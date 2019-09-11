Загадочное послание: Пугачева о «пьяном» концерте Билана

Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на недавний инцидент, связанный с выступлением Димы Билана в нетрезвом виде на дне города Самары. В комментариях к видеообращению певца в инстаграме знаменитость отправила эмодзи — сердце и изображение девушки, поднимающей руку в знак приветствия.

Реклама

Таким образом, Пугачева присоединилась еще к нескольким знаменитостям, поддержавшем исполнителя.

«Все мы не без греха! Не суди, да не судим будешь, — написал Филипп Киркоров. — Дима, ты артист! Артист с большой буквы. И еще больше стал им после этих честных слов. Все забудется, время все стирает, а такие честные поступки останутся навсегда, как поступок настоящего честного артиста! Благородно! Честно!»

В свою очередь продюсер Яна Рудковская подтвердила, что в Самаре планируется новое выступление Билана, которое, по ее мнению, должно стать лучшим в его жизни. «Ждем место под детскую площадку, ждем, когда ты подаришь городу ее, ждем аппарат для детской больницы», — рассказала она о самарских планах исполнителя, поблагодарив его за искренность.

В то же время Рудковская напомнила Билану, что он «большой артист, не имеющий права на ошибку». «Но твои слова много значат не только для всех твоих поклонников, но и для всех нас! Я очень надеюсь, что Самара простит тебя, потому что в Самаре живут самые добрые и отзывчивые люди», — заключила она.

Певица Валерия в комментариях к посту поблагодарила Билана за искренность.

«Ты очень хороший человек и прекрасный артист. Ты переживаешь, и это в очередной раз подтверждает вышесказанное. Всякое случается, все мы живые люди, но твоя реакция в высшей степени благородна и честна. Уверена, что за искренность твои поклонники будут тебя уважать и любить еще больше», — написала она.

Слова поддержки вокалисту также направили Игорь Крутой, Евгений Плющенко, Анита Цой, Кристина Орбакайте и многие другие звезды шоу-бизнеса.

Не остался в стороне и Сергей Шнуров, который по традиции отреагировал на случай в стихотворной форме. Лидер группы «Ленинград» попросил Билана «наплевать» на то, что говорят самарцы, и выделил плюсы «пьяного» выступления.

«Дмитрий брось, наплюй, да лан. // Повезло Самаре разом, // Наблюдать, как Д. Билан, // В зюзю пьяный вертит тазом», — написал вокалист «Ленинграда».

Шнуров заявил, что о Билане никто бы не вспомнил после качественно проведенного концерта, и посоветовал ему радоваться внезапной популярности в СМИ.

«Пусть заходятся от злобы, // Комментарии жуя. // Выступил бы трезвым, что бы // Написали? [ничего]!» — подчеркнул музыкант.

8 сентября в соцсетях появились видео с концерта Билана в Самаре, на которых певец сидит, долго пьет воду, свешивается с края сцены в нелепых позах, не поет и роняет микрофон.

Сразу же после этого жители Самары обвинили звезду в испорченном празднике и даже создали петицию с целью лишить его статуса заслуженного артиста России.

«Многие пришли именно на его выступление. Однако он вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты. Человек был явно под воздействием алкоголя, либо наркотических средств, — говорилось в тексте обращения. — Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд».

На следующий день после инцидента Билан опубликовал в инстаграме видеообращение, в котором попросил прощения у слушателей.

«Друзья, я к вам с колоссальным извинением за мой концерт в Самаре, который прошел вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде, встретил друзей в гримерке, в отеле и выпил коньяк, совершенно не рассчитал, поскольку веду здоровый образ жизни, — пояснил он. — Я не рассчитал, видимо, из-за отсутствия алкоголя в моей жизни, и это сыграло со мной жуткую шутку».

В качестве компенсации певец пригласил жителей Самары на свой бесплатный концерт, а также пообещал подарить городу детскую площадку и обеспечить оборудованием одну из больниц.