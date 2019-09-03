«Прачечная», «Мисс Вирджиния», «Дылда» и другие трейлеры недели

За несколько дней до мировой премьеры картины «Прачечная», которая состоялась 1 сентября на Венецианском кинофестивале, Netflix выпустил ее первый полный трейлер. Фильм рассказывает о героине, которая в ходе расследования страхового мошенничества наткнулась на пару юридических партнеров из Панама-Сити, эксплуатирующих мировую финансовую систему. В актерский состав «Прачечной» вошли Мерил Стрип, Гэри Олдман, Антонио Бандерас, Джеффри Райт, Мелисса Раух и Джефф Михальски.

«Свадебный год» («The Wedding Year»), Роберт Лукетич. Премьера в России — 19 декабря

На YouTube-канале студии Entertainment опубликован официальный трейлер романтической комедии «Свадебный год» режиссера Роберта Лукетича. В ролике появилась Сара Хайланд, сыгравшая в фильме 27-летнюю девушку, чьи новые отношения подвергаются испытанию из-за посещения семи свадеб за год. Также в ленте снялись Тайлер Джеймс Уильямс, Дженна Деван, Анна Кэмп и другие.

«Дылда» («Tall girl»), Зинга Стюарт

Netflix представил официальный трейлер подростковой драмы «Дылда» Зинги Стюарт. В отличие от одноименной картины Кантемира Балагова, рассказывающей историю пережившей войну девушки, действие американской «Дылды» происходит в современной школе. Главная героиня ленты — 16-летняя девушка Джоди, которая постепенно борется со своими комплексами из-за очень высокого роста. В актерский состав фильма вошли Люк Эйснер, Гриффин Глюк, Сабрина Карпентер, Пэрис Берелк, Стив Зан, Анжела Кинси и Анжелика Вашингтон.

«Готовься к войне» («Semper Fi»), Генри Алекс Рубин

Студия Lionsgate выпустила трейлер к фильму под оригинальный названием «Semper Fi», что является сокращением лозунга морской пехоты «semper fidelis» (всегда верный). Главный герой драмы «Готовься к войне» — полицейский, который служит в запасах морской пехоты и сталкивается с этической дилеммой, когда речь заходит о помощи его брату в тюрьме. Ключевые роли в фильме исполнили Джэй Кортни и Нат Вольф.

«Добыча» («Prey»), Франк Халфун. Премьера в России — 3 октября

Новый фильм ужасов «Добыча» студии Blumhouse также обзавелся официальным трейлером. В картине рассказывается о старшекласснике, которого в воспитательных целях отправляют на якобы необитаемый остров. Однако на месте парень обнаруживает, что в джунглях он не одинок, и встреча с таинственным незнакомцем может оказаться смертельной. Главные роли в фильме исполнили Логан Миллер и Кристина Фрозет.

«Счастливый день» («Lucky Day»), Роджер Эвери

Очередная премьера от Lionsgate — трейлер криминального боевике «Счастливый день». Режиссером ленты является Роджер Эвери, наиболее известный как соавтор фильма «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино. Актер Люк Брейс играет в ленте взломщика, который только что вышел из тюрьмы и пытается сохранить свою семью. Однако в его жизнь приходит «прошлое» в виде убийцы-психопата в исполнении Криспина Гловера, желающего отомстить за смерть своего брата. В фильме также снимались Нина Добрев, Элла Райан Куинн, Кле Беннетт, Надя Фарес и другие.

«Мисс Вирджиния» («Miss Virginia»),

Компания Vertical Entertainment представила официальный трейлер драмы «Мисс Вирджиния», которая выйдет в мировой прокат в октябре этого года. Фильм основан на реальной истории о матери, которая жертвует всем, чтобы дать своему сыну хорошее образование. Не позволяя ребенку оставаться в опасной школе, она начинает массовое политическое движение, целью которого является получение доступа к частным школам. Роль мисс Вирджинии сыграла звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» Узо Адуба.