Умерла Зинаида Славина

На 80-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Зинаида Славина. Причина смерти в настоящий момент неизвестна. Прощание с актрисой состоится 6 сентября в 13:00 на сцене «Содружества актеров Таганки», сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу театра. Уточняется, что место похорон будет названо 4 сентября.

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Зинаида Славина родилась 6 апреля 1940 года в Петергофе. По ее собственным словам, она с ранних лет была уверена в том, что станет актрисой. В своей мечте ее всегда поддерживала родительница: «Мама тонко чувствовала дар, которым меня наградили свыше. Она верила в мой успех, словно знала наперед все, что меня ждало». Будучи школьницей она играла в драматическом кружке.

«Тогда, в самом начале, я убедилась: я — актриса. И ни секунды не сомневалась в своем предназначении», — говорила Славина в одном из интервью.

После завершения обучения в школе она отправилась поступать в Москву в театральное училище им. Щукина, однако удалось ей это лишь с третьей попытки. В 1964 году она окончила учебное заведение.

Во время учебы ей довелось сыграть главную роль в дипломном студенческом спектакле «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта в постановке театрального режиссера Юрия Любимова. Этот же спектакль имел большой успех в Театре на Таганке.

Известно, что для Славиной стала ужасным потрясением эмиграция Юрия Любимова в начале 1980-х годов. После перенесенного стресса артистка даже оказалась в больнице.

«Когда Любимов уезжал из страны, оставив театр, нас, своих актеров, я умирала от боли и обиды. Мне казалось невозможным пережить такое предательство. Я его боготворила. Уехав, он разом перечеркнул все, что было у нас общего, все, чем я жила многие годы. Меня перечеркнул! Я не захотела жить. Так не захотела, что и в самом деле оказалась почти у черты. Той, за которой, быть может, ничего уже нет. Ни театра, ни дружбы, ни света...

Мне казалось, что с уходом, отъездом Любимова мир рухнул. Как вообще можно играть что-либо, когда тебя — перечеркнули? Врачи, что называется, вытащили меня с того света. Я вернулась, но абсолютно пустая», — вспоминала артистка.

По словам артистки, вернуть ее к жизни позже удалось сменщику Любимова — Анатолию Эфросу.

«Он верил в меня. И помог, когда дал роль горьковской Василисы в спектакле «На дне». Все силы, все эмоции стали работать на роль. С помощью режиссера я сумела выплеснуть злость и обиды на сцене. Я снова почувствовала свою актерскую силу, принадлежность к театру, поняла, что по-прежнему нужна зрителю», — признавалась актриса.

В 1993 году произошел громкий скандал в Театре на Таганке, после которого Славина вместе с группой артистов перешла во вновь созданный театр под руководством Николая Губенко «Содружество актеров Таганки».

С 1965 года артистка снималась в кино, ее дебют состоялся в роли Ии Коноплевой в картине «Дорога к морю». В следующем году она сыграла Катю в ленте режиссера Александра Володина «Происшествие, которого никто не заметил».

Среди ее наиболее заметных ролей на экране — комиссар московского ЧК Ольга Листопад в историко-приключенческом фильме «О друзьях-товарищах», Соня в драме Иосифа Хейфица «Салют, Мария!», Доротти Стивенс в «Вашингтонском корреспонденте», учительница русского языка и литературы Елена Боричко в фильме «Каждый вечер после работы», Баба-Яга в фильме-сказке «Иван да Марья».

Последние свои кинороли Славина исполнила в середине 1980-х и больше на экране не появлялась. Она всегда себя считала в первую очередь театральной актрисой.

«Я всегда очень любила театр. Театр был и остается для меня главным в жизни. Здесь особый воздух, особый аромат. В кино все как-то отстраненнее. Оно не так мощно вторгается в душу. Так мне кажется. У меня в кино были три главные роли и семь ролей второго плана. Но второстепенных для меня не было. Кинозвездой не стала, но я и не стремилась к этому. Случалось, расстраивалась от невнимания кинорежиссеров. Но, поверьте, чуть-чуть. Театр давал мне все», — говорила Славина.