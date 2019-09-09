«Оно 2», «Одесса» и «Я иду искать»: что смотрят в России

Первое место российского бокс-офиса за 5-8 сентября, как и предполагали аналитики, заняла громкая новинка недели — «Оно 2» Андреса Мускетти. В свой дебютный уикенд сиквел одноименной картины, вышедшей в 2017 году, собрал 548,3 млн рублей.

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Во второй части триллера, снятой по книге Стивена Кинга, уже повзрослевшие герои «Клуба неудачников» возвращаются в зловещий городок Дерри, чтобы навсегда расквитаться с несносным клоуном Пеннивайзом. Главные роли исполнили Джеймс Макэвой, Джессика Честейн и Билл Скарсгорд.

Успешно стартовал в прокате и фильм Валерия Тодоровского «Одесса», заработав 30,7 млн рублей. В его основу легли воспоминания режиссера о жизни в Одессе в 1970-х годах во время эпидемии холеры. В картине сыграли Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт и другие.

Замкнул топ-3 отечественного бокс-офиса мультфильм «Королевские каникулы» Кевина Джонсона. В свой премьерный уикенд картина выручила 22 млн рублей. В центре сюжета анимационной ленты — привыкший к роскошной жизни пес Принц, который лишился привычного комфорта, и теперь пытается вернуться домой.

На одну строчку ниже опустился новый фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». На четвертой неделе проката картина с Брэдом Питтом, Леонардо Дикаприо и Марго Робби в главных ролях принесла своему создателю еще 18,6 млн рублей. Таким образом, общие сборы ленты составили более 1 млрд (это самая прибыльная работа режиссера в России за все время).

Лидер минувшей недели — американская хоррор-комедия от Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта «Я иду искать» — оказалась лишь на пятой строчке бокс-офиса. Фильм о знакомстве будущей невесты с семьей жениха, которое пошло не по плану, по итогам 5-8 сентября собрал 16,9 млн рублей.

В свои четвертые выходные мультфильм о многолетней вражде птиц и свиней «Angry Birds 2 в кино» уступил дорогу новичкам и опустился аж на три строчки ниже, заработав 15,7 млн рублей. Общие сборы анимационного фильма составили уже 488 млн.

В первые выходные проката комедия Дины Штурмановой «Жара» выручила всего 11 млн рублей. По сюжету, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие знаменитости отправляются на музыкальный фестиваль в Баку. Сопровождать их отправляется молодая певица Даша Стеклова (Диана Пожарская), которая сбегает от парня-продюсера ради творческой свободы.

Следом финишировал ремейк легендарного мультфильма Disney «Король Лев». По итогом восьмых выходных главный долгожитель проката пополнил кассу еще на 7 млн рублей. За все время российского показа трехмерная лента Джона Фавро собрала более 2,6 млрд рублей.

На девятой строчке с 6,2 млн рублей разместилась драма «Битва» выпускника мастерской Алексея Учителя Анара Аббасова. Фильм рассказывает об уличном танцоре Антоне, который несмотря на утрату слуха, идет к своей мечте.

Десятое место досталось еще одной премьере — драме Ричарда Линклейтера «Куда ты пропала, Бернадетт?». История о блестящем архитекторе Бернадетт Фокс, которая завязала с профессией и посвятила себя семье, собрала в минувший уикенд лишь 4,7 млн рублей