«Величайший человек»: Певцов удивил фанатов словами о Сталине

Актер Дмитрий Певцов, получивший роль Иосифа Сталина в новом спектакле театра «Ленком», рассказал о своем отношении к советскому лидеру. По словам артиста, он является величайшим человеком в истории России.

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«При Сталине началось строительство сильного государства, — приводит слова Певцова сайт kp.ru.

— Даже Черчилль, который не любил Советский Союз, отдавал ему должное: «Сталин принял страну с сохой, а оставил — с ядерной бомбой».

При этом, как заметили интернет-пользователи, актер привел фальшивую цитату экс-премьер-министра Великобритании. Не существует точных доказательств того, что Черчилль произносил эту фразу. По некоторым данным, ее ему приписал польско-британский историк Исаак Дойчер.

Вместе с этим, интерес к личности «вождя народов» с годами только растет. Согласно опросу Левада-центра в марте этого года, в 2019-м суммарный уровень положительного отношения к Сталину достиг максимального показателя за все годы исследований. Так, о своем восхищении руководителем Советского государства, уважении или симпатии заявил каждый второй участник опроса (51%). Наиболее значительный рост (12% респондентов) пришелся на «уважение» (41%).

В то же время доля тех, кто негативно относится к личности правителя, испытывая раздражение, страх или отвращение, втрое ниже — 14%. С 2008 года оправдывают сталинские преступления на 25% больше россиян. Число граждан России, считающих репрессии неоправданными, снизилось с 60% до 45%.

Певцов сыграет Сталина в спектакле по мотивам документальных источников, а также сочинений писателя Владимира Сорокина. Режиссером постановки выступил художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров.

В будущем спектакле также задействованы Виктор Раков, Александр Збруев, Владимир Юматов, Александра Захарова и Антон Шагин. Детали сюжета пока не раскрываются. Уточняется, что Сталин не является центральным персонажем пьесы. Главные герои — путешественники во времени, которые попадают в кабинет к генералиссимусу.

Худрук театра Марк Захаров не присутствовал на сборе труппы. В середине августа народного артиста СССР госпитализировали в реанимацию одной из московских клиник с высокой температурой. Позднее СМИ сообщили, что 85-летний постановщик находится в стабильно тяжелом состоянии. У Захарова подозревали двустороннее воспаление легких. В «Ленкоме» также подтвердили информацию о госпитализации режиссера, отметив, что его жизни ничего не угрожает.

«Ничего страшного нет, есть подозрение на воспаление легких, но это может подтвердить только клинический анализ, который сейчас будет сделан», — сказал ТАСС директор театра Марк Варшавер.

В комментарии «Интерфаксу» он попросил не спешить с утверждением о наличии у Захарова двусторонней пневмонии.

«Поместили его в больницу, потому что температура была высокая, больше никаких симптомов не было. Мне сказали, что в течение двух-трех дней покапают, что-то сделают, ничего страшного нет», — сказал Варшавер.

Народный артист СССР Марк Захаров с 1973 года является главным режиссером театра «Ленсовета» (до 1990 он назывался Московским театром имени Ленинского комсомола). За свою карьеру Захаров поставил около пятидесяти спектаклей, но остался известным широкой публике благодаря таким фильмам и сериалам, как «Тот самый Мюнхаузен», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Юнона и Авось», и другие.

Несмотря на почтенный возраст (в октябре 2018 года он отметил 85-летие), артист продолжает руководить театром и ставить спектакли. В преддверии юбилея Захаров рассказал, что в современном мире ценность времени очень велика и нужно очень постараться, чтобы заинтересовать зрителя двух-трехчасовым полноформатным спектаклем.

«И я рад, что в этой ситуации, помимо глупости и одебиливания мозгов, все-таки пробиваются серьезные произведения, рассчитанные на думающих людей с хорошим вкусом», — сказал Захаров.