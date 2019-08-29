«Эбигейл», «Игра Ганнибала» и «Битва»: на что пойдут в России

Как и на прошлых выходных, первое место в российском бокс-офисе по итогам 29 августа — 1 сентября может занять мультфильм «Angry Birds 2 в кино». Согласно прогнозам экспертов, в ходе третьего уикенда отечественного проката лента заработает 55 млн рублей в 1200 кинотеатрах. Новая часть анимационной картины, приуроченная к десятилетию культовой игры о вечном противостоянии свиней и птиц, рассказывает об их вынужденном перемирии для спасения от общей угрозы в виде надвигающихся заморозков.

Из-за отсутствия сильных премьер (классический конец августа) фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» после четвертого уикенда проката сохранит за собой вторую строчку, собрав 45 млн рублей. Картина о событиях лета 1969 года, когда члены банды «Семья» Чарльза Мэнсона зверски убили беременную жену режиссера Романа Поланского Шэрон Тейт, уже заработала в России около 1 млрд рублей.

На третьем месте может расположиться как раз таки премьера недели — американская черная комедия от Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт «Я иду искать». Фильм о знакомстве будущей невесты с семьей жениха, которое пошло не по плану из-за необъяснимых традиций, бережно оберегаемых в его роду, стартует в России с 35 млн рублей.

Четвертой, вероятно, станет еще одна новинка — чем-то напоминающая представителей культовой франшизы танцевальных фильмов «Шаг вперед» драма «Битва» Анара Аббасова. Картина об уличном танцоре Антоне, который лишается слуха, но все равно идет к своей мечте, соберет около 30 млн рублей.

Хоррор «Капкан» режиссера Александра Ажа во вторые выходные выручит около 27 млн рублей. Фильм основан на истории об урагане во Флориде, во время которого главная героиня вместо эвакуации самоотверженно бросается на поиски собственного отца, оказавшегося запертым в их доме с постоянно прибывающим уровнем воды. Особого ужаса персонажам ленты добавляют аллигаторы, которыми кишат близлежащие водоемы.

Фантастический фильм отечественного производства «Эбигейл» с Тинатин Далакишвили, Эдди Марсаном, Ксенией Кутеповой и Равшаной Курковой после второго уикенда проката опустится на шестое место, заработав 48,3 млн рублей. Картина режиссера Александра Богуславского рассказывает о девушке, которая обнаружила магию в своем городе, закрытом на карантин якобы из-за неизвестной болезни.

Боевик режиссера Дэвида Рэймонда «Игра Ганнибала» c Беном Кингсли, Генри Кавиллом, Стэнли Туччи и Александрой Даддарио откроет свою российскую кассу с 20 млн рублей. Главный герой картины — детектив Маршалл в исполнении Кавилла, страдающий диссоциативным расстройством. Он арестовывает обвиняемого в убийствах молодых женщин мужчину, однако это не останавливает преступления.

Кинематографическая версия классического мультфильма от компании Disney «Король лев» по итогам седьмых российских выходных сумеет выручить около 16 млн млн рублей. За все время российского проката трехмерная лента Джона Фавро собрала более 2,5 млрд рублей.