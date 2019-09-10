«Езжай на «Евровидение»: внук Пугачевой взорвал соцсети

Народная артистка СССР Алла Пугачева высоко оценила новую песню своего внука Никиты Преснякова, записанную в составе группы Multiverse. Об этом она написала под видео со студийной записью композиции «Statues» в инстаграме 28-летнего исполнителя.

«Это очень круто!» — похвалила Примадонна внука.

Подписчики Преснякова также не скупились на комплименты и отметили, что «гены сыграли свою роль». В каждом втором комментарии пользователи отмечали, что восхитительное исполнение вокалиста вызывает у них «дрожь и мурашки».

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»Никита, подскажите, где можно скачать эту песню. Прям вот душу растеребили!», Я скупа на комплименты! Но это реально цепануло! Никита, голос нереальный! Музыка топ!», «Природа на тебе не отдохнула!», «Никита, ты суперталант, обязательно покоришь весь мир!», «Представьте нашу страну, пожалуйста, с этой песней на «Евровидении», — писали восхищенные пользователи.

Одна из подписчиц заявила, что абсолютно все песни из нового альбома группы Multiverse оказались ей по душе.

«Очень нравится песня, музыка! Недавно удалось прослушать полностью весь альбом в наушниках, и чтобы никто не мешал. Вообще, очень крутой альбом! Как вам это удалось, ни одной проходной песни! Очень круто», — оценила девушка.

Внук Пугачевой известен своей самостоятельностью и нежеланием зависеть от звездных родственников. Артист изо всех сил пытается построить музыкальную карьеру в составе рок-коллектива Multiverse без посторонней помощи и не любит отвечать на вопросы о родителях.

«Про меня и так все говорят, что мне бабушка во всем помогает. У многих складывается впечатление,что я какой-то бездельник, который отлеживается на диване, а за меня все делает бабушка! Хотя на самом деле бабушка в это время сидит у себя в замке, отдыхает, наслаждается общением с Максом, смотрит фильмы и просто хорошо проводит время. Иногда я ей звоню и просто рассказываю как у меня дела. Не более того», — говорил Пресняков в интервью сайту kp.ru.

Долгое время у молодого человека не ладилась карьера рок-исполнителя: его группа не пользовалась спросом у публики и изредка выступала в клубах. Понимая необходимость дополнительного заработка, Пресняков стал работать клипмейкером для своих коллег — в частности, он снял ролик для певицы Аниты Цой.

«Помните в фильме «Чарли и шоколадная фабрика» была девочка, которая хотела всегда и во всем побеждать, и в итоге превратилась в гигантский шарик (смеется.). Я так не хочу. Надо проще ко всему относиться. Главное стараться и делать все с желанием», — объяснял музыкант.

Похоже, что звездный час внука Пугачевой начинается именно сейчас, с записью песни «Statues», которая обещает стать хитом, хотя совсем недавно Примадонна отчитывала своего внука за излишнюю независимость и своенравность. В студии шоу «Пусть говорят», посвященного ее 70-летию, артистка предложила внуку сменить фамилию на любую другую, чтобы точно не иметь никаких связей со звездными родителями. Молодой человек тихо ответил, что это лишнее.

Также Пугачева назвала Преснякова «компьютерным гением» и напомнила о том, как много лет назад она купила ему компьютер и 12 камер. Свою дочь, которая была против большого количества гаджетов у ребенка, артистка осудила за недальновидность.

«И тут возникала мать: «Не надо его баловать! Зачем ты ему компьютер покупаешь, зачем камеру?». Да счастье, что я купила ему камеру и компьютер — такой парень развитой, так рано начал в этом понимать. Теперь ты понимаешь, мамочка, как правильно тогда сделали?» — укорила Пугачева Орбакайте.

Дочь Примадонны, в свою очередь, призналась, что в детстве ей не хватало родительского внимания — за два часа до концерта Орбакайте выгоняли из маминой гримерки, и она часто находилась с чужими людьми.

«Меня воспитывали за кулисами. Но, во-первых, сначала бабушка: надо отдать должное и поклониться Зинаиде Архиповне, которая воспитала маму, маминого брата и меня — на троих ее хватило. Она сделала все, чтобы ее дети были по-своему счастливы, умны, эрудированы и добры», — сказала Орбакайте.

Певица добавила, что в мамины руки она попала в 15 лет «уже готовым продуктом». Пугачева, не желая делать акцент на этой ситуации, ответила встречным обвинением. Она несколько раз обратилась к своей внучке Клавдии с вопросом, как часто она видит свою маму.