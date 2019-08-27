«Сиротский Бруклин», «Рэмбо» и другие трейлеры недели

«Рэмбо: Последняя кровь» («Rambo: Last Blood»), Адриан Грюнберг. Премьера в России — 19 сентября

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне поделился в инстаграме свежим трейлером фильма «Рэмбо: Последняя кровь», опубликованным на YouTube-канале студии Lionsgate. Новая лента должна выйти на российские экраны 19 сентября этого года. В очередном видео можно заметить отсылки к фильму «Рэмбо: Первая кровь 2», который вышел в 1980-х годах. Судя по ролику, в последней части киноэпопеи герой Рэмбо снова встанет на путь мести.

Студия Lionsgate также показала первый тизерный трейлер драмы «Бомба» о сексуальных домогательствах на Fox News. В основу сюжета легла история экс-главы телеканала Роджера Айлза, который оказался в центре скандала из-за попыток добиться сексуальной близости с сотрудницами. Три женщины — Мегин Келли, Гретчен Карлсон и Кайла Посписин — первыми выступили с обвинениями в домогательствах против начальника, в результате чего тот был вынужден оставить руководящую должность. Роли этих героинь исполнили Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман.

«Бледная синяя точка» («Lucy In the Sky»), Ной Хоули

Первый полноценный трейлер фильма «Бледная синяя точка» вышел на Youtube-канале студии Fox Searchlight. Лента Ноя Хоули с Натали Портман в главной роли рассказывает о женщине-астронавте Лизе Новак. Вернувшись из продолжительной миссии в космосе, с февраля 2007 года по ноябрь 2009-го она находилась под следствием по обвинению в попытке похищения человека.

«Зеленее травы» («Greener Grass»), Жослин ДеБоэр, Доун Люббе. Премьера в России — 17 октября

Абсурдистская сатирическая комедия «Зеленее травы» тоже обзавелась первым официальным трейлером. Героини фильма — заклятые подруги и вечные соперницы, домохозяйки «за тридцать» Лиза и Джилл. Они живут в безумном районе, где любая мать может спокойно «подарить» своего ребенка чужой семье, а простой ребенок может превратиться в пса.

«Нэчжа» («Ne zha zhi mo tong jiang shi»), Ян Юй

После выхода мультфильма «Нэчжа» в китайский прокат появился его первый официальный трейлер на английском языке. Боевик основан на древней китайской легенде о маленьком мальчике, наделенном необычными способностями. Согласно пророчеству, именно этот ребенок должен разрушить мир, из-за чего местные жители прогнали его из деревни. Зная о своих способностях, мальчик вынужден сделать выбор между добром и злом.

«Великая гонка на Аляске» («The Great Alaskan Race»), Брайан Пресли

Опубликован первый официальный трейлер семейного приключенческого фильма под названием «The Great Alaskan Race» («Великая гонка на Аляске»). Фильм сценариста и режиссера Брайана Пресли пересказывает реальную историю доставки сыворотки для лечения детей в 1925 году на собачьей упряжке. В 1995 году по мотивам этих событий был снят классический мультфильм «Балто».

«Сиротский Бруклин» («Motherless Brooklyn»), Эдвард Нортон. Премьера в России — 5 декабря

Студия Warner Bros представила дебютный трейлер фильма «Сиротский Бруклин», режиссером, продюсером, сценаристом и исполнителем главной роли в котором стал Эдвард Нортон. Действие основанной на романе Джонатана Летема картины разворачивается в Нью-Йорке 1950-х годов. Одинокий частный детектив, страдающий от синдрома Туретта, решается раскрыть убийство своего наставника и единственного друга. Вместе с Нортоном в фильме сыграли Брюс Уиллис, Майкл Кеннет Уильямс, Лесли Манн и другие.