«Была влюблена»: Клара Новикова о романах с Собчаком и Жванецким

Народная артистка России Клара Новикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» ответила на ряд слухов о своей личной жизни. В частности, она прокомментировала информацию о своих романах с писателем-сатириком Михаилом Жванецким и бывшим мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.

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«Анатолий Собчак приходил на мои концерты с женой. Он подавал мне пальто, ухаживал за мной. Но это вовсе не говорит о том, что у нас был роман. Мужчина всегда должен быть мужчиной. Я до последних дней его жизни была в него влюблена, — призналась Новикова, — Как в политического деятеля, как в человека».

Она добавила, что всегда «преклонялась перед талантом Жванецкого», но как мужчину любила только своего мужа, спортивного журналиста Юрия Зерчанинова, скончавшегося в 2009 году.

«Но это вовсе не значит, что я могла предать своего мужа и уйти к другому»,— отметила артистка.

По словам Новиковой, она была счастлива со своим вторым мужем, от которого родила дочь. Долгое время пару не хотели расписывать в ЗАГСе из-за появившегося до свадьбы ребенка — это якобы могло стать плохим примером для молодежи. В 1975 году Новиковой и Зерчанинову удалось пожениться.

«Юра настоял, чтобы я развелась с первым мужем. Дело в том, что Виктор выпивал. В такие моменты он переставал контролировать себя. Отпускал к Юре он, конечно, меня очень тяжело. Юра всегда был трогательным человеком. Незадолго до смерти в 2009 году он вдруг спросил, действительно ли я его люблю. Я ответила, что он прекрасно знает ответ на этот вопрос», — рассказала артистка.

Три года назад Новикова принимала участие в шоу «Сегодня вечером», в рамках которого заходила в одесскую синагогу. Артистка показала памятные свечки своих родителей и решила «сделать приятно» ныне скончавшемуся народному артисту СССР Иосифу Кобзону.

«Здесь была табличка «сидение для Кобзона», почетное место Кобзона. Если хотите, давайте снимем. Иосифу Давыдовичу будет приятно, потому что он сюда не приезжал», — сказала артистка.

Однако долгие поиски не увенчались успехом: обнаружив кресло со следами сорванной таблички, Новикова сделала вывод, что ранее оно принадлежало Кобзону.

В июле этого года она сообщила сайту «Дни.ру», что переехала на окраину Москвы по просьбе дочери. По словам Новиковой, она была вынуждена отдать 21-летнему внуку свою квартиру в центре столицы.

«Свою жилплощадь в самом сердце столицы я отдала во временное пользование старшему внуку. Дочь сказала: мол, Лева вырос, и ему нужно отделиться. Пришлось пойти навстречу, а самой переехать в Серебряный бор», — вздохнула артистка.

Она также призналась, что скучает по центру Москвы из-за обнаруженных на окраине неудобств.

«Я почти не умею жить за городом, люблю центр Москвы, там мне все знакомо: Красная площадь, соборы, старые улочки, «Современник». А здесь все далеко», — расстроенно сказала Новикова.

Она подчеркнула, что намекала дочери о том, что вопрос жилья должны решать родители мальчика, но не смогла устоять перед настойчивыми просьбами. Артистка добавила, что не уверена, что ей позволят вернуться в родную квартиру.

Ранее Новикова прокомментировала слухи о своей борьбе с онкологическим заболеванием и отругала журналистов за распространение недостоверной информации. Согласно СМИ, из-за слабости юмористка стала редкой гостьей на светских мероприятиях.

«Я очень возмущена тем, что обо мне распространяют подобные слухи. Во-первых, что значит, я нигде не появляюсь? Я веду активную жизнь: хожу на дни рождения к друзьям, практически еженедельно я играю в спектаклях в Театре на Малой Бронной. Подобные публикации просто возмутительны. Что за привычка хоронить живых людей? То Дроботенко похоронили, теперь принялись за меня», — возмутилась 72-летняя артистка.

Кроме того, Новикова заявила, что хотела найти человека, пустившего про нее слухи, но не смогла этого сделать.

«Автор не поставил свою фамилию под публикацией, поэтому поговорить с ним оказалось невозможно. Я выяснила, что эта молодая девушка. Хотела позвонить ей и сказать «Что же ты делаешь, милочка?» — рассказала юмористка.

Она также возмутилась тем, что журналистка даже не позвонила ей и не уточнила правдивость публикуемой информации.

«Ведь если я не посещаю тусовки, которые интересны ей, это совсем не значит, что со мной что-то не то», — заметила Новикова.

По словам народной артистки России, ей ужасно обидно, что ее поклонники могут поверить в эти сплетни.

«Прошу не верить этим сплетням. У меня в жизни все хорошо! В этом году мой внук Лев закончил институт, внучка Анна — школу. Все прекрасно и чувствую я себя замечательно, но такие публикации очень расстраивают», — заключила она.