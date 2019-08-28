«И горько, и радостно»: Эд Ширан объявил об уходе со сцены

Британский певец Эд Ширан заявил о том, что в ближайшие 18 месяцев он намерен отдохнуть от выступлений и посвятить это время своей супруге Черри Сиборн. По информации СМИ, о данном решении музыкант объявил на концерте в Ипсвиче, который стал конечным пунктом его масштабного гастрольного тура, длившегося более двух лет.

«Сегодня заканчивается мой тур. Это и горько, и радостно одновременно. Я вас очень люблю. Это мой последний концерт в ближайшие полтора года», — позже написал Ширан в своем инстаграме.

Известно, что тур Ширана в поддержку альбома «Divide» стартовал в марте 2017 года. В общей сложности на выступления британца в рамках данного турне было продано около 9 млн билетов на сумму $775,6 млн. Таким образом, музыкант показал рекордные гастроли — и в плане выручки, и в плане суммарного охвата аудитории.

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Предыдущий мировой рекорд принадлежал группе U2. В 2011 году коллектив заработал $735 млн и продал 7,3 млн билетов в рамках тура «360 Degree», который был приурочен к выходу 12-го студийного альбома «No Line On The Horizon». В течение восьми лет никто из музыкантов не мог превзойти этот результат.

«Сегодня «Divide» побил рекорд, установленный U2. Сейчас это самый посещаемый и кассовый тур всех времен. Спасибо всем и каждому, кто пришел на шоу. Впереди 12 концертов, я никогда этого не забуду», — отреагировал недавно Ширан на историческое событие в своем блоге.

По сведениям издания The Guardian, цена билетов на концерты Ширана в среднем была на 14,2% ниже, чем на выступления U2 в 2011 году. Примечательно, что средняя посещаемость концертов британца составляет 34,5 тысячи человек, что в два раза меньше соответствующих показателей дублинского коллектива.

В июле этого года музыкант впервые посетил Россию и отыграл концерты в обеих столицах. По информации ТАСС, его выступление на московском стадионе «Открытие-Арена» посетили около 40 тыс. человек.

В начале июля изданием Forbes был опубликован список самых высокооплачиваемых в мире знаменитостей 2019 года. По информации журнала, самый высокий результат показала американская поп-исполнительница Тейлор Свифт, заработавшая $185 млн благодаря концертному туру 2018 года «Reputation». Второе место списка 21-летняя светская львица Кайли Дженнер ($170 млн). Тройку самых высокооплачиваемых знаменитостей замкнул рэпер Канье Уэст. Следом на ним шел аргентинский футболист Лионель Месси, которому удалось заработать $127 млн.

В пятерке лидеров также оказался и Ширан, который смог выручить за год $110 млн. Вместе с тем предполагалось, что этим летом артист заработает не менее $600 млн со своего двухгодичного тура «Divide».

Напомним, что в июле этого года исполнитель представил свой четвертый студийный альбом под названием «No.6 Collaborations Project». В записи пластинки принимали участие такие артисты, как Бруно Марс, Трэвис Скотт, Джастин Бибер, Крис Стэплтон, Камилла Кабельо, Chance the Rapper, Карди Би и многие другие.

«Я большой поклонник всех артистов, с которыми сотрудничал, мне было очень весело», — признавался Ширан в инстаграме.

На днях также вышел новый клип Ширана и хип-хоп певца Stromzy на сингл «Take Me Back To London», который в течение первых суток собрал более двух миллионов просмотров.

Широкая известность к уроженцу Галифакса пришла после выхода дебютного альбома «Plus» в 2011 году. Эта пластинка стала шестым самым продаваемым релизом десятилетия в Великобритании после того, как был распродан тираж в 10 млн экземпляров. Спустя три года музыкант выпустил пластинку под названием «X», которая была названа лучшим британским альбомом на церемонии вручения музыкальных премий BRIT Awards. В том же 2014 году композиция «Thinking Out Loud» принесла певцу две премии «Грэмми» в категориях «Лучшая песня года» и «Лучшее сольное поп-исполнение».