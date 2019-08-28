Джонатан Гольдштейн погиб в авиакатастрофе

Известный британский композитор Джонатан Гольдштейн погиб вместе со своей женой и ребенком в авиакатастрофе в Альпах. Как сообщает издание The Mirror, трагедия произошла утром 25 августа, когда семья летела на частном самолете из Швейцарии в Италию. Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение в районе перевале Симплон.

По словам туриста, ставшего свидетелем инцидента, после падения самолета он услышал «два оглушительных взрыва». Очевидцы трагедии, оказавшиеся рядом с местом крушения, попытались вытащить Гольдштейна и его семью из горящего самолета (при этом не исключено, что в тот момент находившееся внутри люди уже были мертвы), однако не смогли этого сделать из-за массивного огня, охватившего судно.

По итогам произошедшего Федеральное управление по расследованию безопасности полетов начало выяснение обстоятельств крушения самолет. В настоящий момент нет информации относительно того, что могло стать причиной трагедии.

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Согласно источнику, Гольдштейн и его супруга Ханна поженились три года назад, примерно тогда же они приобрели частный одномоторный самолет, на котором разбились в минувшее воскресенье.

Известно, что композитор работал над саундтреком к фильму Мартина Скорсезе «Мыс страха». Также он являлся основателем и креативным директором компании Goldstein Music Group, которая занимается производством музыки для рекламы, телевидения и кино, — фирма, в частности, предоставляла услуги HBO. В 2013 году трек Гольдштейна «Magical Moments» некоторое время лидировал в британских музыкальных чартах, принеся мужчине определенную известность на родине и в индустрии.

Ханна Гольдштейн, в свою очередь, являлась популярной в Великобритании музыканткой — саксофонистка состояла в Лондонском филармоническом оркестре.

Лента Мартина Скорсезе «Мыс страха», роли в которой исполнили Роберт Де Ниро, Ник Нолти, Джессика Лэнг, Джульетт Льюис, Джо Дон Бейкер, Роберт Митчем, Грегори Пек, Мартин Болсам, Иллиана Даглас, Фред Долтон Томпсон и другие, вышел на экраны в 1991 году. Криминальная драма, являющаяся экранизацией романа «Палачи» Джона Макдональда и ремейком одноименной картины Дж. Ли Томпсона 1960-х, получила две номинации на «Оскар» (в категориях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль второго плана»), а также претендовала на получение «Золотого глобуса» и премии Британской академии. Продюсером фильма выступил Стивен Спилберг.

Добавим, что в октябре прошлого года в ДТП погиб известный композитор Владимир Бородин, автор песен для Кристины Орбакайте и Григория Лепса. О трагедии одним из первых сообщил музыкант Николай Бирюков. По его словам, в автомобиль, в котором находился артист, на светофоре врезался грузовик, передает ТАСС.

Комментируя уход Бородина, народный артист Лев Лещенко признался, что произошедшее стало для него личной утратой, так как в последние годы он активно сотрудничал с композитором.

«Для меня это очень печальная новость. Последние полтора-два года мы с ним активно общались, работали. Он недавно закончил мюзикл по моему предложению, по Тургеневу — «Первая любовь». Мы должны были завтра встречаться. Для меня это личная трагедия. Он был удивительно талантливым человеком, спокойным, собранным и очень творческим. У него был очень большой талант. Его песни звучали и на «Огоньках», и на «Песне года», — сказал певец.

Певица Ирина Салтыкова, в свою очередь, во время общения со СМИ заявила, что не может поверить в гибель Бородина. Согласно артистке, Владимир был очень талантливым человеком, сообщает РЕН ТВ. Салтыкова также рассказала, что у нее есть одна из песен Бородина, которую она на тот момент еще не записала.

«Это кошмар. Даже «Царствие небесное» тяжело выговорить, потому что сразу не верится в такие ситуации. Молодой. Он был талантливый, у меня есть его песни. Одну его песню я даже имею, но не записала еще. Вечная память», — сказала артистка.