Месть за условку? Адвоката A$AP Rocky обстреляли в Швеции

Адвокат американского рэпера A$AP Rocky Хенрик Олссон Лилджа во время пребывания в Швеции получил огнестрельные ранения. Согласно TMZ, злоумышленники напали на защитника исполнителя, когда он выходил из дома в Стокгольме. Отмечается, что в груди и голове Лилджа были обнаружены несколько пуль.

Источник также сообщил, что один из преступников набросился на адвоката на лестничной клетке здания, после чего выстрелил, запрыгнул во внедорожник и быстро скрылся с места происшествия. После стрельбы Лилджа был в сознании, самостоятельно вызвал карету скорой помощи и был доставлен в больницу.

«Полиция уже собрала несколько человек для допроса. Сотрудники правопорядка интенсивно работают в нескольких направлениях, чтобы в кратчайшие сроки добиться прогресса по этому делу», — говорится в заявлении шведской полиции.

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Рэпер A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, нанял адвоката после скандального инцидента в Стокгольме. В конце июня в шведской столице произошла драка исполнителя с двумя молодыми людьми. В ролике, снятом на месте событий, видно, что A$AP Rocky и люди из его команды избивают неизвестного.

После появления этого видео в соцсетях рэпер написал в инстаграме пост с обвинением пострадавших в преследовании.

«Мы их не знали, и мы не хотели проблем. Они следовали за нами четыре квартала» — заявил рэпер, подчеркнув, что преследователи также неподобающе вели себя по отношению к девушкам.

В качестве доказательства A$AP Rocky опубликовал два видео, которые раскрывают предысторию драки. На первом ролике видно, что музыкант с командой пытаются уладить конфликт с молодыми людьми и просят перестать их преследовать, но один из участников инцидента бросает в охранника звезды наушники. Команда исполнителя пытается решить конфликт и предлагает преследователям уйти. Видео заканчивается тем, что к рэперу подходит женщина и спрашивает о произошедшем, а потом обвиняет преследователей в том, что они «шлепнули ее по заднице». Неизвестно, были ли эти слова незнакомки причиной драки, но 2 июля рэпера арестовали за нападение, а на следующий день прошло заседание по этому делу. Большинство пользователей социальных сетей, включая некоторых знаменитостей, встали на защиту артиста.

«Такое неподобающее поведение от этих парней… Надеюсь, ты и твои друзья в порядке, и все закончится хорошо», — написала в комментариях известная шведская блогерша Анжелика Блик.

Согласно CNN, сам президент США Дональд Трамп несколько раз требовал освободить A$AP Rocky, которого оставили под стражей до суда из-за обвинений в нападении. Он подчеркнул, что премьер Швеции Стефан Левен его разочаровал за неспособность действовать.

«Швеция подвела наше афроамериканское сообщество в Соединенных Штатах», — добавил Трамп.

Согласно СМИ, на слушаниях выступили представители истцов и адвокаты самого музыканта. Один из пострадавших в драке с рэпером заявил, что во время инцидента обвиняемый и его спутники «не выглядели напуганными», опровергнув этим слова защиты, которая ранее утверждала, что музыкант вступил в стычку исключительно с целью самообороны.

Кроме того, на суде стало известно, что пострадавший действительно первым подошел к рэп-звезде, спросив у того про наркотики. На заседании также выступил психолог, работавший с пострадавшим: по его словам, мужчина, избитый командой американца, по итогам драки получил психологическую травму и стал испытывать проблемы со сном. Телохранитель музыканта, непосредственным образом участвовавший в конфликте в Швеции, в свою очередь, рассказал, что пострадавший был настроен враждебно, намеренно преследуя американцев несколько кварталов.

Говоря про действия самого A$AP Rocky во время драки, он подчеркнул, что артист только «поймал и повалил» обидчика, не нанося удары.

Представитель обвинения запросил для рэпера шесть месяцев тюремного заключения. Вместе с тем по итогам слушания было решено освободить музыканта из-под стражи, после чего тот сразу же улетел в США, поблагодарив в инстаграме всех, кто за него переживал.

В итоге шведский суд признал A$AP Rocky виновным в избиении человека, передает The Local. Американский рэпер и его друзья получили условные сроки, поэтому им не придется возвращаться в Швецию для отбывания наказания.