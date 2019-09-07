От кино до ареста: Кириллу Серебренникову — 50

Режиссер театра и кино Кирилл Серебренников начал работать на профессиональной сцене с 1990 года, однако еще во время своей учебы на физическом факультете Ростовского государственного университета он занимался в любительской студии.

В течение семи лет после выпуска он поставил десять спектаклей в ростовских театрах. Параллельно с этим сотрудничал с местным телевидением, а в 2000-м году переехал в Москву, где занялся работой над проектом для телеканала «Культура» по рассказам Бунина. В конце 2001 года Серебренников также начал снимать сериал «Дневник убийцы» для телеканала РТР.

«Некая вариация «Хождения по мукам»: сюжет начинается в 1918 году и проходит через гражданскую войну примерно до 1924 года. Основная тема — человек, который, несмотря на ужас происходящего, пытается не стать убийцей. А если в двух словах — это сериал про красный террор», — описывал он данный проект для «Экспресс газеты».

Реклама

В 2001 году Серебренников поставил спектакль «Пластилин» по пьесе Василия Сигарева, которую критики называли «начало не календарного – настоящего XXI века» в русском театре. Со следующего года стартовало сотрудничество режиссера с МХТ им. Чехова, где были представлены его спектакли «Терроризм» и «Изображая жертву», в основу которых легли произведения братьев Пресняковых.

Параллельно с этим развивалась и его кинематографическая карьера. В 2003 году Серебренников снял фильм «Постельные сцены», премьера которого состоялась на международном кинофестивале в Роттердаме. Говоря о том, почему «постель выбрана местом действия», он объяснял, что в постели люди не склонны врать.

«Голые люди — настоящие, перед этим ложем прокрустовым или — называй как угодно — местом для исповеди, лобным местом, они наиболее искренни. Главное здесь не только буквальная обнаженность», — приводил слова Серебренникова журнал «Сеанс».

В 2004 году на экраны вышла экранизация «Палаты №6» Чехова под названием «Рагин», за которую Серебренников получил приз в Карловых Варах. Продюсером картины выступил актер Алексей Гуськов, также сыгравший заглавную роль. Их видение поставленных задач оказалось различно – фильм вышел в монтажной версии, на которой настоял Гуськов.

Широкую популярность Серебренникову как кинорежиссеру принес выход фильма «Изображая жертву». Он был снят при поддержке независимой кинокомпании и стал явлением в российском кинематографе тех лет благодаря новизне взгляда режиссера, который смог перенести в кинематографическую форму свои идеи из театрального опыта.

В 2006 году Кирилл Серебренников стал одним из соучредителей и арт-директоров фестиваля-школы современного искусства «Территория» вместе с актером Евгением Мироновым, актрисой Чулпан Хаматовой, дирижером Теодором Курентзисом и другими. А в 2008-м набрал свой собственный актерско-режиссерский курс в школе-студии МХТ им. Чехова, из которого позднее была сформирована театральная труппа «Седьмая студия».

Спустя еще два года на сцене театра Олега Табакова прошла премьера спектакля Серебренникова по роману «Околоноля».

«Околоноля» — не политический трактат, а беллетристика, на мой взгляд, это талантливая литература. Мне просто понравилась эта книга, и я сказал: «Надо делать». И сделал честный спектакль, один из моих лучших», — комментировал эту постановку Серебренников журналу «GQ».

В 2012 году Серебренников получил назначение на должность художественного руководителя Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя без объявления открытого конкурса, после чего площадка была переформатирована и получила название «Гоголь-центр».

В мае 2017-го Следственный комитет провел обыски в «Гоголь-центре», на «Винзаводе» и в РАМТ по делу о мошенничестве при реализации культурного проекта «Платформа», где ставила ряд спектаклей «Седьмая студия». В рамках расследования дела были задержаны бывший директор труппы Юрий Итин и экс-бухгалтер Нина Масляева, которую позднее поместили в СИЗО.

О происходящем тогда среди прочих высказался министр культуры Владимир Мединский, который призвал проводить дело «без демонстративной жестокости», отметив, что считает недопустимым перевод вопроса «в плоскость околотворческой и околополитической истерии».

После этого по делу был задержан третий фигурант — бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский. По версии следствия, спектакль «Сон в летнюю ночь», на который были направлены средства, не был поставлен. Узнав об этом, Серебренников попросил посетивших постановку зрителей помочь ему в установлении истины.

Когда стало известно о переносе премьеры балета «Нуреев» из-за его «неготовности», Серебренников выступил с речью на закрытии сезона «Гоголь-центра», где как раз закончился «Сон в летнюю ночь», в которой прокомментировал произошедшее.

«Вчера было удивительно: я приехал со спектакля, которого не будет, на спектакль, которого не было», — сказал он.

В августе сотрудники Следственного комитета задержали режиссера в Санкт-Петербурге, куда тот приехал на съемки фильма «Лето» о Викторе Цое и Майке Науменко. Серебренникова доставили в Москву в качестве подозреваемого.

Его поместили под домашний арест, который продлился до апреля 2019 года, когда всех фигурантов дела отпустили под подписку о невыезде. Находясь под домашним арестом, Серебренникову удалось завершить работу над фильмом о петербургских рок-музыкантах — он монтировал его на компьютере без доступа к интернету. В 2018 году «Лето» получил приз на Каннском кинофестивале за лучший саундтрек.