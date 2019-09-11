«Обнаружен рак»: Розенбаума срочно прооперировали

Российского барда Александра Розенбаума прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. Петра Герцена, передает Агентство городских новостей «Москва». По данным издания, у 67-летнего артиста обнаружили рак.

«У Розенбаума был диагностирован рак. Операцию по удалению опухоли он перенес успешно», — пояснил источник в медицинских кругах.

В начале сентября телеграм-канал Baza сообщил об экстренной госпитализации исполнителя. По информации издания, Розенбаум находился в реанимации в тяжелом состоянии. Ему провели хирургическую операцию, которая длилась несколько часов. Как уточняли врачи, она завершилась успешно. Другие детали относительно самочувствия певца не раскрывались.

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Вскоре Розенбаум прокомментировал сообщения о своей госпитализации. «Я в больнице под присмотром хороших докторов, все будет замечательно», — приводит его слова сайт kp.ru.

В свою очередь продюсер музыканта подчеркнула, что он перенес плановую операцию, которая не повлияет на концертный график.

Слухи о заболевании Розенбаума появились в июле прошлого года. Тогда народный артист СССР Иосиф Кобзон в эфире программы «Пусть говорят» заявил, что у его коллеги выявили онкологию.

В ходе передачи он посоветовал всем страдающим от рака обратиться в одну из клиник, в которой он и сам регулярно проходил обследование. «Не кажется ли вам странным, что интеллектуальных, известных людей так часто убивает онкология?» — задал вопрос певец.

Позднее сам Розенбаум опроверг сообщения о диагностированном у него раке, подчеркнув, что прекрасно себя чувствует.

«Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу», — написал он у себя в инстаграме.

Незадолго до информации о болезни, СМИ сообщили о том, что певец спас человека на борту авиалайнера. По данным РИА «Новости», Розенбаум оказал медицинскую помощь пассажирке самолета, следовавшего рейсом Москва — Симферополь. Девушка пояснила, что она живет с пороком сердца, и ей нельзя сильно нервничать, однако перед полетом у нее произошла стрессовая ситуация из-за покупки авиабилета.

Она не запомнила, как Розенбаум оказал ей первую медицинскую помощь, и не сразу поняла, что перед ней находится народный артист России. По ее словам, музыкант, который по первому образованию является врачом, до приземления самолета следил за ее состоянием.

«Это мой спаситель. Еще пригласил на свой концерт. Замечательный мужчина, человек. Я счастлива, что в тот момент он оказался на борту и смог все оперативно сделать», — добавила она.

Розенбаум родился в 1951 году в семье врачей. Его карьера началась с цикла, вдохновленного «Одесскими рассказами» Исаака Бабеля. В записи композиций барду помогали музыканты из ансамбля «Брат­­ья Жемчужные». В 1980-м он окончательно сделал выбор в пользу музыки и ушел на эстраду.

Тогда певец записал джазовую композицию «Вальс-бостон», ставшую впоследствии его визитной карточкой. Розенбаум вспоминал, что сочинил ее очень быстро, буквально за одно утро, когда удалось поймать осеннее настроение. Первыми «Вальс» услышали музыканты рок-группы «Пульс», в которой он на тот момент играл.

В начале нулевых Розенбаума окончательно признали на государственном уровне. В 1996 году он стал заслуженным артистом России (а спустя пять лет — народным), ему также присвоили звание полковника медицинской службы.

В 2003 году Розенбаум стал депутатом Государственной думы, где успел принять участие в разработке закона против фонограмм. В своих интервью он не раз подчеркивал, что сам выступает «живьем», и, хотя не видит смысла бороться с «фанерой», считает важным предупреждать слушателя о том, что ему предстоит услышать. В дискографии артиста около 30 альбомов. Он также является лауреатом десяти премии «Шансон года» и трех «Золотых граммофонов».