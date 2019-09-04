«Мы судили фашистов»: отец Киркорова ответил МИД Болгарии

Певец болгарского происхождения Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова, высказался по поводу советских репрессий в Болгарии. По мнению народного артиста России, карательные меры были направлены исключительно на местных фашистов.

«Да, мы привезли репрессии, но мы судили тех болгарских фашистов, которые душили партизанское движение в Болгарии. Мы их судили народным судом и расстреляли», — цитирует 87-летнего певца Telegram-канал «Подъем».

Киркоров-старший пояснил, что, на его взгляд, власти Болгарии хотят превратить освободительную войну в оккупацию из-за того, что «сейчас надо разжигать огонь против России».

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«Болгария была социалистической страной и благодаря советской армии была освобождена. А сейчас поднимается волна, что якобы ее оккупировали, привезли репрессии», — заявил исполнитель.

В заключение отец Филиппа Киркорова подчеркнул, что продолжит «бороться» против фашизма.

«Я боролся против фашизма и до конца буду бороться», — подытожил он.

Ранее МИД Болгарии призвал Россию отказаться от термина «освобождение» в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны, назвав его «сомнительным историческим тезисом». Согласно позиции ведомства, советская армия, наоборот, принесла народам Центральной и Восточной Европы «полувековые репрессии и удушающее гражданское сознание».

Заявление ведомства прозвучало перед открытием выставки «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», которое запланировано на 9 сентября в Российском культурном центре в Софии. Оно также опубликовано на сайте МИД.

Посольство России в Болгарии выразило недоумение заявлениями Министерства иностранных дел страны.

«Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом. Мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией», — говорится в заявлении на странице посольства в фейсбуке.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий осудил заявление внешнеполитического ведомства Болгарии, назвав это элементом антироссийской политики.

«Теперь Болгария! Отрицание советского солдата в освобождении Европы от фашизма превратились в элемент антироссийской политики, навязываемой Европе из-за океана. Историческая ложь, слепота и неблагодарность граничат с кощунством», - написал депутат в соцсетях.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал сожаление, что ранее дружественная социалистическая страна выступила с враждебными заявлениями.

«Надо быть объективными. Чем больше мы пытаемся быть толерантными и уважительными к нашим соседям, тем больше нам это вредит, — приводит слова Джабарова RT. — Надо говорить правду. А правда заключается в том, что Болгария была союзником Гитлера во Второй мировой войне и вышла она из войны, когда российские части подошли к границам Болгарии. Тогда они тут же объявили Германии войну»

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич подчеркнул, что МИД Болгарии таким способом проигнорировал историческую правду.

«Опять политическая конъюнктура берет верх над исторической правдой. От этого только один шаг и до отрицания роли России в освобождении Болгарии от османского ига», — сказал Клинцевич.

С критикой высказывания болгарской стороны также выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Как сообщает РИА «Новости», она назвала заявление «исключительно провокационным». По словам политика, жители Болгарии не разделяют эту точку зрения, а позиции ведомства придерживаются только невежды.

«Болгарский народ является мудрым и отделяет правду от лжи, которая в последнее время заливает мир с высоких трибун «ораторов», — передает ее слова издание.

Любопытно, что в самой Болгарии многие осудили высказывания своего же министерства. Так, глава партии «Альтернатива — болгарское возрождение» (АБВ) и бывший глава МВД Румен Петков в беседе с «Говорит Москва» назвал такую позицию «безумной и неадекватной».