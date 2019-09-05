«Кинул арбуз и начал пальбу»: режиссер об обстреле на съемках

Режиссер Эдуард Оганесян рассказал, что съемочная группа фильма «Чики» попала под обстрел в Кабардино-Балкарии. По словам постановщика, во время работы команды нетрезвый местный житель начал что-то кричать из окна соседнего дома, а потом скинул арбуз и начал стрельбу из карабина. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Мы спокойно себе снимали, и вдруг человек, проживающий в этом доме, сказал, что сейчас будет стрелять. Мы подумали, что это очередная шутка, но через полминуты началась пальба. Насчитали 15 выстрелов», — рассказал Оганесян.

Он уточнил, что злоумышленник стрелял по машинам съемочной группы, участники которой успели скрыться в подъезде дома и не пострадали.

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«Мы продолжили съемки, а нападавшего арестовали, — добавил режиссер, — До этого преступник кричал что-то неразборчиво и скинул арбуз».

Также Оганесян сообщил, что после случившегося ассистенту по актерам Кристине Мироненко потребовалась медицинская помощь. Из-за сильного стресса девушка почувствовала себя плохо, после чего ее отвезли в больницу и поставили укол.

«Сейчас она чувствует себя более-менее нормально. Будем продолжать работу, мы же солдаты. Автомобиль, в который попала пуля, был изъят. К сожалению, у нас в нем был «плейбек», без которого у нас будут определенные сложности в съемке. Это центр изображения: мы смотрим, что снимаем, скидываем материал, перекачиваем его, обрабатываем. Это передвижная телевизионная станция, скажем так», — поделился постановщик.

По словам сотрудника пресс-службы МВД по Кабардино-Балкарии, человек, в состоянии алкогольного опьянения стрелявший из окна в городе Прохладный по участникам съемочной группы фильма «Чики», задержан сотрудниками правопорядка.

«На улице Свободы мужчина, находящийся в состоянии опьянения, несколько раз выстрелил с третьего этажа многоквартирного дома, потому что его разозлил шум на улице. Стрелявший задержан полицией», — рассказали в МВД.

Популярная актриса Ирина Горбачева исполняет в фильме «Чики» одну из главных ролей. Режиссер картины заявил обеспокоенным журналистам, что звезда не могла пострадать, потому что во время инцидента находилась в Москве. Представитель Горбачевой Дмитрий Иванов отказался от комментариев, не увидев в этом смысла.

В июле этого года под обстрел в Донбассе едва не попала российская певица Лолита Милявская, приехавшая туда с новой концертной программой. Артистка поделилась в инстаграме видеозаписью из печально известного города Дебальцево, где в 2014-2015 годах велись интенсивные боевые действия. Милявская сама снимала ролик, гуляя у развалин и комментируя ситуацию на востоке Украины.

«Чтобы, наверное, оценить опять состояние мирной жизни хочется смотреть эти кадры. Это Дебальцево. Знаменитое Дебальцево. Где был так называемый дебальцевский котел и погибло очень много людей. Мы просто остановились со всеми по дороге в Луганск. Вот такая могила. Воинам народного ополчения, погибшим при обстреле Дебальцево 26 июля 2014 года. Говорят, что здесь шли нешуточные бои за железнодорожное полотно. Сейчас все тихо, мирно, все в зелени. Мы проезжали и видели, что дома по-прежнему кое-как залатаны или выбиты окна», — рассказала Лолита.

Также она сообщила, что ночью в городе, находящемся в 100 км от Дебальцева, произошел обстрел мирного населения. Артистка поделилась переживаниями за жителей разрушенных городов и заявила о стремлении облегчить моральное состояние людей своими выступлениями.

«А сегодня в 4 утра стреляли по Первомайску. Это люди рассказали, когда мы все покурить вышли из автобуса. Опять по мирному населению. Когда это исчезнет, как страшный сон? Свои по своим... Только люди с больной психикой способны получать от этого «удовольствие».

Доехали до Луганска. Люди живут очень бедно, но такого радостного огня в глазах я не видела с прошлого века. Они знают цену каждому дню. Кланяюсь до земли и обратно», — сказала певица.

Подписчики поддержали Лолиту, отметив ее сильный характер и стремление делать людям добро, несмотря на трудный период в собственной жизни. За несколько дней до поездки в горячую точку певица сообщила поклонникам о разрыве с мужем, спортсменом Дмитрием Ивановым.