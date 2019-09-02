Кровь и деньги: новый «Терминатор» может стать трилогией

После глобального успеха, сопутствовавшего выходу на экраны фильма «Терминатор 2» режиссер Джеймс Кэмерон ушел в работу над другими своими проектами и только спустя 28 лет вновь вернулся к своему первому серьезному детищу, однако на этот раз речь может идти о новой трилогии

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Для участия в съемках фильма «Терминатор: Темные судьбы» был приглашен режиссер фильма «Дэдпул» Тим Миллер, а также главные звезды франшизы — Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон. Кэмерон подчеркнул, что все хотели увидеть возвращение Хэмилтон в образе Сары Коннор, поэтому уделили особое внимание работе над ее сюжетной линией.

«Мы потратили несколько недель, выстраивая историю и пытаясь понять, какую именно историю мы хотим рассказать, чтобы нам было что представить Линде. Мы закатали рукава и начали расписывать сюжет, а когда у нас стало что-то получаться, мы увидели, что это похоже на арку из трех фильмов», — сказал Кэмерон.

Он подчеркнул, что новый фильм является лишь частью большей истории. По словам режиссера, если новый «Терминатор» принесет достаточно денег, то они пойдут на съемки следующих картин франшизы.

Говоря о своем возвращении в проект, три последних фильма которого были выпущены без его непосредственного участия, Кэмерон пояснил, что в разговоре с главой кинокомпании Skydance Дэвидом Эллисоном тот дал понять, что хочет вернуться к истокам и продолжить историю оттуда, где она закончилась во втором «Терминаторе».

«Он всегда верил в потенциал «Терминатора», но чувствовал, что его собственный фильм, «Генезис» — и он был со мной в этом искренен — не дотянул до уровня и не смог достичь того, чего от него хотели. Поэтому, сказал он, давай-ка начнем с чистого листа и вернемся к «Терминатору 2», — пояснил Кэмерон.

Он также подчеркнул, что Тим Миллер выступит в новом фильме в качестве режиссера в полном смысле этого слова, в то время как Кэмерон занимался подготовкой к рабочему процессу и работой над сценарием. Отмечается, что он ни разу не посетил съемочную площадку «Терминатора».

«Я сконцентрировался на том, чтобы как следует подбить сценарий. У меня не было ощущения, что мы приступаем к съемкам со сценарием в том виде, в котором он должен быть. В проекте было много импульсивности, была дата начала съемок, было много энергии и жажды действий, но сценарий не был приведен в порядок, поэтому я тихо работал над бэкграундом и высылал все страницами. Иногда я отправлял страницы сценария за день до того, как они приступали к съемкам», — отметил Кэмерон.

Он также рассказал, что вместе со своей командой тщательно разобрал три части «Терминатора», снятые без его участия, и выявил несколько элементов, которых в этот раз попытался избежать. В частности, заявил Кэмерон, в новом фильме он стремился обойтись без переусложнения сюжета и активного использования путешествий во времени.

«История должна уместиться в 36 или 48 часов. В первых двух фильмах все разыгрывается в течение менее, чем двух дней, поэтому в них есть энергия и динамика», — сказал он.

Говоря о стилистике фильма, Кэмерон назвал непростой задачей попытку совместить мир киборгов и жестоких убийств с требованиями американской киноассоциации, которым необходимо соответствовать, чтобы получить рейтинг PG-13, дающий максимальный охват зрителей.

«Научно-фантастические фильмы стали очень компромиссными за последние пару десятилетий. Суть этого компромисса в поиске выхода на большую аудиторию, создании больших дорогих фильмов при понимании того, что отсутствие рейтинга PG-13 отнимет около 25-30% возможной выручки», — заявил он.

Продюсер подчеркнул, что в ситуации с большими проектами речь может идти об окупаемости или провале фильма. Однако в случае с новым «Терминатором» кинокомпания решила пойти навстречу поклонникам серии и решила выпустить его со «взрослым» рейтингом.

Как отметил сам Кэмерон, сначала съемочная команда даже попробовала снимать по две версии экшн сцен — одну для «взрослого» рейтинга и другую, чтобы получить рейтинг PG-13, однако в итоге отказались от этой идеи, решив воссоздать атмосферу оригинала.