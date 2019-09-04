«Лишь бы не стать идиоткой»: как болезнь мучает Нину Ургант

Советская и российская актриса Нина Ургант 4 сентября отмечает 90-летие. В честь юбилея народная артистка России получила поздравительные телеграммы от президента страны Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Их сообщения были опубликованы на официальном сайте Кремля.

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«Большой и щедрый талант, несравненное актерское мастерство и безграничная преданность избранному делу снискали вам высочайшее профессиональное признание и непреходящую, искреннюю любовь зрителей», — говорится в поздравлении от Владимира Путина.

Премьер-министр, в свою очередь, вспомнил выдающуюся роль Ургант в фильме «Белорусский вокзал». По словам Медведева, актриса «правдиво рассказала о том, что пришлось пережить военному поколению».

Сегодня фамилия артистки постоянно мелькает на телевидении и в сети благодаря ее внуку — телеведущему Ивану Урганту. Он с юмором поздравил свою бабушку через инстаграм, опубликовав в соцсети ее фотографию с шутливой подписью.

«Я, главное, говорю: «Нина, ты краситься будешь? Все-таки день рождения. А она: «Ванечка, иди [к черту]!» — написал 41-летний внук юбилярши.

Актриса уже много лет не снимается в фильмах и не выходит на сцену театра: в 2014 она объявила, что страдает болезнью Паркинсона — медленно прогрессирующим хроническим неврологическим заболеванием. Основным симптомом этого недуга является нарушение двигательной функции, сопровождающееся дрожью.

«Сначала меня мучил шум в голове, затем нарушился сон, — говорила Ургант год назад изданию «Дни.Ру». — Потом появилось чувство постоянной усталости. В конце концов случилось худшее: я стала с трудом вспоминать имена людей и забывать то, что делала вчера! Пошла к врачам. Ну и... Вердикт, конечно, ошарашил. Всю жизнь боле я была сильной, со всем управлялась сама. Машину водила до последнего. И тут — такой приговор».

Она отметила, что боится развития заболевания, потому что люди, страдающие болезнью Паркинсона, не способны себя обслуживать.

«И мне жутко от осознания этого. Лекарства мне не помогают. Какой смысл их принимать? С каждым днем становится все хуже. Мне плохо. И противно, что ничего нельзя сделать. И не надо меня утешать. Я знаю, что меня ждет. И молю Бога, чтобы не лишил меня рассудка. Лишь бы не стать идиоткой!» — пожелала Ургант.

Ее актерская карьера началась в первой половине 1950-х, когда молодая артистка стала звездой Академического театра имени Волкова в Ярославле. Затем она заявила о себе на сценах Ленинградского театра имени Ленинского комсомола и Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина.

Параллельно с театральной работой Ургант добивалась успеха в кинематографе — уже в 1954 году она исполнила запоминающуюся роль Олечки Михайловой в знаменитой комедии «Укротительница тигров». Спустя несколько лет актриса великолепно сыграла во «Вступлении» Игоря Таланкина. По-настоящему культовой работой Ургант стало ее перевоплощение в медсестру Раю в «Белорусском вокзале» Андрея Смирнова. В этом фильме героиня Ургант со слезами на глазах исполнила под гитару знаменитую песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа», растрогав этим всю страну. Другими выдающимися киноработами актрисы считаются фильмы «Волшебная сила», «Осторожно, бабушка!», «Я родом из детства» и «Красавец-мужчина».

Старший сын артистки Андрей Ургант пошел по стопам матери и тоже стал актером. В 1978-м у него родился сын Иван, который на сегодняшний день является одним из самых популярных телеведущих и шоуменов России. По словам сына актрисы, на пенсии она решила прочитать все, на что не хватило времени в молодости.

«Глотает» целые тома и постоянно жалуется, что мало книжек. И просит, чтобы я ей нес новые целые сумками. Из крайнего — Довлатов произвел на нее очень большое впечатление. Сказала: «вот это русский писатель», — цитирует Андрея Урганта сайт kp.ru.

Он также рассказал, что юбилей артистки они отмечают в узком кругу родственников и друзей.