«Крестный отец Гарлема», «АИУ: 1984» и еще 7 сериалов сентября

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«Невероятное» («Unbelievable») — мини-сериал

С 13 сентября на Netflix

«Невероятное» — мини-сериал о до сих пор существующей в Америке (и, к большому сожалению, не только в ней) культуре изнасилования от сценаристки «Эрин Брокович» Сюзанны Грант. В его основу легла статья Т. Кристиана Миллера из ProPublica и Кена Армстронга из The Marshall Project «Невероятная история изнасилования», взявшая в 2016 году Пулитцеровскую премию, а также эпизод радиошоу Айры Гласса «Эта американская жизнь» «Анатомия сомнения» об этом же деле. По сюжету 18-летняя школьница из Колорадо Мэри Адлер сначала заявляет о том, что подверглась нападению, но полиция ей не верит, — и она начинает утверждать, что все выдумала (на нее даже завели дело о даче ложных обвинений). Однако пару лет спустя в других городах штата происходит еще несколько идентичных преступлений, после чего две детективши (их играют Тони Коллетт и Мерритт Уивер) объединяют усилия ради поимки насильника (в реальной жизни его в итоге поймали и приговорили 327 с половиной годам заключения).