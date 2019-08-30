«Чувство важности мешает»: что понял Ричард Гир к 70 годам

Американский актер Ричард Гир родился в Филадельфии в небогатой многодетной семье и провел свое детство на ферме, помогая в уходе за домашними животными и огородами. После окончания местной школы он отправился в Массачусетс учиться в университете по профилям «режиссура» и «философские науки». Предпочтения Гира часто менялись: сначала он бросил ВУЗ, загоревшись желанием стать трубачом, а потом переключил свое внимание на театральные выступления. В поисках работы он переехал в Нью-Йорк и начал двигаться в этом направлении, участвуя в постановках и снимаясь в фильмах.

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В 1980-1990-х годах статный красавец Гир уже был настоящим секс-символом мирового кинематографа. Этот статус он получил — в первую очередь — благодаря роли профессионального соблазнителя в фильме «Американский Жиголо» 1980 года.

Пожалуй, наиболее известным проектом, в котором Гиру удалось в полной мере продемонстрировать свою мужскую привлекательность, стала комедия 1990 года «Красотка». Актер сыграл в картине финансового магната, который влюбился и взял под свое покровительство милую и наивную девушку по вызову Вивьен в исполнении Джулии Робертс. Типичная история о Золушке привлекла внимание женской аудитории со всего мира и добилась высоких рейтингов, а Робертс благодаря этому фильму заработала «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.

В октябре 2018 года Гир посетил Москву, пообщавшись с поклонниками, передавал ТАСС. В рамках встречи актер признался, что вкладывал очень много сил и души во все фильмы со своим участием.

«У меня не было ни одного легкого проекта, — подчеркнул Ричард. — «Красотка» кажется легким фильмом, но за этим стоит очень много работы».

С годами уверенность, харизма и природный магнетизм Гира только росли. В 2003 году он впервые получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Чикаго». Среди самых известных работ с его участием — «Хатико: Самый верный друг», «Осень в Нью-Йорке», «Красотка 2: Сбежавшая невеста», «Первобытный страх» и «Дни жатвы».

По мнению артиста, главное в жизни любого человека — это совершать дела с хорошими намерениями, с чистыми помыслами, и тогда они будут обречены на успех.

«Чувство своей важности и силы — бессмысленно, это препятствует росту. Пожалуйста, помните, что мы все в одной лодке, и мы должны заботиться друг о друге», — заявил Гир.

Что касается личной жизни актера, то две его бывшие жены были всемирно известными моделями и актрисами. С 1991 по 1995 год Гир был женат на супермодели Синди Кроуфорд, а с 2002 по 2016-го — на звезде фильма «Покидая Лас-Вегас» Кэри Лоуэлл. Во втором браке у актер родился сын Гомер Джеймс Джигми, которому скоро исполнится 20 лет.

В апреле 2018 года — после трех лет отношений — актер женился на публицистке Алехандре Сильва. В феврале 2019 года у супругов появился сын Александр.

Известно, что Гир исповедует буддизм. Во время одного из своих визитов в Непал он познакомился с Далай-ламой, который с тех пор является его наставником. Актер участвует в программах по сохранению тибетской культуры и помогает строительству монастырей на юге Индии.

В ходе своего визита в Москву в 2018 году актер отметил, что глубоко связан и с российской культурой. По словам Ричарда, в 90-е он увлекался русской литературой, в том числе — творчеством писателя и драматурга Антона Чехова. Гир также посетовал на то, что на его родине сейчас «все ушло в виртуальное пространство, в онлайн», и порадовался, что в Москве еще остались книжные магазины, поскольку в США все книги в основном заказывают через интернет.