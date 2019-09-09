«Какая-то безысходность»: Собчак ответила на слухи о браке

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала для телеграм-канала Tatler сообщения о собственной беременности, которые появились на фоне слухов о предстоящей свадьбе журналистки и театрального режиссера Константина Богомолова.

«Вначале слив личного приглашения, теперь беременность... Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто — это неправда», — заявила она.

Собчак подчеркнула, что сообщения о ее беременности появились после публикации одной из редакций, которая «специализируется на новостях о жизни знакомых совладелицы их издательского дома».

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Она также прокомментировала в своем телеграм-канале публикацию светской обозревательницы Евгении Миловой, которая написала, что если бы Собчак и Богомолов «женились, извините «по залету» — это было бы очень несовременно», в то время как они являются «людьми прогрессивными».

«Ну вот хоть кто-то меня хорошо знает, Жень. Свадьбы по залету — это вообще как-то грустно... Есть в этом какая-то безысходность», — написала Собчак.

Сам Богомолов продолжил воздерживаться от комментариев относительно как слухов о будущей свадьбе, так и сообщений о беременности своей «невесты».

По данным СМИ, на торжество, которое якобы запланировано на 13 сентября, были приглашены около 300 человек. Как отмечает сайт kp.ru, лишь еда и напитки обойдутся в 12 млн рублей.

«В заведении, где у Ксении будет банкет, очень дорогой ценник на свадебный кейтеринг — 40 тысяч на человека. С учетом количества приглашенных только застолье обойдется молодоженам в 12 миллионов рублей. Я уж не говорю про аренду помещения, которое будет полностью закрыто под эту свадьбу»,— процитировало издание Евгения Морозова, генерального директора концертного агентства, которое будет отвечать за еду и напитки на мероприятии.

Слухи о свадьбе подтвердил и Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский — по словам актера, он получил приглашение на свадьбу «со стороны матери Ксении». Однако подробности предстоящего бракосочетания он разглашать не стал.

«Я об этом ничего не могу говорить. Это личное», — сказал он.

Садальский добавил, что ему не удастся воспользоваться приглашением, так как в это же время он будет находится в Европе. Однако актер пообещал посетить третью свадьбу Собчак в будущем.

«Бог троицу любит, побываю на третьей свадьбе», — сообщил он.

Он также заявил, что верит в силу союза телеведущей и режиссера, однако подчеркнул, что «чем жарче любовь, тем быстрее расставание».

При этом сам Богомолов ранее в интервью ТАСС поделился своим видением того, как именно можно построить долгие отношения с женщиной.

«Вот мама всегда учила, что отношения с женщиной будут долгими, если в них есть игра. Однако это не отменяет серьезности, правда? Все нужно делать по-настоящему, при этом жить легко, в радость. Жизнь — счастье, рай, она полна изменений, лукавства. Я про это, а не про занудство и страдания», — говорил он.

Таким образом Богомолов ответил на вопрос журналиста, который обратил внимание на контраст между нежеланием режиссера говорить о личной жизни и публикацией объяснения в любви Собчак в его инстаграме.

«Это искреннее проявление чувств. А сетт — один из каналов внешнего выражения того важного, о чем хочется иногда говорить, а иногда — кричать. Я публичный человек. Да, не все стоит выносить на обозрение толпы, но это не повод без конца хмурить брови, напуская на себя умный вид», — пояснил он.

По мнению режиссера, «чувство может умереть, если относиться к нему слишком серьезно».

«А прекрасный флирт не отрицает супружеской верности. Понимаете? Радость помогает жить, но не отменяет переживаний и потерь», — отметил он.

Богомолов также признал, что в его характере присутствуют «две крайности» — любовь к публичности и одиночеству. Так, по его словам, в его жизни нет друзей, так как он не испытывает «потребности в подобном общении». Вместе с этим он «не может без семьи и любви», так как для него это очень важно, резюмировал режиссер.