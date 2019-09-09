«Муж ее не оставит»: что известно о состоянии Заворотнюк

Фигуристка Наталья Анненко отреагировала на слухи об онкологическом заболевании Анастасии Заворотнюк. По словам бывшей жены мужа актрисы Петра Чернышева, спортсмен сделает все возможное ради ее спасения.

Реклама

«Уверена, он очень хороший муж. И если и правда его супруга сейчас нездорова, то он сделает все возможное, чтобы ее поддержать, — приводит слова Анненко сайт kp.ru.

— Я хорошо знаю Петю, он не из тех, кто может оставить в трудную минуту. Уверена, что он будет рядом с женой и станет ей настоящим плечом и поддержкой. Тем более если Настя больна, то муж ее не оставит».

Анненко подчеркнула, что не станет выяснять у Чернышева подробности относительно здоровья артистки. Однако она отметила, что в случае необходимости готова помочь.

«Но если вдруг он меня попросит чем-то помочь, конечно, я помогу. В Америке очень хорошие врачи, которые умеют бороться с раком, — сказала она. — Наверное, если бы с Анастасией было что-то очень серьезное, мне бы сказали. Надеюсь, они с Петей все преодолеют. Даже уверена в этом. Потому что такого мужа, как Петя еще поискать. Поверьте, очень хороший муж, просто идеальный».

На днях концертный директор Заворотнюк Стас Христов в комментарии Nation News рассказал, что звезда выбирает телеканал для грядущего интервью о своем здоровье.

«Настя выйдет и расскажет все по одному из центральных телеканалов: это будет либо «Россия 1», либо НТВ. Это не слух, в ближайшее время программу с ее участием проанонсируют», — пообещал он, добавив, что интервью в любом случае состоится.

Публикации о заболевании Заворотнюк появились в прессе в конце августа. Отмечалось, что актриса отменила предстоящие спектакли со своим участием и уже некоторое время не появляется на светских мероприятиях. Согласно слухам, возможной причиной этого могло стать тяжелое заболевание артистки.

В частности, «Тайны звезд» сообщило, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» после рождения третьего ребенка осенью 2018 года якобы был обнаружен рак головного мозга. Отмечалось, что она давно хотела иметь общего ребенка со своим третьим супругом — Петром Чернышевым. По мнению врачей, 48-летняя Заворотнюк могла решиться на экстракорпоральное оплодотворение — опасную для здоровья процедуру, утверждал «СтарХит». При этом пара якобы осознавала все риски. Как известно, в 2018 году у них родилась дочь Мила.

Сообщения о состоянии знаменитости усугубляются тем, что она достаточно долгое время не выходила в свет. В последний раз артистку видели на мероприятии еще в минувшем апреле в Ереване — и тогда якобы на ее шее был замечен некий шрам. «Очень похоже на след от биопсии загрудинных узлов. За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогрануломатоз — разновидности рака крови. То есть коллеги искали источник опухоли», — комментировали медики.

Кроме того, в начале августа в Санкт-Петербурге на спектакле «Все мужчины делают это» Заворотнюк заменяла Ирина Сотникова. «Да, Анастасия приболела», — пояснила тогда последняя.

В то же время представители актрисы утверждают, что отменено было всего одно выступление — и причины у этого были семейные.

«Ребята оформляют документы. Петя же американец, вот и девочкам гражданство оформляет», — подчеркивал агент Заворотнюк.

В то же время, комментируя слухи о болезни, директор артистки Стас Христов, выступил с категорическим опровержением.

«Я вообще не знаю, что они там написали. Я не занимался этим спектаклем, про этот спектакль никаких договоренностей у меня не было. Второе — с Настей все нормально. Я не знаю, откуда они это взяли, Настя здорова», — передает его слова РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что судебные приставы намерены ограничить Заворотнюк выезд из страны. По некоторым данным, семь лет назад Заворотнюк взяла валютный кредит на покупку земли в Подмосковье и впоследствии оказалась в долговой яме из-за падения курса рубля. Согласно судебным приставам, актриса не выплатила исполнительский сбор в размере более 1,6 млн рублей.