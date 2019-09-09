Оскаровский комитет не трогать: Меньшов ответил Учителю

Обладатель «Оскара» за фильм «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов считает, что подведомственный ему Российский оскаровский комитет не нуждается в реформировании. Об этом он заявил накануне своего 80-летнего юбилея в комментарии ТАСС.

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«Мы прозрачны. Мы не пускаем прессу непосредственно на заседания, но сразу после обсуждения докладываем общественности, какой фильм поедет от России. Жюри кинофестивалей во всем мире никогда не объясняет, почему оно выбрало именно этого победителя. Рассказывать всем о механизме принятия решения просто ни к чему», — сказал Меньшов.

Ранее с предложением об изменениях в работе комитета, выдвигающего российские фильмы на кинопремию, выступал член этой организации, режиссер Алексей Учитель. Он подчеркнул, что «многие участники комитета на встречу, где выбирают фильм, не приходят — от них приносят какие-то записки, все проходит без обсуждения и превращается в формальность».

Отдельной критике подверглась закрытость Российского оскаровского комитета: информация о картинах, рассматриваемых для выдвижения на премию, не разглашается до последнего момента. С этим обвинением Меньшов не согласился, заявив, что не считает приемлемым заранее озвучивать шорт-лист фильмов.

«На мой взгляд, это разные системы. Либо общественное обсуждение, либо комитет. В этом году выдвижение российского фильма на «Оскар» пройдет в конце сентября», — отрезал глава ведомства.

Отметим, что для участия в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» сами страны ежегодно предлагают кандидатов. Следующим этапом становится отбор американскими специалистами картин, достойных войти в список номинантов. В этой категории лауреатами становились только три отечественных фильма: «Война и мир» Сергея Бондарчука в 1968 году, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова в 1981-м и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова в 1994-м. Также к этому списку можно отнести ленту «Дерсу Узала» советско-японского производства, снятую в 1975 году. Режиссером картины выступил Акира Куросава, а одну из главных ролей исполнил Юрий Соломин.

Год назад от России на «Оскар» была выдвинута военная драма Константина Хабенского «Собибор»,, но картине не удалось войти не только в число номинантов, но даже в шорт-лист премии.

За последние десять лет участниками номинации «Лучший фильм на иностранном языке» от России становились только два фильма — «Левиафан» в 2014 году и «Нелюбовь» в 2017-м. Режиссером обеих картин является лауреат Венецианского кинофестиваля и обладатель приза Каннского кинофестиваля за лучший сценарий Андрей Звягинцев.

Весной следующего года Звягинцев планирует начать работу над новым режиссерским проектом, название которого пока не разглашается. Об этом в начале сентября сообщили представители пресс-службы кинокомпании Hype Films, которая продюсировала фильмы Кирилла Серебренникова «Ученик» и «Лето». Сценарий картины, продюсером которой станет Илья Стюарт, находится в стадии разработки.

Сюжет фильма развернется вокруг человека средних лет, жизнь которого со стороны выглядит идеальной: чего еще может желать богатый карьерист, у которого есть красавица-жена, сын и большой дом на берегу моря?

«Мы снимаем новое кино о том, что сейчас волнует всех, касается всех, о чем не принято говорить», — поделился Звягинцев.

Сценарист безымянной ленты выразил свое признание режиссеру и назвал его кино «зеркалом нашей действительности».

«Андрей Звягинцев — один из самых важных режиссеров на мировой арене, — сказал Стюарт. — И он, на мой взгляд, вновь довольно точно улавливает дух времени и говорит со своим зрителем о самом актуальном и своевременном».

Кроме этого фильма Звягинцев работает над остросюжетным сериалом в партнерстве с голливудской компанией Paramount Television, а также планирует снять драму о блокадном Ленинграде и ленту о Киевской Руси.