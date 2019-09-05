«Двойные стандарты»: Трамп обвинил звезду Голливуда в расизме

Президент США Дональд Трамп обвинил актрису популярного комедийного сериала «Уилл и Грейс» Дебру Мессинг в том, что она пытается создать «черный список» из его «знаменитых сторонников», передает The Hollywood Reporter.

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«У плохой «актрисы» Дебры Мессинг неприятности, — написал он в твиттере. — Она хочет внести сторонников Трампа в «черный список», и обвиняется в маккартизме (политическое течение 40-50-х годов, направленное против левых деятелей в США — «Газета.Ru»)».

Кроме того, американский лидер напомнил о недавнем инциденте с Мессинг. Накануне артистка извинилась за то, что оценила пост, в котором темнокожих избирателей Трампа назвали «психически больными» людьми. После этого в твиттере появился хэштег #RacistDebraMessing, выступающий с критикой знаменитости.

Говоря о скандальной публикации, Трамп заметил, что в случае с комедианткой Розанной Барр, известной расистскими комментариями в адрес афроамериканки Валери Джаррет, советницы Барака Обамы, компания ABC отменила ее шоу. Глава США потребовал от NBC принять меры и в отношении Мессинг.

«Будет ли «фейковый» NBC позволять расисту, каким был и [Джозеф] Маккарти, и дальше работать? ABC уволили Розанну. Вот они, двойные стандарты!» — заключил Трамп.

На днях Мессинг обратилась к The Hollywood Reporter с просьбой раскрыть имена тех, кто участвовал в мероприятии Трампа в рамках его предвыборной кампании по сбору средств в Беверли-Хиллз.

«Публика имеет право знать», — обратилась актриса к изданию, активно освещавшему событие.

Коллега Мессинг по сериалу «Уилл и Грейс» Эрик Маккормак также адресовал THR соответствующее обращение, пояснив, что они имеют право знать, с кем им, возможно, «не захочется больше работать».

Отвечая на претензии Мессинг и Маккормака, Трамп рассказал, что однажды на одном из мероприятий NBC актриса лично подошла к нему и «даже назвала «сэром».

«Времена поменялись», — посетовал президент США.

В свою очередь Вупи Голдберг отметила, что создание очередного «черного списка Голливуда» будет иметь печальные последствия. Актриса напомнила, что в эпоху маккартизма многим деятелям культуры США запрещалось заниматься профессиональной деятельностью из-за их политических убеждений.

«Мы уже сталкивались с тем, что получило название «черный список», когда огромное количество действительно хороших людей обвиняли во всем. Никого не волновало, правда это или нет. Их просто обвиняли. И они потеряли работу», — написала Голдберг в твиттере.

Артистка подчеркнула, что люди в США имеют право голосовать за того, кого они хотят. «Это одно из величайших прав этой страны. Вам не обязательно должно это нравиться, но мы не преследуем людей только потому, что они за кого-то проголосовали», — подытожила она.

Ведущая ток-шоу «Взгляд» («The View») Джой Бехар поддержала коллегу и пошутила, что в отношении Трампа подобный список следовало бы назвать не «черным», а «белым». Компания NBC пока никак не прокомментировала ситуацию.

В начале августа Трамп раскритиковал представителей Голливуда. По мнению американского лидера, появляющиеся в прокате фильмы создаются лишь для того, чтобы «посеять хаос».

«Их создатели делают жестокие картины, а затем пытаются обвинить насилии других. Либеральный Голливуд — в высшей степени расистский, таящий в себе злобу и ненависть!» — заявил политик на своей странице в твиттере.

Трамп добавил, что люди в Голливуде считают себя элитой, но в действительности это не так. По его словам, «настоящая элита», наоборот, противостоит Голливуду.

Незадолго до этого администрация города Западный Голливуд приняла решение убрать звезду Трампа с «Аллеи славы». По словам мэра Джона Дюрана, решение о демонтаже было принято единогласно в связи с «вызывающим беспокойство» отношением президента США к женщинам, а также из-за ряда его действий, которые «не соответствуют общим ценностям города, региона, штата и страны».