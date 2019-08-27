«Сиротский Бруклин», «Рэмбо» и другие трейлеры недели

Главные трейлеры недели по версии «Газеты.Ru»

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Кадр из сериала «Сиротский Бруклин» (2019) Кадр из сериала «Сиротский Бруклин» (2019)
Кадр из сериала «Сиротский Бруклин» (2019)

Кадр из сериала «Сиротский Бруклин» (2019)

Warner Bros. Pictures
Криминальная драма «Сиротский Бруклин» Эдварда Нортона, документальный фильм «Бомба» о сексуальных домогательствах экс-главы телеканала Fox News Роджера Айлза и комедия абсурда «Зеленее травы»: «Газета.Ru» рассказывает о главных трейлерах этой недели.

«Рэмбо: Последняя кровь» («Rambo: Last Blood»), Адриан Грюнберг. Премьера в России — 19 сентября

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне поделился в инстаграме свежим трейлером фильма «Рэмбо: Последняя кровь», опубликованным на YouTube-канале студии Lionsgate. Новая лента должна выйти на российские экраны 19 сентября этого года. В очередном видео можно заметить отсылки к фильму «Рэмбо: Первая кровь 2», который вышел в 1980-х годах. Судя по ролику, в последней части киноэпопеи герой Рэмбо снова встанет на путь мести.

«Бомба» («Bombshell»), Джей Роуч

Студия Lionsgate также показала первый тизерный трейлер драмы «Бомба» о сексуальных домогательствах на Fox News. В основу сюжета легла история экс-главы телеканала Роджера Айлза, который оказался в центре скандала из-за попыток добиться сексуальной близости с сотрудницами. Три женщины — Мегин Келли, Гретчен Карлсон и Кайла Посписин — первыми выступили с обвинениями в домогательствах против начальника, в результате чего тот был вынужден оставить руководящую должность. Роли этих героинь исполнили Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман.

«Бледная синяя точка» («Lucy In the Sky»), Ной Хоули

Первый полноценный трейлер фильма «Бледная синяя точка» вышел на Youtube-канале студии Fox Searchlight. Лента Ноя Хоули с Натали Портман в главной роли рассказывает о женщине-астронавте Лизе Новак. Вернувшись из продолжительной миссии в космосе, с февраля 2007 года по ноябрь 2009-го она находилась под следствием по обвинению в попытке похищения человека.

«Зеленее травы» («Greener Grass»), Жослин ДеБоэр, Доун Люббе. Премьера в России — 17 октября

Абсурдистская сатирическая комедия «Зеленее травы» тоже обзавелась первым официальным трейлером. Героини фильма — заклятые подруги и вечные соперницы, домохозяйки «за тридцать» Лиза и Джилл. Они живут в безумном районе, где любая мать может спокойно «подарить» своего ребенка чужой семье, а простой ребенок может превратиться в пса.

«Нэчжа» («Ne zha zhi mo tong jiang shi»), Ян Юй

После выхода мультфильма «Нэчжа» в китайский прокат появился его первый официальный трейлер на английском языке. Боевик основан на древней китайской легенде о маленьком мальчике, наделенном необычными способностями. Согласно пророчеству, именно этот ребенок должен разрушить мир, из-за чего местные жители прогнали его из деревни. Зная о своих способностях, мальчик вынужден сделать выбор между добром и злом.

«Великая гонка на Аляске» («The Great Alaskan Race»), Брайан Пресли

Опубликован первый официальный трейлер семейного приключенческого фильма под названием «The Great Alaskan Race» («Великая гонка на Аляске»). Фильм сценариста и режиссера Брайана Пресли пересказывает реальную историю доставки сыворотки для лечения детей в 1925 году на собачьей упряжке. В 1995 году по мотивам этих событий был снят классический мультфильм «Балто».

«Сиротский Бруклин» («Motherless Brooklyn»), Эдвард Нортон. Премьера в России — 5 декабря

Студия Warner Bros представила дебютный трейлер фильма «Сиротский Бруклин», режиссером, продюсером, сценаристом и исполнителем главной роли в котором стал Эдвард Нортон. Действие основанной на романе Джонатана Летема картины разворачивается в Нью-Йорке 1950-х годов. Одинокий частный детектив, страдающий от синдрома Туретта, решается раскрыть убийство своего наставника и единственного друга. Вместе с Нортоном в фильме сыграли Брюс Уиллис, Майкл Кеннет Уильямс, Лесли Манн и другие.