«Оно 2», «Работа без авторства» и другие премьеры недели

«Оно 2» («It Chapter Two»); Андрес Мускетти

В сиквеле нашумевшего ужастика «Оно 2» уже повзрослевшие герои «Клуба неудачников» возвращаются в зловещий городок Дерри, чтобы навсегда расквитаться с несносным клоуном. «Они должны вспомнить, кто они такие и насколько удивительна та связь, что между ними есть», — рассказывал о фильме режиссер Андрес Мускетти. Главные роли в картине сыграли Джеймс Макэвой, Джессика Честейн и Билл Скарсгорд. Писатель Стивен Кинг, по чьей книге снята дилогия, уже оценил ленту и пообещал, что фанаты буквально «воспарят» от ужастика.

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Подробнее о фильме вы можете узнать из нашей рецензии.

Фильм «Опасные секреты» стоит посмотреть хотя бы из-за блестящего актерского состава: двукратная номинантка на премию «Оскар» Кира Найтли, британский кинематографист и автор фильма «Нуреев. Белая ворона» Рэйф Файнс, а также Мэттью Гут и Мэтт Смит. Сюжет ленты основан на реальных событиях и повествует о переводчице Кэтрин Ган, которая переступает закон о гостайне, чтобы предотвратить вторжение американских спецслужб в Ирак в 2003 году.

«Работа без авторства» («Werk ohne Autor»); Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

Спустя год после мировой премьеры в России стартует показ немецкой картины «Работа без авторства». В сюжет легли факты из биографии одного из самых дорогих ныне живущих художников — Герхарда Рихтера. Ребенком он пережил войну, а юность провел в ГДР, откуда в 1961 году сбежал вместе с женой в Западную Германию. Сам создатель так называемого «капиталистического реализма» оказался недоволен проектом: «Это очень хорошо, но не то, чего я ожидал». Лента была выдвинута на «Оскар-2019» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» (доставшийся по итогу «Роме»).

«Куда ты пропала, Бернадетт?» («Where'd You Go, Bernadette»); Ричард Линклейтер

Бодрая комедия Ричарда Линклейтера с Кейт Бланшетт в главной роли расскажет о неудавшейся домохозяйке Бернадетт Фокс, которая променяла семейный быт на любимое дело — архитектуру.

«Царство» («Kingdom»); Синсуке Сато

Экранизация популярной манги «Царство» уже впечатлила зрителей по всему миру — и теперь добралась до России. Действия фильма происходят в эпоху междоусобных войн в Китае в III веке до нашей эры. По сюжету, главный герой — сирота Синь, друга которого убили, приняв за свергнутого императора Цинь Ин Чжэна, отправляется мстить.

«Одесса»; Валерий Тодоровский

По словам самого Валерия Тодоровского, фильм «Одесса» является одним из самых важных в его жизни. В основу ленты легли воспоминания режиссера о жизни в Одессе в 1970-х годах во время эпидемии холеры. В картине сыграли Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт и другие.

В новом фильме Дины Штурмановой «Жара» собрался весь цвет российского шоу-бизнеса: по сюжету, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Николай Басков (и многие другие) отправляются на музыкальный фестиваль. Сопровождать знаменитостей отправляется молодая и талантливая артистка Даша Стеклова (Диана Пожарская), которая, наплевав на популярность, убегает от парня-продюсера ради творческой свободы.