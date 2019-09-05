Фанаты в трауре: Ивлеева и Элджей сыграли свадьбу

Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и музыкант Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, узаконили свои отношения. Несмотря на то, что никаких официальных комментариев со стороны знаменитостей пока не было, журналисты обнаружили соответствующую информацию, которая была размещена в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), сообщает агентство городских новостей «Москва».

Реклама

По данным ЕГРЮЛ, индивидуальный предприниматель А. Ивлеева сменила свою фамилию на Узенюк. Алексей Константинович Узенюк — настоящее имя скандального рэпера Элджея, в отношениях с которым телеведущая состоит с 2018 года.

Следом после появившегося в сети «разоблачения», телеведущая опубликовала в своем инстаграме фотографию музыканта с подписью «муж». Судя по последним снимкам в инстаграмах молодоженов, в настоящее время они находятся в свадебном путешествии по югу Италии на арендованной яхте.

Поклонники звездной пары заполнили своими поздравлениями и добрыми пожеланиями все свежие публикации обоих знаменитостей. Многие утверждают, что давно догадывались об их намерениях связать себя узами брака, выражают восхищение гармоничностью и красотой их отношений, называя их «сказочными».

Однако нашлись и те, кого новость не обрадовала — у обоих молодых людей есть поклонники, которые не одобряют выбор своих кумиров. Так, некоторые фанаты новоиспеченной Узенюк убеждены, что с ее красотой, артистизмом и чувством юмора, она поторопилась вручать это все «какому-то странному фрику».

Расстроенные фанатки Элджея, в свою очередь, написали, что музыкант должен был найти себе кого-то помоложе. Судя по всему, эти комментарии оставляли совсем юные школьницы, которые составляют основную часть армии поклонников артиста. Разумеется, вряд ли подобные высказывания могут как-то повлиять на свершившееся событие и омрачить влюбленным их «медовый месяц».

Напомним, что до отношений с рэпером, телеведущая встречалась с бывшим солистом группы «Челси» Арсением Бородиным.

В середине июня певец раскрыл подробности их личной жизни и то, какую роль он сыграл в развитии карьеры девушки из села Разметелево Ленинградской области. Бывший участник проекта «Фабрика звезд» в 2011 году познакомился с Ивлеевой в петербургском ночном клубе, где она работала хостес.

«Она мне сразу понравилась, и дело не во внешности. Очень артистичная девушка. Есть у меня такая фишка — раскрывать людям их талант. Я ей сразу сказал: «Неужели ты занимаешься тем, чем хочешь? Хватит тратить жизнь на ерунду. Поезжай в Москву, там точно выбьешься в люди. Я тебе помогу с работой, сведу с нужными людьми», — рассказал музыкант в интервью сайту kp.ru.

Будущая знаменитость долго не решалась на переезд, однако когда, наконец, переехала в столицу, Бородин приступил к выполнению обещанного. Девушка попросила помочь ей с поиском работы в клубе и рассказала о своей мечте стать телеведущей.

«Деньгами я ей не помогал, каждый должен сам пережить свой «Доширак» на кухне — и это не преувеличение. Настя жила с подругой, снимая на двоих «однушку» в Перово, и действительно питалась лапшой», — признался певец.

Весной 2015-го их дружеские отношения переросли в романтические. В это же время Настя стала ходить на курсы в Останкино. Однако, окончив их, некоторое время не понимала, что делать дальше. По словам Бородина, однажды, сидя в кафе, он посоветовал Ивлеевой раскрутить ее инстаграм. Бородин отметил, что именно он придумал сценарий первого ролика, с которого начался ее путь к славе.

Смешные скетчи сделали девушку не только популярной, но и стали приносить ей хорошие деньги. Через некоторое время молодые люди получили приглашение на кастинг ведущих в шоу «Орел и решка», однако с задачей справилась только Ивлеева. Именно после этого их отношения постепенно сошли на нет.

«Настя поймала звездную болезнь. Вокруг нее появились все эти модные блогеры. Мне было обидно, ведь я за нее рвал всех на британский флаг! На себя забил, год не выпускал песен, занимался только ей», — посетовал артист.