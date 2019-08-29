Триллер Джексона: как поп-короля обвиняли в педофилии

В начале марта телеканал HBO представил четырехчасовой документальный фильм «Покидая Неверленд», получивший широкий резонанс еще до самого выхода. Картина вызвала жаркие споры по всему миру, а семья поп-короля и вовсе пыталась запретить ее показ (назвала ленту «блеклой поделкой» и подала против HBO иск на $100 млн).

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В основу фильма легли свидетельства Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, а также их родственников, которые обвинили Джексона в том, что он растлил обоих мужчин, когда те были детьми. Робсону на момент первого случая было семь лет (он познакомился с музыкантом в пять), Сейфчаку — десять. В детстве они проводили много времени на ранчо артиста «Неверленд» в Калифорнии, но друг с другом не пересекались.

Режиссер картины Дэн Рид на фестивале «Сандэнс» подчеркнул, что не стал брать интервью у других участников событий, так как их заявления могли только запутать историю. По его словам, данная картина — «не о Джексоне, а о двух семьях» и о том, как они смирились с тем, что их сыновья рассказали через несколько лет после смерти музыканта.

Лента вызвала бурную реакцию среди поклонников и наследников певца. «Мы знаем, что это останется в памяти людей как постыднейший эпизод в истории HBO. Мы знаем, что преданные фанаты Майкла и все хорошие люди во всем мире не скоро простят HBO», — заявил адвокат семьи Говард Вайцман.

Телеканал отказался отменять премьеру и попросил зрителей посмотреть картину прежде, чем осуждать ее. После выхода фильма ряд крупных радиостанций сняли с ротации песни артиста. Кроме того, создатели популярного мультсериала «Симпсоны» убрали один из эпизодов третьего сезона под названием «Совершенно безумный папа», где Джексон озвучил одного из героев.

Среди поклонников знаменитости также нашлось множество возмущенных. Согласно NME, во Франции сразу три фан-группы Джексона подали в суд на героев скандального фильма. По их мнению, Робсон и Сейфчак «запятнали его память», а действия HBO в отношении Майкла являются «публичным линчеванием».

Несмотря на это, «Покидая Неверленд» затронул важную тему — насколько уместно ворошить прошлое и как теперь быть с наследием певца. Много вопросов у общественности вызвали и герои документалки: почему Робсон и Сейфчак заговорили о домогательствах спустя десять лет после смерти Джексона, хотя в 2005 году оба под присягой заявили, что «никогда не занимались с ними ничем неподобающим».

В отношении Джексона дважды начинали расследование о растлении несовершеннолетних — в 1993-м и 2003-м годах.

По словам Сейфчака, во второй раз артист просил его выступить в качестве свидетеля защиты, однако мужчина категорически отказался, после чего исполнитель якобы начал ему угрожать. Робсон, в свою очередь, согласился на аналогичную просьбу. Спустя годы он объяснил это тем, что боялся огласки со стороны общественности. В 2013 году — уже после смерти музыканта — он стал инициатором гражданского иска против Джексона, который суд отклонил из-за истекшего срока давности.

Сам Майкл всячески отрицал обвинения. «Я не причастен к тому, в чем меня обвиняют. Если я и виновен в чем-то, так это в том, что я отдаю все возможное, чтобы помочь детям во всем мире», — заявил он в 1993 году в разгар первого разбирательства по иску о непристойном поведении.

В 2003 году — после того, как на экраны вышел нашумевший документальный фильм «Жизнь с Майклом Джексоном», снятый Мартином Баширом, — в отношении Джексона завели еще один судебный иск от одной из матерей. На видео Майкл, находясь на своем ранчо, держал за руку 13-летнего подростка Гэвина Арвизо и рассказывал, как спал с ним в одной кровати.

Тогда семья Арвизо рассказала, что Джексон в присутствии детей якобы просматривал порносайты, приобщал их к алкоголю, а также имитировал половой акт с куклами из секс-шопов. Сам певец назвал сообщения «отвратительными, зловредными и вздорными».

В том же году издание Vanity Fair опубликовало расследование под названием «Потерять хватку». В статье подчеркивалось, что в таблоидах история с обвинениями чаще преподносилась как происки недоброжелателей или «прибыльная и постоянно растущая мельница сплетен о знаменитостях». Такие медиа, как The New York Times и Los Angeles Times, по словам журналистки Морин Орт, предпочитали «прикрывать» обвинения историей о тяжелом детстве Джексона. Так, в своих интервью артист часто рассказывал, что его отец эксплуатировал талант ребенка с целью собственной наживы, а также поднимал на него руку.

«Многие люди просто не хотели верить, что Майкл Джексон может приставать к маленьким мальчикам, а прохладное освещение в прессе отражало неприязнь или, наоборот, двойственность отношений у общественности», — говорилось в расследовании.

На фоне слухов Джексон вел себя удивительно сдержанно. Музыкант редко давал интервью, а после того, как обвинения просочились в прессу, активно занялся благотворительностью. «Это часть моего дара — доставлять всем радость, особенно детям», — приводит его слова Newsday. Об этом Майкл говорил, когда встретился с 4-летним ребенком, болеющим лейкемией.

В 2006-м писательница Марго Джефферсон в своей книге «О Майкле Джексоне», рассказывая о значении культового хоррор-клипа «Thriller», отмечала двойственность образа артиста. «Обычный человек и его сверхъестественный двойник. Какая у него истинная сущность? <...> Кто является двойником Майкла Джексона? — писала Джефферсон. — Он хороший человек или хищник? Защитник детей или педофил? Гений или коварная знаменитость, пытающаяся сохранить свою славу любой ценой?»

До самой своей смерти в 2009 году Джексон категорически отвергал обвинения в педофилии. Невиновным он, как известно, был признан еще в 2005-м.