«Рэмбо», «Тварь», «Герой» и другие премьеры сентября

«Оно 2» («It Chapter Two»), Андрес Мускетти — 5 сентября

Хоррор «Оно 2» является продолжением одноименной картины, вышедшей в 2017 году и пришедшейся более-менее всем по вкусу. Действие фильма, главные роли в котором сыграли Джеймс Макэвой, Джессика Честейн и Билл Скарсгорд, разворачивается спустя 27 лет после победы над клоуном Пеннивайзом. Писатель Стивен Кинг, по чьей книге снят фильм, пообещал, что от картины фанаты «воспарят».

«Куда ты пропала, Бернадетт?» («Where'd You Go, Bernadette»), Ричард Линклейтер — 5 сентября

Главную роль в фильме режиссера Ричарда Линклейтера «Куда ты пропала, Бернадетт?» исполнила Кейт Бланшетт, в августе 2019-го объявившая о завершении кинокарьеры. Эта лента, снятая по роману Марии Семпл, рассказывает об обладательнице образцовой семьи Бернадетт, живущей с прекрасными мужем и дочерью. В один момент, однако, происходит форс-мажор: Бернадетт неожиданно исчезает, что ставит ее родных в тупик. В ходе поиска женщины вскрывается множество фактов из ее прошлой жизни, которая оказывается совсем не радужной.

«Щегол» («The Goldfinch»), Джон Краули — 12 сентября

Новый фильм Джона Краули «Щегол» снят по бестселлеру Донны Тартт, в 2014 году завоевавшей Пулитцеровскую премию. Лента повествует о 13-летнем герое Энсела Эльгорта Теодоре Деккере, чья мать в исполнении Николь Кидман погибает во время теракта в Метрополитен-музее. Загадочный умирающий старик вручает Тео редкую картину и кольцо, что определяет начало пути мальчика в подпольном мире искусств.

«Рэмбо: Последняя кровь» («Rambo: Last Blood»), Адриан Грюнберг — 19 сентября

Остросюжетный боевик «Рэмбо: Последняя кровь» является прямым продолжением своего предшественника — «Рэмбо IV», вышедшего в 2008 году. Сюжет пятой части фильма культовой франшизы продолжит историю ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо (Сильвестр Сталлоне). В этот раз он отправляется в Мексику, чтобы спасти похищенную внучку подруги.

«Зеровилль» («Zeroville»), Джеймс Франко — 19 сентября

Основой для драмы «Зеровилль» Джеймса Франко послужил одноименный роман Стивена Эриксона. Сам Франко сыграл в своем фильме главную роль — одержимого любителя кино, который отправляется в Голливуд с «кинематографической» татуировкой на голове. Также в картине играют Сет Роген и Меган Фокс. Действие «Зеровилля», как и нашумевшего «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино, происходит в 1969 году.

«К звездам» («Ad Astra»), Джеймс Грэй — 26 сентября

Космическая драма Джеймса Грея «К звездам» выйдет в России в последний уикенд сентября. Звезда недавнего «Однажды в...Голливуде» Квентина Тарантино Брэд Питт сыграл в картине Роя Макбрайда, который отправляется в космос на поиски своего отца, пропавшего много лет назад. Во время своего путешествия герой Питта раскрывает секреты, которые бросают вызов природе человеческого существования. Также в фильме снялись Лив Тайлер, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Дональд Сазерленд и Джейми Кеннеди.

«Герой», Карен Оганесян — 26 сентября

Отечественный триллер «Герой» Карена Оганесяна объединил в себе главных звезд современного российского кинематографа — Александра Петрова, Владимира Машкова и Светлану Ходченкову. Картина расскажет историю бывшего агента Службы внешней разведки, который спустя 15 лет после прохождения курса тренировок в секретной школе получает звонок от отца, считавшегося погибшим. Ему приходится пуститься в бега по Европе, где он надеялся укрыться от своего прошлого — вместе с девушкой, которую вместе с ним готовили к супершпионской карьере. Вдвоем им предстоит доказать, что ученики могут превзойти своих учителей.

«Тварь», Ольга Городецкая — 26 сентября

По-настоящему жуткий российский фильм «Тварь» выходит на экраны в конце сентября. Семейную пару, у которой пропал без вести шестилетний сын, в картине играют настоящие супруги — мастера депрессивного кино Елена Лядова и Владимир Вдовиченков. Вместо пропавшего сына через четыре года они берут под опеку мальчика. Однако постепенно ребенок приобретает облик их настоящего чада, пугающе себя ведет и в итоге не сулит им ничего хорошего.