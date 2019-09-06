«Я тебя выкину отсюда!» Норкин выгнал гостя из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин выгнал члена Общественной палаты и лидера движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева из студии программы «Место встречи» на канале НТВ. В ходе бурного обсуждения идеи Минздрава повысить минимальный возраст для покупки алкоголя до 21 года Хамзаев заявил, что в современном мире «молодежи почти не осталось» и оскорбил гостей студии.

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«Судьей можно стать в 35. Главой субъекта федерации — после 30. Оружие купить — после 21. И вас это не смущает. И когда вы говорите «Давайте спасем нашу молодежь», ее практически не осталось», — высказался лидер «Трезвой России».

Далее Хамзаев назвал перебившего его политолога Алексея Тимофеева «дураком», и после ответной фразы «сам дурак» начал ему угрожать.

«Я тебя выкину сейчас отсюда!» — пригрозил Хамзаев.

Следующую реплику Тимофеев договорить не успел: лидер «Трезвой России» агрессивно схватил его за край пиджака. В инцидент вмешался ведущий Андрей Норкин, распорядившийся выключить Хамзаеву микрофон.

«Господин Хамзаев, я бы хотел обратить ваше внимание, что вы находитесь в эфире федерального канала», — говорил Норкин, в то время как член Общественной палаты пытался его перекрикивать.

Когда ведущий попросил лидера «Трезвой России» покинуть студию, тот ответил, что не будет этого делать. «Не покину! В честь чего я должен покинуть?» — спросил Хамзаев.

После того, как Норкин прямо заявил политику, что тот «не умеет себя вести», скандалист был готов на него наброситься. В тот момент, когда член Общественной палаты ринулся в его сторону, ведущий вызвал в студию охрану. Пока Хамзаева выводили из помещения, он сдирал с себя микрофоны и с силой бросил передатчик на пол. Тем временем ведущий продолжал комментировать действия скандалиста.

«А это вы испортили имущество телекомпании НТВ! Прошу проводить его до двери Останкино. И попрошу, чтобы лидер «Трезвой России» в телецентре больше не появлялся», — заключил Норкин.

За кулисами Хамзаев продолжал скандалить и критиковать поведение ведущего.

«Что за поведение у вас? Я не понял! У вас почему ведущий себя так ведет? Он кто? Государственный чиновник? Кто его на работу нанимает? На государственные деньги! Выкиньте его отсюда!» — возмущался член Общественной палаты.

Позднее в официальном аккаунте программы «Место встречи» в фейсбуке было опубликовано объяснение инцидента.

«Скандал в эфире «Место встречи» устроил член Общественной Палаты РФ Султан Хамзаев. Он вел себя по-хамски с ведущим Андреем Норкиным и вынужден был покинуть студию. Хамству не место в эфире нашего телеканала!» — говорится в сообщении руководства передачи.

Также по этому поводу высказался и сам Норкин, написав соответствующий пост в соцсети.

«Первое. Алексей Тимофеев ни коим образом не нуждается в моей защите, но обзывать его фашистом может либо человек не очень умный, либо человек, пытающийся намеренно исказить картину случившегося. Второе. Я не являюсь государственным чиновником, но никак не могу согласиться с предположением, что государственному чиновнику разрешено вести себя подобным образом. Ну, и третье. Господин Хамзаев, покидая нашу студию «по своей доброй воле», попутно нанес материальный ущерб телекомпании НТВ, поскольку поврежденная им звуковая гарнитура, предоставляемая участникам программы, вещь не самая дешевая: каждая такая коробочка с проволочками стоит несколько тысяч долларов», — заявил телеведущий.

Ранее Норкин объяснил, почему в апреле этого года покинул студию программы «Место встречи». По словам журналиста, в нем накопилась «физическая гадость» вместе с эмоциональной усталостью.

«В принципе правильно было написано, что сломали Норкина. Норкин немного поломался. Это как в анекдоте: «Как вы себя чувствуете? Вам действительно интересно? Да. Тогда я начну с анализа». Накопилась гадость всякая физическая, на нее легла эмоциональная усталость», — приводит слова телеведущего телеканал.

В студии «Центрального телевидения» Норкин также пояснил, что возвращается на экраны, так как врачи позволили ему работать.