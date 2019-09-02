«У нее другая жизнь»: рыжий из «Иванушек» разводится с женой

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов и его жена Марина Банкова официально разводятся. По данным StarHit, супруга артиста подала на развод еще в начале августа. Первое заседание по делу состоялось 20-го. После проведения беседы паре дали время на примирение, и, если этого не произойдет, брак будет расторгнут 10 сентября.

«Понятно, что страсть уходит, так и случилось, — приводит слова источника, близкого к окружению супругов, издание. — Он [Григорьев-Апполонов] пытался встряхнуть их брак, вернуть внимание жены. Но увы. У нее уже другая жизнь».

Отмечается, что их дети — 15-летний Иван и 11-летний Артемий — пока остались жить с отцом, но в момент, когда Григорьев-Апполонов отправится на гастроли, ребята могут поехать к маме. При этом супруги намерены решить вопрос о месте жительства мальчиков мирным путем.

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«Оба работают над тем, чтобы сохранить дружеские отношения после расставания», — подчеркнул собеседник.

В апреле этого года, на фоне слухов о разводе музыкант подтвердил, что они с Банковой решили взять паузу. Тогда он уточнил, что разводиться они не будут.

«Друзья! Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своем внутреннем «Я». Разводиться мы, конечно, не будем», — написал «рыжий» из «Иванушек» в своем инстаграме.

В заключение Григорьев-Апполонов обратился к подписчикам с просьбой отнестись с уважением к его личной жизни и их совместному решению.

«Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью! Просьба уважать нашу личную жизнь и совместное решение! Комментарии никто из нас давать не будет! И не волнуйтесь плиз, у нас все зашибись! Ибо моя семья — моя жизнь!» — добавил он.

Информация о расставании появилась в СМИ после того, как Банкову запечатлели в компании другого мужчины.

Тогда Super опубликовало фотографии, на которых женщина вместе с детьми от Григорьева-Апполонова посетила хоккейный матч ЦСКА — «Авангард» с 28-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Как утверждало издание, Банкова после 16 лет брака якобы забрала детей и перевезла их к Зубкову в частный дом в загородном комплексе. При этом самого певца уличили в использовании эскорт-услуг во время гастролей.

Позднее сам Григорьев-Апполонов рассказал, что в его семье все в порядке, и призвал людей не верить слухам. По его мнению, в походах его жены на матчи в компании другого мужчины нет ничего предосудительного.

«Ребята, бред полный. Не верьте тому, что пишут. Прекрасно знаю, куда и с кем ходит моя жена. И что в тот вечер она была на хоккее тоже», — подчеркнул он.

По информации StarHit, в августе Банкова отправилась с новым возлюбленным в романтическое путешествие.

«Ребята улетели в Америку. Покатались на машине по национальному парку Калифорнии, погуляли на Таймс-сквер, — продолжил собеседник. — А затем уехали в Малибу, где отпраздновали день рождения Андрея. Ему исполнилось 28».

В своем инстаграме Банкова также опубликовала совместное фото, но затем закрыла свой профиль. В свою очередь Зубков, наоборот, не стал скрывать снимок.

«Мы как черное и белое — только я белое, а ты черное», — подписал фотографию баскетболист.

В конце июля Григорьев-Апполонов заявил, что перестал употреблять алкоголь. В сториз инстаграма он разместил короткий ролик, на котором запечатлена его встреча с поклонниками. В предисловии к нему певец отметил, что бродил по родному городу Сочи и встретил в районе Навалишенского ущелья туристов, находившихся в нетрезвом виде.

На кадрах видно, как несколько человек сначала сфотографировались со звездой. «Сделали трезвые лица только», — попросил музыкант. Затем туристы пригласили его за стол и несколько раз предложили спиртное. На вопрос, что ему налить, Григорьев-Аполлонов ответил, что не пьет: «Мне никакого не надо. Я безалкогольное».