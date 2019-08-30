«Рулит всем на лейбле»: Наргиз рассказала о разрыве с Фадеевым

Певица Наргиз Закирова побывала на YouTube-шоу «А поговорить?», где рассказала о причинах прекращения сотрудничества с продюсерским центром Максима Фадеева. По ее словам, во многом это связано с действиями сотрудников лейбла, которые, в частности, якобы не считали нужным сообщать ей о грядущих концертах, не имели представления о местонахождении артистки и не занимались ее развитием.

Она также предположила, что это делалось намеренно. В частности, певица посетовала, что никогда не давала интервью и не посещала светские мероприятия. Согласно Наргиз, на лейбле ей объясняли это тем, что она «артистка другого плана». Журналистка Ирина Шихман на это ответила, что пыталась организовать интервью с Наргиз более полутора лет.

Певицу также не устраивал тот факт, что ее не отправляют с концертами в большие города, а заставляют колесить только лишь по регионам. По словам исполнительницы, после разрыва контракта с лейблом ее концертного директора засыпали предложениями дать выступления в Европе — в частности, в Лондоне, Нидерландах и Франции.

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Кроме того, 48-летняя уроженка Ташкента заверила, что неоднократно пыталась прекратить работать с продюсерским центром, но для Фадеева якобы была артистом, «приносящим бабло» — и он был заинтересован в дальнейшем сотрудничестве. Досталось от Наргиз при этом еще и экс-солистке группы «Серебро» Ольге Серябкиной.

«В лейбле рулит всем другой человек. Ее (Серябкину. — Газета.Ru) все слушаются, и она там может сворачивать горы», — указала исполнительница.

Напомним, что о расторжении Фадеевым контракта с Наргиз стало известно в начале августа. Впоследствии артистка, согласно СМИ, лишилась права выступать с музыкальными произведениями Фадеева, а также была отстранена от запланированного на август тура по России.

«Сегодня, за сутки до отъезда в концертный тур я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется якобы потому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерского центра MALFA», — написала Закирова в своем блоге.

По словам певицы, она была шокирована этим заявлением, поскольку весь ее творческий коллектив в этот день собирался выезжать в Воронеж.

«16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру», — отметила она.

Шокированные произошедшим поклонники певицы отправились на страницу Фадеева, где потребовали его разъяснить ситуацию. Он, впрочем, высказал кардинально иную версию событий.

«Выступления действительно не состоятся. Отмена связана с тем, что мы очень долгое время не могли выйти на связь ни с самой Наргиз, ни с кем-либо из ее команды. Неоднократно отправленные нами официальные запросы на подтверждение участия Наргиз в запланированных мероприятиях также остались проигнорированными. — написал продюсер. — В связи с этим мы были вынуждены отменить выступления артистки, так как просто не имели возможности гарантировать организаторам ее присутствие на площадке, не говоря уже о репутационных и финансовых рисках, которые берут на себя лейбл и организатор из-за такой ситуации».

На днях Фадеев также раскритиковал СМИ за освещение скандальных тем. «Обратите внимание, как телеканалы ради своих сиротских рейтингов культивируют смерть, насилие, грязь. Они ради этих цифр готовы на все», — написал Фадеев.

По его словам, в последнее время смерть кого-то «из более-менее известных людей» провоцирует на телевидении настоящую «истерию». «Но где вы были, когда он был жив? Где? Почему начали восхвалять его только после смерти?» — возмутился Фадеев.

Продюсер также выразил мнение, что «крохотные вознаграждения» не стоят постоянного обсуждения «грязных» тем, и заявил, что с такой действительностью «ему не по пути». «Я не могу смотреть на то, что лидерами мнений становятся [Диана] Шурыгина или герои «Дома-2». Я уверен, что последнее очень сильно скорректировало молодежь на предмет того, что такое хорошо, а что такое плохо... Теперь мы имеем то, что посеяли», — заключил музыкант.