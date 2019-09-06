«Был бурный роман»: почему Толкалина ушла от британца

Российская актриса Любовь Толкалина рассталась со своим британским бойфрендом — телеведущим Джоном Уорреном. Об этом событии стало известно из его интервью журналу «Атмосфера». По словам 50-летнего Уоррена, он встретил 41-летнюю россиянку в декабре прошлого года в театре. Талантливая игра звезды в спектакле поразила телеведущего и он «влюбился с первого взгляда».

«Мне показалось, что это было взаимно — мы с ней слишком похожи, у нас словно одно дыхание, и внутренний мир совпадает. Правда, она не умеет наслаждаться жизнью здесь и сейчас — вечно стремится решать какие-­­­то задачи», — произнес он с улыбкой.

Звезда программы «Поедем, поедим!» признался, что у них обоих на момент знакомства были «какие-­то личные истории».

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«Она была крепко привязана к другому человеку, и не скрывала этого изначально. У нас был очень бурный роман, мы встретили вместе Новый год, отпраздновали ее день рождения в феврале, но нормальные отношения, на мой взгляд, предполагают все-таки двоих, без наличия третьего персонажа. — сказал он. — Поэтому мы остались друзьями. Я не могу не задавать вопросы, не могу быть не единственным любимым и встраиваться в такую схему, где я вторая скрипка. При этом отдаю себе отчет, что Люба — это пик моих отношений с женщинами. Уверен, что уже никогда не встречу ничего похожего по накалу чувств».

Телеведущий также отметил, что актрисе известно о его пылких чувствах.

«Стоит ей только сказать, я сразу к ней примчусь», — заверил Уоррен.

На вопрос предлагал ли он стать Толкалиной своей женой, телеведущий ответил, что мечтает о том, чтобы она всегда была рядом.

«Мы же можем очень красиво вместе жить. Но важно же ее желание. Я открытый, и мне трудно приспособиться к нраву актрисы. Это не значит, что она не искренняя, нет, но если сегодня она мне напишет, что хочет за меня замуж, совсем не значит, что завтра она будет думать так же, все может измениться — это игра», — сказал он.

Уоррент также признался, что ему несколько обидно, что актриса всячески отрицает их отношения. Он убежден, что никак не мог бы навредить ее репутации, поэтому ему непонятно поведение артистки. В заключение англичанин заверил, что он не подвержен русской депрессии и тоске, поэтому намерен жить дальше и наслаждаться настоящим.

Отметим, что Уоррен предпочел не раскрывать личность того, кто оказался третьим в их любовном треугольнике. Однако последнее время в СМИ ходят слухи о том, что Толкалина уже долгие годы влюблена в рок-музыканта Бориса Гребенщикова.

По словам одного из приятелей фронтмена группы «Аквариум», актриса старается не пропускать ни одного концерта своего возлюбленного и часто даже откладывает свои дела ради его получасового выступления в «тьмутаракани», пишет «Попкорнnews».

Ранее сообщалось о том, что Толкалина отчитала россиян за невежество, после негативной реакции, которую пользователи соцсети обрушили на ее откровенную публикацию. Бывшая супруга режиссера Егора Кончаловского опубликовала пост в память скончавшегося на днях легендарного немецкого фешн-фотографа Петера Линдберга.

«Линдберг умер. Да здравствует Линдберг», — гласила подпись к фотографии обнаженных женских бедер. Промежность на провокационном снимке прикрыта руками, в одной из которых зажата тлеющая сигарета.

Снимок в стиле покойного мэтра активизировал бурную полемику в комментариях знаменитости. Многие подписчики сочли размещенную чересчур эротичной для блога актрисы, за которым могут следить и совсем юные поклонники. Также некоторые предположили, что подобного рода зрелище может толкнуть кого-нибудь к своей первой сигарете.

Актриса не стерпела такого натиска хейтеров и разразилась большим постом, в котором ей удалось совместить похвальный ликбез и сомнительную травлю соотечественников.

Толкалина «ласково» рекомендовала всем комментаторам резонансной публикации «все таки поинтересоваться персоной и наследием великого фотографа, на предметах фотоискусства которого выросло несколько поколений».

Закончив с матчастью, артистка перечислила все «недуги» современного русского человека: «невежество, узость мышления, недостаток образования, внутренняя темнота, отсутствие желания учиться и интересоваться мировым культурным наследием, истовое желание все свести к пошлости».