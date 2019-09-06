«Ничтожная мразь»: за что Соловьев набросился на Дудя

Телеведущий Владимир Соловьев в крайне грубой форме раскритиковал журналиста Юрия Дудя за документальный фильм о теракте в Беслане. Соответствующее заявление Соловьев сделал в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM».

«Дудь радостно говорит о том, что во всем виновато государство. Но надо быть дегенератом», — заявил ведущий.

Соловьев также заявил, что Дудь — «ничтожная мразь», которую кто-то «раскручивает». По мнению ведущего, лучше бы Дудь «рекламировал шампунь, потому что в этой башке ничего не обнаружено, кроме химических элементов».

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Наконец, Соловьев назвал Дудя «бездарным спортивным журналистом», полезшим «гадить» в другую область.

Двумя днями ранее Соловьев расплакался в эфире своей передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Ведущий не сдержал слез после рассказа главного редактора RT Маргариты Симоньян о захвате бесланской школы.

Как сообщает ФАН, в 2004 году Симоньян работала корреспондентом и вела репортажи из Беслана. Соловьев дал волю эмоциям после ее слов о том, что для осетин «бесчестье страшнее смерти, даже смерти своих детей».

Документальный фильм Юрия Дудя «Беслан. Помни» был опубликован на YouTube 2 сентября. За четыре дня трехчасовая лента собрала более 10 млн просмотров. В фильме Дудь брал интервью у переживших теракт людей, в том числе и повзрослевших детей из захваченной школы. Кроме того, журналист разговаривал с представителями властей Северной Осетии, которые вели переговоры с террористами.

Акценты в фильме Дудя расставлены таким образом, что внимание зрителя сосредотачивается на самой возможности захвата заложников, страшных подробностях «изнутри» школы, ходе переговоров. Кроме того, журналист критикует политику российских властей, поскольку «Россия не ведет переговоры с террористами».

«В этом выпуске мы покажем людей, которые продолжают жить нормальной жизнью, как бы сильно по ним этот теракт ни ударил. Мы покажем, что Беслан — это не только кошмар 2004 года, но и очень сильные люди, которые уже полтора десятилетия ведут героическую борьбу за свое здоровье и счастье», — заявил журналист, представляя фильм.

15 лет назад, 1 сентября 2004 года, во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, террористы по приказу чеченского полевого командира Шамиля Басаева захватили и почти три дня удерживали в заминированном здании 1128 заложников, среди которых было несколько сот школьников.

В первый же день в школе раздались взрывы, погиб 21 заложник. Боевики объяснили свои действия «отсутствием реакции» на их требования. Причиной этого стала ошибка в номере телефона, который заложница передала представителям власти.

2 сентября террористам были предложены деньги и коридор безопасности для выезда из Осетии, но боевики отказались.

В этот же день экс-президент Ингушетии Руслан Аушев смог провести личные переговоры с террористами, в результате чего были освобождены 24 женщины с грудными детьми. Террористы потребовали вывода федеральных сил из Чечни и перемирия по принципу «независимость в обмен на безопасность». Но переговоры зашли в тупик.

На третий день власти решили начать силовую операцию по освобождению заложников. В ходе кровавого штурма погибли 333 человека, среди них – 186 детей. Ранения получили 783 человека, многие получили инвалидность.

В ходе штурма крупнейшие за свою историю потери понес спецназ ФСБ — было убито 10 бойцов подразделения, штурмовавшего школу. Кроме того, ликвидированы были 28 террористов, а единственный выживший боевик Нурпаша Кулаев был приговорен к пожизненному заключению.

Телеведущий Владимир Соловьев уже не в первый раз позволяет себе крайне резкие и эмоциональные высказывания. В конце весны он назвал Екатеринбург «городом бесов».

«И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой храм и не восстановивший, этот город проявил себя бесами снова. Наследники тех бесов устраивают и сейчас свой шабаш. Полторы тысячи — это много? А то, что 20 тысяч вышло на крестный ход за восстановление храма — это не народ?» — заявил ведущий.

Стоит отметить, что Соловьев по вероисповеданию придерживается иудаизма. В эфире ведущий оскорблял также слушателя, задавшего вопрос о причинах поддержки Соловьевым строительства храма.

«А потому что я, иудей, тебя, Максимка, и бесов твоих гоняю, гонял и буду гонять. Понял? И ты, бес мелкий, хотя и боишься даже о себе рассказать — знай: вижу тебя насквозь, еще приеду в Ебург вас, чертей, гонять!», — заявил Соловьев.

Конфликт вызвал большой ажиотаж среди российской общественности и в СМИ, но в итоге был замят.

Соловьев также часто выгоняет из своей студии неугодных ему экспертов — в мае он прогнал украинского эксперта Всеволода Непогодина за сравнение Третьего рейха и Советского союза. В апреле он выгнал польского эксперта Якуба Корейбу.

Корейба во время обсуждения Холокоста среди прочего заявил, что многие прямые родственники жертв геноцида евреев являются больше «притворяющимися жуликами». Кроме того, он обвинил Соловьева и других участников программы в попытках «манипулировать» памятью убитых, назвав их «отвратительными шовинистами».

«Когда уничтожали польских евреев, вы ничего не сделали», — добавил поляк, обвиняя СССР в бездействии в начале войны. В ответ Соловьев заявил, чтобы Корейба «шел вон, пока его за нос не выгнали».