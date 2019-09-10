«Не буду приезжать на работу»: Бузова закатила скандал

Певица и телеведущая Ольга Бузова начала со скандала запись нового выпуска программы «Бородина против Бузовой» после того, как ей два часа пришлось прождать в гримерке из-за срыва графика съемок, пишут «Дни.ру».

«Вы нормальные вообще? Я просто не понимаю, сколько можно вас ждать? Мы с Кадони уже два часа сидим! Я так-то в пять утра встала, все хотят домой. Где операторы? Нет, в таком случае я вообще не буду приезжать на работу! Я просто не понимаю, сколько я должна сидеть в гримерке?» — пожаловалась звезда на повышенной интонации, выйдя к зрителям.

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Незадолго до истерики, случившейся с Бузовой, стало известно, что ее отец Игорь Бузов был объявлен в розыск налоговыми органами за неуплату долга в размере 35 тысяч рублей. С 2015 года на мужчину было заведено девять дел, однако он продолжает скрываться. В случае если он не сможет погасить задолженность, отец певицы может стать фигурантом уголовного дела о неисполнении решения суда.

Помимо этого, на психологическое состояние певицы могли повлиять новости о беременности супруги ее бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова. О том, что пара ожидает еще одного ребенка, он сообщил в своем инстаграме, где опубликовал две фотографии.

На первой видно, как Тарасов держит годовалую дочь Милану на спине и целует округлившийся живот жены — вице-мисс России 2014 года Анастасии Костенко. На второй фотографии супруги появились вдвоем: он — в белой рубашке, она — в платье с фатой.

«Люблю. Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», — подписал он фотографию.

Супруга футболиста продублировала его публикацию в своем инстаграме, сопроводив ее подписью: «Любовь творит чудеса». Позднее в разговоре с Teleprogramma.pro она рассказала подробности о том, как вместе с мужем планировала ребенка.

«Я специально завершила грудное вскармливание Миланы на шести месяцах, чтобы у нас как можно быстрее получилось забеременеть снова», — сказала она.

По словам Костенко, они с Тарасовым заранее обговорили, что хотят завести второго ребенка как можно скорее и футболист принимал активное участие в подготовке к беременности.

«Мы вместе готовились к зачатию, высчитывали дни. Как только мой организм полностью восстановился после первых родов, это и случилось», — заявила она в интервью StarHit.

Супруга Тарасова также призналась, что вторую беременность для нее оказалась сложнее первой из-за токсикоза. В то же время, в этот раз ей легче с моральной стороны благодаря уже имеющемуся опыту родов и материнства.

Супруги решили, что вторые роды Анастасии пройдут в элитной подмосковной клинике, где врачи уже принимали роды Миланы. Костенко сделала УЗИ, чтобы определить пол ребенка, однако супруги попросили врачей не говорить им — кого именно ожидает модель.

«Мы даже сами для себя держим пол в тайне», — сказала она.

После появления этих новостей многие подписчики Бузовой в инстаграме стали оставлять в ее блоге негативные комментарии, в которых попытались пристыдить певицу за то, что она не смогла родить Тарасову детей во время их брака, а также просто критиковали ее за бездетный образ жизни. Некоторые пожалели певицу или попытались встать на ее защиту.

«Я не понимаю женщин, которые тут пишут «бездетная» Бузовой и т.д. Зачем? Человек сам про себя решает — когда и сколько», — написал один из комментаторов.

При этом сама Бузова в начале сентября в интервью сайту kp.ru признавалась, что ей было «категорически запрещено нервничать».

«Я могу сохранять внешнее спокойствие в любой ситуации, но если на душе плохо и тревожно, то сразу теряю голос. Теперь учусь контролировать эмоции. Берегу голос: чай, лимон, мед, леденцы специальные», — отметила она.

Звезда подчеркнула, что если раньше она «могла себе позволить разнервничаться», то теперь она должна чувствовать себя хорошо, так как на ней лежит постоянная ответственность в виде гастрольной деятельности.