Смерть на сцене: как играл Владимир Самойлов

Владимир Самойлов, детство которого прошло в Одессе, принадлежал к тому поколению юношей, которые сразу после окончания школы уходили на фронт. В годы Великой Отечественной войны будущий народный артист страны прошел сражения у реки Днестр, в Польше, Германии. По слухам, Самойлов, оказавшийся на полях битв еще в 1942-м, будучи фактически мальчишкой, некоторое время входил в штрафбат, так как до этого находился на оккупированной территории.

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Незадолго до капитуляции гитлеровских войск Самойлов получил тяжелое ранение в ногу — после осмотра врачи сказали ему, что в будущем он вряд ли сможет ходить, а уже после начала гниения поврежденной части тела и вовсе стали настаивать на ампутации. Самойлов, впрочем, ответил на это отказом и в результате оказался прав — домой он вернулся на двух ногах, правда, хромота впоследствии так никуда и не делась.

В родном городе он, на тот момент еще никому не известный молодой человек, познакомился с девушкой Надей, любовью всей его жизни. Параллельно с учебой в Одесском государственном театральном училище Самойлов начал постепенно проявлять себя в местом театре, а уже после выпуска несколько лет являлся артистом Одесского русского драматического театра имени Иванова, где вместе с ним играла его суженая.

Однажды супругов на одесской сцене увидел один из управляющих Кемеровского областного театра драмы имени Луначарского — и тут же пригласил к себе в учреждение, настолько его впечатлил талант начинающих актеров. В Кемерово пара прожила около семи лет, там же у Самойловых родился их единственный ребенок — сын Александр, которому в будущем было суждено стать заслуженным артистом России.

В 1958-м семья вновь решается на переезд, на сей раз — в Нижний Новгород (тогдашний Горький), где Владимиру Самойлову было предложено несколько перспективных ролей в Горьковском театре драмы имени Горького. Уже в следующем году актер дебютирует в кино — в ленте «Неоплаченный долг». Впоследствии артист исполнит более 100 ролей на большом экране, наиболее известная из которых будет связана с фильмом «Свадьба в Малиновке» (также необходимо упомянуть его участие в картинах «Судьба», «Дни Турбиных», «Сибириада») и станет настоящей звездой отечественного театра: сначала Московского драматического имени Маяковского, затем — Московского драматического имени Гоголя. В общей сложности он сыграл на сцене около 250 персонажей.

Его супруга не сумела построить такой же блестящей карьеры в качестве актрисы, однако стала настоящей опорой любимому мужу, поддерживая его во всех начинаниях. Ближе к 1990-м здоровье Надежды Самойловой начало стремительно ухудшаться. Поговаривали, что этому предшествовал страшный удар, который тогда пришлось перенести женщине: якобы однажды Самойловой сообщили, что ее сын-студент погиб, выпав из окна. В реальности, к счастью, все было не так ужасно — юноша просто отделался переломами. Однако мать, до которой жуткая весть дошла, когда она была на гастролях, об этом некоторое время не знала: женщина тут же рванула в другой город, чтобы увидеть ребенка, мест в поезде не было, и ей — убитой всепоглощающим горем — пришлось простоять всю ночь в тамбуре.

Впоследствии у актрисы был обнаружен рак, врачи сказали, что опухоль нужно срочно удалять, да еще и на фоне всех этих новостей, согласно слухам, ее уволили из театра. В прессе писали, что Самойлов, взбешенный данный решением руководства, пошел просить за супругу, но в управлении учреждения — даже ради звездного артиста — не хотели давать заднюю, и в итоге актер в знак солидарности с любимой тоже ушел из театра.

Самойлова не стало 8 сентября 1999 года — 75-летний актер скончался на сцене во время репетиции «Короля Лира». В том же году — совсем немного пережив мужа — умерла и его жена. Похоронили супругов, отдавших друг другу около полувека, на Ваганьковском кладбище.