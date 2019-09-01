Хорошие и плохие мальчики: что смотрят в США

Фильм «Падение ангела» возглавил американский прокат

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Кадр из фильма «Хорошие мальчики» (2019) Кадр из фильма «Хорошие мальчики» (2019)
Кадр из фильма «Хорошие мальчики» (2019)

Кадр из фильма «Хорошие мальчики» (2019)

Universal Pictures
Стойкость «Падения ангела» с Джерардом Батлером и Морганом Фрименом, бесконечный «Король Лев», а также возвращение «Человека-Паука: Вдали от дома»: «Газета.Ru» представляет обзор американского бокс-офиса за минувший уикенд.

День труда, который американцы отмечают в первый понедельник сентября, из года в год позволяет прокатчикам существенно заработать в так называемые «длинные» — четырехдневные — выходные. Однако в этом году уикенд стартовал не слишком удачно: в кинотеатрах не оказалось ни одной крупной премьеры.

Как и предполагалось, лидером американского бокс-офиса за 29 августа — 1 сентября стал боевик Рика Романа Во «Падение ангела». Новая часть франшизы с Джерардом Батлером и Морганом Фрименом в главных ролях по итогам минувших выходных собрала около $16,8 млн, доведя общую выручку до $43 млн. По сюжету, суперагент Майк Бэннинг спасает президента США от покушения.

На второй строчке оказалась подростковая комедия «Хорошие мальчики» Джина Ступницки. В свои третьи выходные фильм, повествующий о приключениях трех шестиклассников и их попытках попасть на крутую вечеринку, заработал $11,4 млн.

Главный долгожитель проката — ремейк легендарного мультфильма Disney «Король Лев» — на седьмой неделе не только не потерял популярность, но и сумел сохранить лидирующие позиции. По итогам прошедших выходных лента Джона Фавро собрала еще $10 млн.

Прямо следом за топ-3 американского бокс-офиса финишировал боевик «Форсаж: Хоббс и Шоу» с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэйтемом в главных ролях. В свои пятые выходные спин-офф популярнейшей гоночно-приключенческой франшизы Дэвида Литча принес своему создателю еще $9,2 млн. Таким образом, картина улучшила собственный же результат по сравнению с прошлым уикендом, когда заняла лишь пятое место.

Сразу на две строчки опустился новичок минувшей недели — драма «Победитель», режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли в которой выступил Алекс Кендрик. В свой дебютный уикенд фильм был тепло принят зрителями, о чем свидетельствует рейтинг 99% аудитории на RottenTomatoes (агрегатор рецензий — «Газета.Ru»), и получил $8,2 млн. По итогам 29 августа — 1 сентября касса ленты пополнилась еще на $7,6 млн.

Черная комедия от Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт «Я иду искать» во второй уикенд упала со второго на шестое место. Фильм о знакомстве будущей невесты с семьей жениха, которое пошло не по плану из-за сомнительных традиций, собрал $7,1 млн.

В преддверии выходных «Человек-Паук: Вдали от дома» вернулся на экраны с расширенной (плюс четыре минуты) версией, заняв седьмую строчку. Несмотря на то, что блокбастер заработал уже свыше $1 млрд, его создатели решили не останавливаться на достигнутом и взять на вооружение проверенный на «Мстителях: Финал» подход. За минувшие выходные картина собрала $7 млн.

Восьмой финишировала вторая часть мультфильма о враждующих птицах и свиньях «Angry Birds 2 в кино», выпущенная в честь десятилетнего юбилея одноименной игры. На второй неделе проката шоу заработало $6,3 млн.

Следом разместился хоррор Андре Овредала «Страшные истории для рассказа в темноте». В свои четвертые выходные фильм выручил $5,5 млн, доведя общую кассу до $58 млн. Лента основана на популярной трилогии ужасов Элвина Шварца, посвященной детским ужастикам. Продюсером и сценаристом выступил «оскароносный» Гильермо дель Торро.

На десятом месте расположился девятый фильм обладателя «Оскара» и Золотой пальмовой ветви Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». В шестые выходные проката картина с Брэдом Питтом, Леонардо Дикаприо и Марго Робби в главных ролях собрала $5,3 млн.