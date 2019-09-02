Одиночество в сети: три жизни Киану Ривза

Канадский актер Киану Ривз родился в столице Ливана Бейруте, в семье геолога и художницы по костюмам. Отец оставил семью, когда его сыну было три года, Ривз по сей день не поддерживает с ним отношений. Вместе с матерью он сначала переехал в Австралию, потом в Нью-Йорк, а в 1971 году они поселились в Торонто. В школе он мечтал о карьере хоккеиста, хотел выступить на Олимпиаде под флагом Канады. Спорту он уделял больше времени, чем школьным предметам, его успеваемости мешала дислексия. Однако после полученной травмы ему пришлось отказаться от идеи стать спортсменом.

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Уйдя из школы без аттестата о полученном среднем образовании, Ривз сосредоточился на актерской карьере — он снимался в канадских комедийных сериалах, рекламных роликах, короткометражках, участвовал в театральных постановках в Торонто.

Подросток и его проблемы

В возрасте 20 лет он переехал в США, где в 1986 году вышел первый фильм с его участием — «Молодая кровь» о команде молодых хоккеистов. Свое первое амплуа — героя фильмов о подростках — Ривз получил благодаря картине «На берегу реки». Герои этого фильма — группа подростков, которые пытаются найти общий язык после убийства, совершенного одним из них.

Пиком этого периода его карьеры стала роль Теда в научно-фантастической комедии «Невероятные приключения Билла и Теда» и его продолжении. Несмотря на то, что Ривз стал прочно ассоциироваться у критиков с его забавным и немного нелепым персонажем, ему удалось сломать привычный образ благодаря боевику Кэтрин Бигелоу «На гребне волны».

Получив звездный статус, Киану принял предложение режиссера Гаса Ван Сента сняться в независимом и малобюджетном фильме «Мой личный штат Айдахо» вместе с Ривером Фениксом, а также поучаствовал в «Дракуле» Фрэнсиса Форда Копполы. Однако ни в одном из вышеназванных проектов он не был основным актером, появляясь либо как второстепенный персонаж, либо как партнер другого героя.

Герой цифрового сопротивления

Ситуация изменилась с выходом в 1994 году фильма «Скорость», чей кассовый успех вывел его в первые ряды голливудских актеров. Следом за ней вышли «серьезные» научно-фантастические фильмы «Джонни Мнемоник» и «Цепная реакция» — они провалились в прокате и вызвали негативную реакцию критиков, однако создали почву для будущей востребованности Ривза как героя эры киберпанка и техно-нуара.

В 1997 году, за два года до своей главной роли, Киану Ривз снялся в мистическом триллере «Адвокат дьявола» вместе с Шарлиз Терон и Аль Пачино. При этом, чтобы создателям удалось добиться согласия от Пачино, Ривз согласился отказаться от части гонорара в его пользу (он повторит этот ход и при работе над фильмом «Дублеры», чтобы привлечь к нему Джина Хекмана).

Переломным моментом в его карьере стал выход на экраны фильма «Матрица» братьев Вачовски в 1999 году. Мир, в котором люди попали в рабство к машинам и стали обычными батарейками, променяв свободу на виртуальную имитацию жизни, имел успех уже не только кинокритиков и зрителей — о «Матрице» как о важном культурном феномене заговорили философы, политики и ученые.

Герой Киану Ривза, избранный по имени Нео, стал символом человека, отказавшегося от иллюзий, ступившего на путь сопротивления технологическому обществу, в котором не остается место человеческому. Этот образ во многом определил амплуа актера на годы вперед — режиссеры стали постоянно приглашать его на роли героических изгоев, замкнутых и загадочных героев, оборвавших связи с «обычным» миром.

К сожалению, образ оказался не только экранным — в год выхода «Матрицы» у Ривза и его подруги Дженнифер Саймс родилась мертворожденная дочь. Это стало большим ударом для актера, который после этого стал вести очень закрытую жизнь. Полтора года спустя Киану постиг второй сильный удар — Саймс погибла в автокатастрофе.

«Я был в Лондоне на съемках, когда позвонила моя подруга Дженнифер и так рыдала, что я понять ничего не мог. Ей оставалось недолго до родов, нашей девочки Авы — мы уже и имя ей придумали, — когда на плановом УЗИ врач сообщил Дженнифер, что наша малышка умерла… А через 16 месяцев она сама погибла. Тогда меня только работа спасла — в той же «Матрице», но именно тогда я и стал отшельником, невидимкой», — говорил он об этом периоде своей жизни.

Победа над прошлым

Ривза стали часто замечать гуляющим в одиночестве, небритым, в простой одежде. В 2010 году фотография того, как он с грустным лицом ест сэндвич, сидя на скамейке в парке стала интернет-мемом «грустный Киану». Печальный облик, вместе с деятельностью актера как филантропа, его простота в общении с поклонниками и отсутствие «звездной болезни» сделали его одним из героев пользователей сети — отшельником, бросившим вызов голливудской индустрии потребления и хайпа.

«Я одиночка, который любит людей. (Смеется.) Наверное, это у меня в крови, в генетике. Я люблю быть один, но при этом стараюсь не быть одиноким, потому что последнее просто невыносимо», — признавался он в интервью Maxim.

В 2010-х годах Ривзу удалось вновь привлечь к себе внимание зрителей благодаря участию в проекте «Джон Уик» о наемном убийце, который пытается обрести душевный покой. Этот образ — человека, бросившего вызов уже не обществу, а самому себе — стал новой вехой на его актерском пути.

«В нем есть этот прекрасный, трагичный парадокс — две стороны его личности: Джон, который был женат, и Джон Уик, профессиональный убийца. Джон хочет быть свободным. Но единственный знакомый ему способ этого достичь — это с помощью Джона Уика», — рассказал о его герое режиссер Чад Стахелски в интервью GQ.

Несмотря на отсутствие откровений, подобных «Матрице», новая франшиза с участием Ривза вновь смогла стать событием — каждая следующая часть «Джона Уика» показывала в прокате результат выше предыдущей, что заставило обратить на «каскадерский» проект внимание первых лиц киноиндустрии.

В 2019 году Ривз представил компьютерную игру «Cyberpunk 2077», в которой его внешность досталась одному из центральных персонажей — рокеру с кибернетической рукой Джонни Сильверхенду. После выхода игры «Enter the Matrix» в 2003 году, она станет вторым полноценным погружением в цифровую реальность ее главного героя, завоевавшего любовь реального мира своими человеческими чертами.