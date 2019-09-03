«Не ваше дело»: Мария Миронова скрывает своего избранника

Российская актриса Мария Миронова на днях сообщила подписчикам своего инстаграма о том, что готовится во второй раз стать матерью.

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«Какое же это чудное время в ожидании новой жизни. Время течет так медленно, как в детстве. В начале ты волнуешься , переживаешь, хочешь поторопить, живешь в будущем, — писала артистка. — А потом в какой то момент начинаешь чувствовать ее, эту жизнь, она уже здесь и сейчас, она есть, бьется, хотя еще не родилась. И этот момент «здесь и сейчас» самый прекрасный и единственно настоящий».

В комментариях к публикациям единственной дочери легендарного Андрея Миронова сразу же начались ожесточенные споры на две главные темы: кто отец ребенка и настоящая ли это беременность.

Некоторые пользователи соцсети предположили, что счастливым отцом мог бы быть актер Алексей Макаров, с которым у 46-летней артистки несколько лет назад были романтические отношения. По версии других, Миронова родит ребенка очень состоятельному судовладельцу из Греции.

«Отец малыша — состоятельный господин. Они вместе около пяти лет. А расписались в прошлом году. Церемонию организовали на курорте Санторини в Греции. Муж Маши имеет греческие корни и часто летает на родину. А с ним и Миронова. Он средней руки судовладелец, но по нашим понятиям очень зажиточный. Впрочем, бедных у нее и не было», — рассказала приятель актрисы в беседе с изданием «EG.RU».

Любители конспирологии с боем продавливали свою версию о том, что знаменитость носит накладной живот, для того, чтобы скрыть факт использования услуг суррогатной матери и когда придет время, «как ни в чем не бывало представит всем малыша». Также существует предположение, что артистка воспользовалась процедурой ЭКО (Экстракорпоральное оплодотворение — «Газета.Ru»).

«К чему эти «сопли» про то, что там внутри бьется? — цитирует одного из подписчиков знаменитости издание. — В 46 лет при наличии больших денег никто сам не рожает. Да и видно же, что живот накладной».

К слову, судя по последним фотографиям в блоге артистки, размер ее живота соответствует пятому или шестому месяцу беременности. Так, в поддержку версии о суррогатной матери говорит снимок, опубликованный 11 недель назад, на котором Миронова держит в руках сигарету. Трудно предположить, что находясь в таком положении, знаменитость не бросила бы пагубную привычку ради здоровья малыша.

Однако в беседе с прессой актриса категорически опровергла слухи о суррогатной матери и процедуре ЭКО.

«Полнейшая чушь! Когда я сочту нужным рассказать, кто папа малыша, тогда и расскажу. Это не ваше дело. Можете написать, что я давно замужем. Супруг никакого отношения к кинопроизводству не имеет», — сказала она изданию teleprogramma.pro.

Отметим, что в настоящее время Миронова проводит отпуск в Греции, что может быть косвенным подтверждением версии о, том что ее избранник — греческий судовладелец.

Напомним, что в начале августа о своей беременности сообщила голливудская звезда украинского происхождения Милла Йовович. Четыре месяца назад знаменитость публично призналась в том, что в 2017 году была вынуждена перенести аборт по медицинским показаниям. В настоящее время 43-летняя мать двоих детей находится на пятом месяце.

Сообщая чудесную новость своим подписчикам в инстаграме, звезда «Пятого элемента» написала: «Снова беременна. После того, как я узнала об этом 13 недель назад, у меня возникли смешанные чувства, которые варьировались от абсолютного счастья до полного ужаса».

По словам актрисы, причиной появления негативных эмоций было понимание того факта, что она находится в том возрасте, когда с вынашиванием и рождением ребенка могут возникнуть некоторые проблемы. Своего первого ребенка американка родила, когда ей было 32, а второй появился в их семье всего четыре года назад.

«Из-за моего возраста и предыдущей неудавшейся беременности не хотела привязываться к потенциальному ребенку слишком быстро. Это определенно было невесело, и последнюю пару месяцев я и моя семья были на иголках, пока мы ждали результатов множества различных тестов и проводили большую часть времени в кабинетах врачей», --призналась актриса.

Йовович подчеркнула, что в настоящее время беременность протекает благополучно. Кроме того, она рассказала снова ждет девочку.