«Лучше в Дом-2»: Рыжий из «Иванушек» отказал Малахову

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов публично отказал скандальному телеведущему Андрею Малахову прийти к нему на программу и рассказать о своем разводе.

«Андрюх, меня сегодня твои продюсеры разбудили ни свет ни заря! Зовут к тебе в программу про развод с Машей. Не пойду! Ибо обсуждать нечего — развелись и развелись. Так что я теперь свободный, популярный, обеспеченный молодой чемодан! Лучше схожу к Гузеевой или в Дом-2! Обнял!» — написал артист у себя в инстаграме.

Подписчики музыканта оценили его юмор и мудрость, засыпав комплиментами и пожеланиями в скором времени устроить свою личную жизнь. Некоторые поклонницы не преминули испытать удачу и стали предлагать ему свои руки и сердца.

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«И вот снова можно вспомнить стих из далекого прошлого. У Андрюши нашего глазки разбегаются — за него сто тысяч девок замуж собираются», — пошутила одна из пользовательниц соцсети, обратившая внимание на «парад невест», который образовался в комментариях под публикацией.

Нашлись и те, кто принял юмор певца за чистую монету и попытались отговорить его от похода на «низкопробные телешоу».

«Андрей, никуда не ходи. Живи для себя, наслаждайся, радуйся. Дети здоровы, проводи с ними время, приводи им хорошие примеры. Жизнь одна и проживи ее так, чтоб было что вспомнить через 20 лет», — написала поклонница музыканта.

Пока еще супруга Григорьева-Апполонова Марина несколько дней назад рассказала в своем инстаграме о предстоящем разводе. Женщина обратилась к подписчиком с просьбой уважать ее личную жизнь и подчеркнула, что пишет «один единственный пост на эту тему».

«Да действительно мы с Андреем разводимся (так бывает, люди разводятся)! Это наше общее решение! Я ему очень благодарна за годы счастливой совместной жизни и за наших прекрасных детей. Мы навсегда с ним родные и уважающие друг друга люди и родители наших любимых детей», — написала она.

Она назвала будущего бывшего супруга очень хорошим, позитивным и добрым человеком. Она также убеждена, что Андрей «делает очень-очень многих людей счастливыми и несет в себе огромное количество позитива и радости». Женщина заверила, что искренне желает отцу своих детей счастья в личной жизни и не сомневается в том, что он его обязательно обретет.

«Так же как счастлив в своем творчестве, которое он от всего сердца дарит своим поклонницам и поклонникам», — заключила Григорьева-Апполонова.

Ранее сообщалось, что супруга музыканта подала на развод еще в начале августа. Первое заседание по делу было проведено 20-го числа. Для соблюдения всех формальностей паре дали время на примирение, и, если этого не случится, брак будет расторгнут 10 сентября.

«Понятно, что страсть уходит, так и случилось, — цитирует слова знакомого супругов «СтарХит». — Он пытался встряхнуть их брак, вернуть внимание жены. Но увы. У нее уже другая жизнь».

В настоящее время их дети — 15-летний Иван и 11-летний Артемий — пока проживают с отцом, но в момент, когда музыкант отправится на гастроли, ребята могут поехать к маме. Отмечается, что супруги настроены решать все вопросы мирным путем.

«Оба работают над тем, чтобы сохранить дружеские отношения после расставания», — подчеркнул собеседник издания.

Слухи о разводе звездной пары стали ходить еще в апреле этого года, тогда же музыкант подтвердил, что в их отношениях действительно взята пауза. Однако тогда он утверждал, что о разводе речь не идет.

«Друзья! Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своем внутреннем «Я». Разводиться мы, конечно, не будем», — написал артист в своем инстаграме. — Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью! Просьба уважать нашу личную жизнь и совместное решение! Комментарии никто из нас давать не будет! И не волнуйтесь плиз, у нас все зашибись!».