«Тяжело быть честным»: Билан раскрыл причину ухода из «Голоса»

Певец Дима Билан объяснил свое нежелание участвовать в новом сезоне музыкального проекта Первого канала «Голос» усталостью от необходимости «все время быть честным», пишет StarHit.

«Как мне кажется, я свое уже «отголосил». Просто устал. Тяжело все время быть честным. За выпусками «Голоса» не слежу. Я и тогда, когда принимал участие, их не смотрел. Большинство артистов не любят наблюдать себя на экране. Я и в YouTube подписан на отвлеченные темы: когда-то же надо отдыхать», — сказал он.

Отмечается, что исполнитель продолжает поддерживать контакт с участниками конкурса. Он даже признался, что готов предоставить в качестве площадки для продвижения их песен свой аккаунт в социальных сетях.

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«У меня есть Instagram, где я могу «отпремьерить» трек без проблем, зазрения совести и подковерных проплат. Например, могу разместить песню молодой исполнительницы, которая действительно круто делает музыку. Совершенно спокойно!» — предложил он.

Вместе с этим, говоря о новом поколении музыкантов и певцов российского шоу-бизнеса, он прокомментировал слова Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который в интервью изданию «Дни.ру» на конкурсе «Новая волна» в Сочи выразил сожаление в связи с развязным поведением исполнителей на сцене.

«Люди теряют интерес и к средствам массовой информации, и к музыке. Да и музыканты со сцены редко говорят о нравственных проблемах, проблемах общественной жизни. Появилось много мелкотемья. Как следствие, артисты могут появиться на сцене в трусах, могут в спектаклях ругаться матом. Мне кажется, просто снизился порог культуры, поменялись нравственные ориентиры. Меня, конечно, это очень огорчает, я воспитан в другой культуре», — заявил Лещенко.

Сложившуюся в современном российском шоу-бизнесе ситуацию Билан связал с приходом в жизнь людей интернета, из-за чего, по мнению Лещенко, «музыка очень расслоилась». Он подчеркнул, что если раньше песни эстрадных звезд «знала, любила и пела вся страна», то в настоящий момент слушатель испытывает затруднения при попытке разобраться в «океане» форматов и музыкальных радиостанций, а сами музыканты ориентируются преимущественно на молодежь.

«Мы живем в такое странное время, когда музыка является только гарниром к частной жизни артиста. Для многих закулисье интереснее того, что происходит на сцене. Рампа сместилась. Мне очень жаль, что так случилось. Это мешает настоящему, большому искусству!» — отметил Билан.

Певец выразил уверенность в том, что такой порядок вещей «мешает настоящему, большому искусству».

«Я с ним согласен. Но таков запрос из мира на сегодняшний день — ничего не поделаешь. Более того, я сам в этом участвовал даже вчера. Разврата не было, но трусы были. Можете посмотреть мой Instagram — там все есть», — признался Билан.

Однако, заметил Билан, «искусство все же существует» и на сегодняшний день.

«Вы можете пойти на концерт симфонической музыки, театральные спектакли. У нас много очень талантливых ребят. Мне нравятся Тося Чайкина, Сироткин — есть такой господин, потрясающий музыкант. Им есть где себя показывать. Сейчас большое количество площадок, где можно себя проявить. И молодежь этим активно пользуется», — сказал он.

Четверо наставников восьмого сезона шоу «Голос» были объявлены руководством Первого канала в конце августа, ими стали продюсер Константин Меладзе, победительница проекта «Фабрика звезд — 2» Полина Гагарина, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, а также Заслуженный артист России Валерий Сюткин, который впервые примет участие в съемках конкурса в этом качестве.

«Константин Шотаевич филигранно создает отечественную поп-музыку, Сергей Шнуров — это все краски рок-н-ролла, Полина Гагарина — безусловно, наша поп-дива, а Валерий Сюткин уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом. Это абсолютно новая краска в «Голосе», у него свой взгляд на музыку — и он многому может научить. Связываю с ним большие ожидания», — прокомментировал выбор наставников этого сезона продюсер шоу Юрий Аксюта.

Съемки восьмого сезона «Голоса» стартовали 27 августа, выход первого эпизода в эфир запланирован на осень.