имени. Он также назвал настоящую причину ее «исчезновения».

«Я говорил с Петром на днях. Спросил про болезнь жены. Он категорично заявил, что рака у Насти нет. Но подтвердил, что она еще не пришла в форму после родов. Актриса заметно прибавила в весе. И это ее угнетает», — сказал он.

По словам источника, у актрисы случилось «что-то вроде депрессии» на фоне разлада, который произошел в отношениях с мужем.

«К тому же, как мне рассказали, Петр недавно узнал про то, что его жена флиртовала с другим мужчиной — одним богатым чеченцем. Это было не сейчас, какое-то время назад, но Пете донесли об этом недавно. И он, видимо, обиделся. Возможно, это какие-то недоброжелатели попытались намеренно вызвать ревность Петра», — сказал он.

Источник подчеркнул, что из-за этих событий Заворотнюк «нервничает, переживает и не хочет никого видеть». Его заявление о лишнем весе актрисы косвенно подтвердила актриса Вера Сотникова: «Анастасия говорила, что у нее появился свой диетолог».

Ранее актриса уже прибегала к услугам «звездного диетолога» около полугода назад. Тогда врач составила для Заворотнюк меню из определенных продуктов, которые привозили ей лично.

«Она питалась теми продуктами, которые ей привозили. Не знаю, пользуется ли она сейчас моим сервисом, надо смотреть документы. Я давно ее не видела», — сказала диетолог.

Слухи о том, что Заворотнюк может быть больна появились в СМИ в конце августа. Причиной стала отмена ряда спектаклей с ее участием, которые были запланированы в этом году. После этого многие обратили внимание, что на протяжении уже долгого времени она не посещает светских мероприятий и не появляется на телеэкранах.