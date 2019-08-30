«Выпил у меня всю кровь»: трагедия любимого актера Тарковского

Дебют Анатолия Солоницына в кино начался с фильма «Андрей Рублев» Андрея Тарковского. До этого актер сменил ряд провинциальных театров, но, по собственному признанию, играл там «с трудом».

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«В театре бытует выражение — «завоевать положение». Завоевать! Положение! Сколько мерзости в этих двух словах, влезших в искусство с черного хода! Я пришел в театр не завоевывать, а работать, творить», — писал Солоницын в своем дневнике.

Ради работы с Тарковским он, на тот момент никому не известный артист из Свердловска, отправился в Москву, где когда-то трижды пытался поступить в ГИТИС. Несмотря на то, что великого живописца Андрея Рублева должен был сыграть народный артист России Станислав Любшин, режиссер неожиданно для всех утвердил на главную роль Солоницына.

«В жизни была страшная полоса, когда Тарковский мне морочил голову с фильмом «Андрей Рублев». Морочил голову года два, что я буду играть Рублева, — рассказывал журналу «Огонек» Любшин. — Какие-то делали с ним заготовки, пробы делали. А потом у него стало дело затягиваться».

Известно, что из-за съемок в картине Любшин ушел из Театра на Таганке и отказался сниматься в другом фильме, хотя договор был подписан. За это руководство Госкино запретило актеру работать в кино в течение года.

Художественный совет во главе с Михаилом Роммом был категорически против того, чтобы в фильме играл Солоницын: казалось, что провинциальный актер не справится с такой сложной задачей. Но Тарковский стоял на своем. После «Рублева» он стал любимым артистом кинематографиста и на долгие годы закрепил за собой статус его «талисмана». Впоследствии постановщик снял знаменитость во многих картинах, включая «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер» по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине».

Для Солоницына Тарковский, в свою очередь, стал главным режиссером. Актер был готов на любые жертвы, чтобы воплотить замысел своего учителя.

«Тот момент, где в финале [«Рублева» он] должен говорить хриплым голосом, режиссер хотел озвучить с другим актером. Но Толя сыграл его сам. Он перевязал себе горло, месяц молчал и мог навсегда потерять голос, чем Тарковского просто потряс. Он сказал: «Ты что, мог же убить себя!» А Толя: «Ну и что, зато я сыграл бы Рублева», — вспоминал в интервью сайту kp.ru брат Солоницына Алексей.

Известно, что для телевизионной постановки «Идиот» (так и не состоявшейся) Солоницын, получивший роль Достоевского, даже хотел сделать пластическую операцию, чтобы походить на писателя. «С ума сошел, ты же тогда больше играть не сможешь, с лицом-то Федора Михайловича!» — возмутился Тарковский. На что актер ответил: «Если я сыграю Достоевского, зачем мне что-то еще играть?»

После съемок у Тарковского Солоницына стали приглашать и в другие проекты. Так, талант артиста разглядели Глеб Панфилов, снявший его в фильме «В огне брода нет», Лев Голуб («Анютина дорога»), Алексей Герман («Проверка на дорогах»), Никита Михалков («Свой среди чужих»), Лариса Шепитько («Восхождение») и многие другие.

В 1981 году актер получил «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля за роль в фильме «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского» Александра Зархи, а также удостоился звания заслуженного артиста России.

В том же году, снимаясь в картине «Остановился поезд» у Вадима Абдрашитова, Солоницын упал с лошади и расшиб грудь. Когда актеру сделали рентген, то обнаружили рак легких. Пострадавшему о диагнозе решили не сообщать. Часть легкого удалили, но, как выяснилось позднее, метастазы распространились на позвоночник.

Незадолго до трагического известия Солоницын должен был сыграть в «Ностальгии» Тарковского. Для этого требовалась командировка в Италию, но болезнь взяла свое. Роль, о которой актер так мечтал, досталась Олегу Янковскому. Режиссер навестил Солоницына всего один раз и перед отъездом так и не попрощался. Вскоре у артиста отнялись ноги. Как пишет в книге «Свет погасших звезд» Федор Раззаков, фотографию постановщика, висевшую у него над кроватью, он попросил снять: «Он выпил у меня всю кровь».

11 июня 1982 года Солоницын скончался. Через четыре года Тарковский умер в Париже от той же самой болезни — рака легких.