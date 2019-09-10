«Пусть заходятся от злобы»: Шнуров оценил пьянство Билана

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал выступление певца Димы Билана в нетрезвом виде на дне города Самары. Артист традиционно посвятил этой ситуации стихотворение, которое опубликовал в инстаграме вместе со скриншотом скандальной новости. Шнуров попросил коллегу «наплевать» на то, что говорят самарцы, и отметил плюсы «пьяного» выступления.

«Дмитрий брось, наплюй, да лан. // Повезло Самаре разом, // Наблюдать, как Д. Билан, // В зюзю пьяный вертит тазом», — написал вокалист «Ленинграда».

Музыкант также отметил, что о Билане никто бы не вспомнил после качественно отведенного концерта, и посоветовал коллеге радоваться внезапной популярности в СМИ.



«Пусть заходятся от злобы, // Комментарии жуя. // Выступил бы трезвым, что бы // Написали? [ничего]!» — подчеркнул Шнуров.

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На следующий день после инцидента Билан опубликовал в инстаграме видеообращение, адресованное жителям Самары. В ролике он извинился перед оскорбленными зрителями и признал свою ошибку.

«Друзья, я к вам с колоссальным извинением за мой концерт в Самаре, который прошел вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде, встретил друзей в гримерке, в отеле и выпил коньяк, совершенно не рассчитал, поскольку веду здоровый образ жизни…

Я не рассчитал, видимо, из-за отсутствия алкоголя в моей жизни, и это сыграло со мной жуткую шутку», — оправдался Билан.

В качестве компенсации он пригласил жителей Самары на свой бесплатный концерт, а также пообещал подарить городу детскую площадку и обеспечить оборудованием одну из больниц. Подписчики и коллеги артиста поблагодарили его за честность и достойное извинение. Народный артист России Филипп Киркоров поддержал Билана, отметив, что всем людям свойственно ошибаться.

«Все мы не без греха! Не суди, да не судим будешь. Дима, ты Артист! Артист с большой буквы. И еще больше стал им, после этих честных слов. Все забудется, время все стирает, а такие честные поступки останутся навсегда, как поступок настоящего честного артиста! Благородно!» — написал Киркоров.

Напомним, что 8 сентября Билан неприятно удивил жителей Самары своим неадекватным поведением во время выступления на дне города. В соцсетях они поделились видеороликами, на которых певец сидит, долго пьет воду, свешивается с края сцены в нелепых позах, не поет и роняет микрофон. Самарцы были настолько обижены на поп-исполнителя за испорченный праздник, что создали петицию с целью лишить его статуса заслуженного артиста России.

«Многие пришли именно на его выступление. Однако он вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты. Человек был явно под воздействием алкоголя, либо наркотических средств.

К тому же, салют, обещанный в 22:00, задержали на 40 минут. А на следующий день большинству на работу. Это, кстати, тоже тема для размышления, почему бы данное мероприятие не перенести на субботу? Вечер был испорчен. Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд. Мы любим свой город, хотим посещать подобные праздники, но хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей», — говорится в петиции.

Эти громкие слова подтверждают видеоролики, активно распространяющиеся в соцсетях. На них можно увидеть, что Билан не попадает в ноты и почти не поет, но заставляет своих поклонников подпевать.

«Позор! Это был просто ужас! Как ему вообще разрешили выйти на сцену?! Почему не прекратили этот кошмар?», «Как будто не в себе товарищ был. Люди на него шли, а он свои пять песен не смог спеть. Неуважение к зрителям какое-то», «Инвалид по ходу, все выступление провалялся на сцене и слушал как поет народ», — возмущались зрители.

Некоторые люди специально приехали на концерт Билана из других городов и остались разочарованными испорченным выходным.

«Приехали на концерт из Тольятти. Спасибо, Билан, что ты забил на народ. И это еще называется заслуженный артист России», — возмутились, вероятно, уже бывшие поклонники исполнителя.

На следующий день на инцидент отреагировал депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. Он заявил о своих планах направить запрос о том, сколько бюджетных средств было потрачено на выступление заслуженного артиста России на мероприятии.