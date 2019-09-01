«Оговорка»: Наргиз извинилась перед Валерией за телочку в туфлях

Певица Наргиз Закирова попросила прощения у своей коллеги Валерии и ее мужа — продюсера Иосифа Пригожина — за слова, сказанные ей в недавнем интервью. В ходе беседы она противопоставила свой внешний вид «мирным» знаменитостям и «телочкам в туфлях», назвав в числе прочих имя исполнительницы.

«В каком-то момент я допустила совершенно бестактную оговорку, — призналась Наргиз в видеообращении в инстаграме. — Прозвучало все это так, что Валерия — это именно та самая «телочка в туфлях».

По словам артистки, интервью выдалось эмоциональным, поэтому она «очень глупо оговорилась».

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«Я к вам безумно хорошо отношусь, мы с вами в прекрасных отношениях, мне кажется. Извините, это была просто оговорка», — пояснила Наргиз.

В комментариях к публикации подписчики вокалистки отметили, что в ее словах не было ничего обидного. «Если бы меня в ее возрасте назвали «телочкой», я бы обрадовалась», «Ничего плохого не было сказано», «Я тоже, кстати, ничего не услышала такого [плохого] в контексте. Но если Валерия обиделась, то извинения в кассу. Наргиз молодец!» — написали интернет-пользователи.

Ранее певица побывала на YouTube-шоу «А поговорить?», где рассказала о причинах разрыва с продюсерским центром Максима Фадеева. Наргиз подчеркнула, что во многом это связано с действиями сотрудников лейбла: они якобы не считали нужным сообщать ей о грядущих концертах, не знали о ее местонахождении и не занимались продвижением артистки.

Она также предположила, что это делалось намеренно. В частности, певица посетовала, что никогда не давала интервью и не посещала светские мероприятия.

Согласно Наргиз, лейбл объяснял это тем, что она «артистка другого плана». Журналистка Ирина Шихман, в свою очередь, отметила, что пыталась организовать интервью с ней более полутора лет.

Кроме того, певицу также не устраивал тот факт, что ее не отправляют с концертами в большие города, а заставляют гастролировать только по регионам. Наргиз подчеркнула, что после прекращения сотрудничеством с Фадеевым ее концертного директора «засыпали предложениями» дать выступления в Европе — в частности, в Лондоне, Нидерландах и Франции.

В то же время 48-летняя уроженка Ташкента заверила, что неоднократно пыталась прекратить работать с лейблом, но для Фадеева она якобы была артистом, «приносящим бабло», — и он был заинтересован в дальнейшем сотрудничестве. Объясняя причины такого отношения со стороны продюсерского центра, Наргиз заявила, что к этому якобы причастна экс-участница группы «Серебро» (а ныне — сольная певица) Ольга Серябкина.

«В лейбле рулит всем другой человек. Ее (Серябкину — Газета.Ru) все слушаются, и она там может сворачивать горы», — пояснила она.

О расторжении контракта Наргиз с лейблом стало известно в начале августа. По информации СМИ, после этого она лишилась права выступать с композициями, написанными Фадеевым, а также была отстранена от запланированного на август тура по России.

«Сегодня, за сутки до отъезда в концертный тур я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется якобы потому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерского центра MALFA», — написала Закирова в инстаграме.

По словам певицы, она была шокирована этим заявлением, поскольку весь ее творческий коллектив в тот день собирался выезжать в Воронеж.

«16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру», — пояснила она.

В свою очередь Фадеев объяснил отмену концерта тем, что его представители якобы не могли связаться «ни с самой Наргиз, ни с кем-либо из ее команды». «Неоднократно отправленные нами официальные запросы на подтверждение участия Наргиз в запланированных мероприятиях также остались проигнорированными, — ответил продюсер. — В связи с этим мы были вынуждены отменить выступления артистки, так как просто не имели возможности гарантировать организаторам ее присутствие на площадке, не говоря уже о репутационных и финансовых рисках, которые берут на себя лейбл и организатор из-за такой ситуации».