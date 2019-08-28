«Гнусный поступок»: почему Бузова и Волочкова шутят о войне

Бывшая прима Большого театра и светская львица Анастасия Волочкова удивила пользователей постом сомнительного содержания в инстаграме. Свой мангал с шашлыками танцовщица сравнила с Вечным огнем, прикрепив к публикации «смеющийся до слез» смайлик.

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Депутат Виталий Милонов осудил Волочкову за кощунственное отношение к памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Он заявил «Пятому каналу», что артистка просто не осознает границ юмора, переход которых является аморальным действием.

«Есть вещи, которые мы не понимаем в качестве территории для шутки или эксперимента. В частности, это память о погибших защитниках нашей страны. Там невозможно шутить, просто вот от слова «нельзя». Это некая сакральная зона, которая должна быть защищена и охраняема государством», — сказал Милонов.

Кроме того, он отметил, что данная выходка не должна сойти Волочковой с рук, и предложил на некоторое время отправить звезду в «Юнармию». «Выписать ей там месяц, чтобы она ходила на занятия, училась, сдавала экзамены», — посоветовал Милонов.

Подписчики Волочковой, общее число которых на данный момент составляет более 1 млн человек, также были возмущены ее неуважением к символу памяти народа о павших за страну героях. Балерина предусмотрительно закрыла комментарии на всех своих последних записях, однако пользователи соцсети все равно негодуют на фан-страницах звезды и через связанные с ней хэштеги.

«Она даже не думает, что говорит», «Что Бузова, что Волочкова — вообще есть мозг, чтобы что-то подобное писать?» — ругаются комментаторы.

За неделю до выходки Волочковой свою аудиторию подобным сравнением шокировала и певица Ольга Бузова. Собственница самого популярного в России инстаграма, аудитория которого недавно достигла 16,3 млн человек, опубликовала в соцсети ролик, где она облизывает тарелку и называет себя «блокадницей». Возмущенные пользователи оставили под скандальной записью множество комментариев с осуждением за неуместное высказывание. Из-за потока негативных сообщений звезда даже на время закрыла свою страницу в инстаграме.

Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян, комментируя инцидент, назвал Бузову «девушкой без тормозов», которая не до конца осознает, что говорит.

«Ольга Бузова, в сущности, неплохой человек. Ее главная проблема, что у нее порой отсутствуют тормоза — и она абсолютно не понимает, что уместно говорить в определенной ситуации, а что нет.

Блокадный Ленинград — это боль нашей страны, это очень тяжелые воспоминания вполне реальных, настоящих блокадников, которые еще живы», — цитирует Манукяна «ФАН».

Не смог не прокомментировать скандал также народный артист России Илья Резник. Он отметил, что жители блокадного Ленинграда «пухли от голода», тогда как «товарищи Бузовы» «пухнут от денег».

«Увы, к сожалению, наш шоу-бизнес все деградирует и деградирует. Наши эстрадного шоу товарищи потеряли стыд, совесть, честь, Родину. Если бы Ольга Бузова перенеслась бы в 42 год в Петербург, в Ленинград, где я был блокадным ребенком, и попробовала бы прожить на 125 гр хлеба в день, может быть, она не совершала бы такой гнусный поступок, обижающий многих-многих наших блокадников. Мы пухли от голода. А вы, товарищи Бузовы, пухнете от денег. К сожалению, это факт такой, я не знаю, что вам посоветовать, чтобы вы жили по-божески, по-человечески», — передает его слова РЕН ТВ.

Другого мнения придерживается продюсер Иосиф Пригожин: по его словам, артистка знает, о чем говорит, и делает это намеренно для привлечения внимания.

«Мы живем немного в другой атмосфере, и комментировать то, что там Бузова облизывает и что при этом говорит, — бред. Она это делает, чтобы на нее обращали внимание.

Как маленькие дети выпендриваются, для того чтобы их заметили, — вот из той же серии», — цитирует его «Вечерняя Москва».