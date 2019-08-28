«Крестный отец Гарлема», «АИУ: 1984» и еще 7 сериалов сентября

С 4 сентября на Hulu
В мае на Showtime состоялась премьера четырехсерийного дока «Wu-Tang Clan: О микрофонах и людях», а спустя четыре месяца на Hulu выходит художественная интерпретация истории основания одной из ключевых хип-хоп-формаций во всем жанре. Над мини-сериалом работали сценарист «Хранителей» Алекс Тсе и лидер Wu-Tang Clan Роберт Диггз (он же RZA), а одним из продюсеров стал другой участник коллектива — Клиффорд Смит, известный как Method Man. Остальные члены группировки выступили в качестве консультантов. В центре сюжета — юный Диггз, который пытается сколотить группу своей мечты в Нью-Йорке 90-х, погрязшем в завалах наркотиков.
С 13 сентября на Amazon Prime Video
Психоделическая фантастика от создателя «Коня Боджека» Рафаэля Боба-Ваксберга с Розой Салазар («Алита: Боевой ангел») и Бобом Оденкерком («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу») в главных ролях, внешне подозрительно напоминающее «Пробуждение жизни» и «Помутнение» Ричарда Линклейтера, в которых отснятый с живыми актерами материал проходил анимационную обработку. По сюжету «Отмены» девушка Альма чудом выживает в страшной автокатастрофе, после чего начинает видеть убитого отца и открывает в себе способность управлять временем, с помощью которой надеется предотвратить его смерть.
С 13 сентября на Netflix
«Невероятное» — мини-сериал о до сих пор существующей в Америке (и, к большому сожалению, не только в ней) культуре изнасилования от сценаристки «Эрин Брокович» Сюзанны Грант. В его основу легла статья Т. Кристиана Миллера из ProPublica и Кена Армстронга из The Marshall Project «Невероятная история изнасилования», взявшая в 2016 году Пулитцеровскую премию, а также эпизод радиошоу Айры Гласса «Эта американская жизнь» «Анатомия сомнения» об этом же деле. По сюжету 18-летняя школьница из Колорадо Мэри Адлер сначала заявляет о том, что подверглась нападению, но полиция ей не верит, — и она начинает утверждать, что все выдумала (на нее даже завели дело о даче ложных обвинений). Однако пару лет спустя в других городах штата происходит еще несколько идентичных преступлений, после чего две детективши (их играют Тони Коллетт и Мерритт Уивер) объединяют усилия ради поимки насильника (в реальной жизни его в итоге поймали и приговорили 327 с половиной годам заключения).
С 18 сентября на FX / с 19 сентября в «Амедиатеке»
Девятый сезон уже однозначно культовой хоррор-антологии «Американская история ужасов» получил подзаголовок «1984» (к одноименному роману Джорджа Оруэлла он отношения не имеет) и будет выполнен в эстетике классических слэшеров 80-х вроде «Пятницы, 13-го», «Кошмара на улице Вязов», «Хэллоуина» и «Спящего лагеря». Из основного каста вернутся Эмма Робертс и Сара Полсон, а вот Эвана Питерса впервые не будет.
С 20 сентября на Netflix
Спустя год после выхода первых десяти эпизодов премьерного сезона «Разочарования» — анимационного сериала автора «Симпсонов» и «Футурамы» Мэтта Грейнинга, который не выпускал ничего нового почти 20 лет, — на Netflix появятся и вторые десять. В конце последней серии нам подсунули мощный клиффхэнгер (дальше спойлеры!): принцесса-алкоголичка Бин отплыла на корабле вместе с вернувшейся к жизни матерью, бездыханное тело полуэльфа Элфо попало в руки к русалкам, демоненок Люци подвергся таинственному нападению, а королевство Дримландия со всеми его жителями обратилось в камень. Хочется верить, что в новых эпизодах Грейнинг откажется от дробленой ситкомной структуры и введет более связный сюжет, однако тем, кто скучает по сгинувшей «Футураме», «Разочарование» в любом случае придется по душе.
С 23 сентября на Fox
Кажется, Грег Берланти — главный адепт кэмпа на сегодняшнем телевидении, приложивший руку к «Ривердейлу» и «Леденящим душу приключениям Сабрины», — выпускает собственную версию «Ганнибала» (со всеми вытекающими). Майкл Шин («Благие знамения») играет сидящего за решеткой серийного маньяка по прозвищу Хирург, а Том Пэйн («Ходячие мертвецы») — его сына Малькольма Брайта, который всю жизнь посвятил изучению криминальной психологии. Когда у Хирурга появляется подражатель, нью-йоркская полиция обращается за помощью к Брайту — и тот впервые за многие годы вынужден встретиться с отцом лицом к лицу. Автором идеи выступил один из создателей «Чака» Крис Федак.
С 26 сентября на Shudder
Идейное продолжение двух первых «Калейдоскопов ужасов» — комедийных хоррор-антологий, которые Джордж Ромеро в 80-е снял по сценарию Стивена Кинга, — выполненное в виде сериала: шесть эпизодов, по две истории в каждом. Продюсером проекта стал мастер по гриму и постановщик спецэффектов Грег Никотеро, работавший с Ромеро над «Днем живых мертвецов», оригинальными «Калейдоскопами» и еще несколькими десятками культовых картин. Одна из новелл снята по рассказу Кинга «Серая дрянь», еще одна — по работе его сына Джо Хилла «У серебристых вод озера Шамплейн». Также в число экранизируемых авторов попали Джо Лансдейл, Джош Малерман, Джон Скипп и другие. Четыре истории сочинили специально для сериала. Среди задействованных актеров — Дэвид Аркетт («Крик», «Баффи — истребительница вампиров»), Эдриенн Барбо («Туман», «Болотная тварь», «Побег из Нью-Йорка», оригинальный «Калейдоскоп ужасов»), Тобин Белл («Пила»), Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу») и Триша Хелфер («Звездный крейсер «Галактика», «Люцифер»).
С 27 сентября на Netflix
Первый проект создателей «Американской истории ужасов» Райана Мерфи и Брайана Фальчука для Netflix — комедия про Пейтона Хобрата (Бен Платт), старшеклассника из престижной школы в Санта-Барбаре, который с семи лет твердо намерен стать президентом США, а пока оттачивает мастерство на сверстниках. У «Политика» впечатляющий каст: Гвинет Пелтроу («Влюбленный Шекспир», «Семь», «Мстители»), Джессика Лэнг («Тутси», «Американская история ужасов»), Бетт Мидлер («Фокус-покус», «Для наших ребят», «Клуб первых жен»), Боб Балабан («Полуночный ковбой», «Отель «Гранд Будапешт»), Зои Дойч («За пропастью во ржи»), Люси Бойнтон («За пропастью во ржи», «Убийство в «Восточном экспрессе», «Богемская рапсодия»), Дженьюари Джонс («Безумцы», «Последний человек на Земле») и Дилан Макдермотт («Американская история ужасов»).
С 29 сентября на Epix
Форест Уитакер («Последний король Шотландии», «Пес-призрак: Путь самурая», «Птица», «Прибытие») играет Эллсуорта «Бампи» Джонсона — гангстера, который в начале 60-х годов был фактическим правителем нью-йоркского района Гарлем и контролировал, в частности, наркотрафик, проституцию и гэмблинг. Сериал будет посвящен противостоянию Бампи с мафиозной семьей Дженовезе и его взаимоотношениям с политиком и правозащитником Малкольмом Икс. Сценаристом и шоураннером «Крестного отца Гарлема» стал создатель «Нарко» Крис Бранкато.