«Фильм не очень»: Богомолов раскритиковал Тарантино

Российский режиссер Константин Богомолов заявил, что девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» его не впечатлил. По словам театрального постановщика, режиссеру «Криминального чтива» не хватило тонкости для работы над драмой, передает «РЕН-ТВ».

«Я люблю Тарантино. Но последний фильм не очень... Он умный и тонкий человек, который должен работать в грубой зоне, бывают такие парадоксальные вещи, некоторым людям не идет тонкость», — сказал Богомолов на презентации своей книги «Так говорил Богомолов» на московской книжной ярмарке.

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Тем временем фильм оскароносного режиссера «Однажды в... Голливуде» продолжает бить рекорды, став десятым миллиардером российского проката в 2019 году. Для актера Леонардо Ди Каприо эта картина стала самой прибыльной в России, опередив даже легендарный «Титаник» Джеймса Кэмерона.

Несмотря на успех фильма, Богомолов предположил, что Тарантино хотел попробовать сделать что-то в стиле Вуди Аллена и братьев Коэн, но не смог дотянуть до их уровня.

«Его сложность, она преобразуется в его творчестве в какие-то грубые, наглые, красивые вещи, мнимо грубые», — подчеркнул Богомолов.

События девятого фильма Квентина Тарантино с Брэдом Питтом, Леонардо Ли Каприо и Марго Робби в главных ролях разворачиваются в Лос-Анджелесе 1969 года. Актер Рик Далтон и его дублер-каскадер Клифф Бутт пытаются вернуть былую популярность, а по соседству с ними поселяются режиссер Роман Полански и актриса Шэрон Тейт. Тем летом она была зверски убита членами преступной группы «Семья» Чарльза Мэнсона.

Одной из последних работ Богомолова вне театра стал сериал «Содержанки», рассказывающий о проблемах современного общества.

«В «Содержанках» мы исследовали зло, которое является способом выжить, способом приспособиться к окружающему миру. Зло, которое исходит из неких законов общества, которые это общество предлагает человеку. А в «Хорошем человеке» мы исследуем то зло, которое кроется в каждом из нас вне зависимости от социума, в котором мы живем», — говорил режиссер сайту kp.ru.

Прошлым летом Богомолов сообщил, что займется съемками сериала «Хороший человек», основанного на истории бывшего младшего лейтенанта МВД Михаила Попкова, известного также как «ангарский маньяк». С 1992-го по 2010 год он убил не меньше 77 девушек в Иркутской области.

«За 20 лет преступник расправился в Иркутской области с десятками девушек и женщин от 16 до 40 лет. Уже после ареста в 2012 году бывший лейтенант МВД Попков объяснял, что убивать стал после измены жены. Называл себя «чистильщиком», который избавлял общество от женских пороков», — сообщается в описании проекта.

В 2015 году Попков был приговорен к пожизненному заключению за убийство 22 женщин, однако следствие по его делу продолжилось. Через два года он признался в убийствах еще 59 человек.

«Родные и друзья Попкова до сих пор не могут поверить в открывшуюся им правду, вспоминая о нем как о «хорошем человеке», — объяснили название будущего сериала его создатели.

Чтобы перенести историю маньяка на телеэкран, авторы сценария решили изменить некоторые обстоятельства «дела Попкова». По сюжету сериала руководство МВД отправило в провинциальный городок Рубежный молодого следователя из Москвы Евгению Ключевскую. Девушка приезжает в провинцию с важным и опасным заданием: проверить появившиеся в СМИ сообщения о серийном убийце, орудующем на улицах.

«В Рубежном москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету», — рассказали представители кинокомпании, работающей над проектом.

Для реалистичной передачи психологии маньяка сценарист и продюсер сериала в 2017 году провели встречу с самим Попковым в колонии.