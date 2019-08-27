Помешала Россия: кто не пришел на MTV VMA в Нью-Джерси

В Prudential Center (Нью-Джерси, США) прошла ежегодная церемония награждения победителей премии MTV Video Music Awards, главным ведущим которой в этом году выступил американский комик Себастьян Манискалко.

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Лучшим музыкальным видео года был признан клип Тейлор Свифт на песню «You need to calm down». Сама исполнительница ранее возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц по версии американского журнала Forbes. Сообщалось, что концертный тур Reputation принес ей $226,1 млн, а приблизительный доход артистки за год оценивался в $185 млн. Свифт, что примечательно, серьезно обошла в списке ближайших конкуренток – Бейонсе и Рианну, которые выручили соответственно $81 млн и 62 млн.

Певица Ариана Гранде победила в номинации «Исполнитель года», однако не смогла присутствовать на церемонии, так как в настоящий момент находится на гастролях по Европе. По аналогичной причине на шоу не смогла присутствовать и Билли Айлиш, «новый исполнитель года». Побывать на церемонии девушке помешал приезд в Россию, где организаторам из-за спроса пришлось перенести ее выступления на более вместительные площадки.

«К сожалению, я прямо сейчас в туре, в России, поэтому я не смогу приехать, и это разбивает мне сердце. Я хочу поблагодарить моих поклонников, потому что вы, ребята, та причина, по которой кому-то вообще до меня есть дело. Поэтому спасибо вам, спасибо, спасибо, я люблю вас!» — сказала Айлиш в видеообращении к фанатам.

Хит Билли «Bad Guy» ранее сместил с первого места чарта Billboard Hot 100 кантри-рэп «Old Town Road» музыкантов Lil Nas X и Билли Рэй Сайруса, установивших рекорд по лидерству в рейтинге с одним треком на протяжении 19 недель. Их сингл, к слову, на церемонии удостоился звания «Песня года».

Сам концерт открыла все та же Свифт, спевшая «You need to calm down» и «Lover». Другой триумфатор премии — рэпер Lil Nas X — исполнил вместо своего главного хита, за который он получил награду, песню «Panini». На сцену также вышли победители в других категориях – Jonas Brothers («Лучшее поп-видео»), Камила Кабелло, Шон Мендес («Лучшая коллаборация») и другие.

Кроме того, на шоу выступила ар-н-би-звезда Мисси Эллиотт, которая исполнила попурри из своих песен, а также Майли Сайрус, оставшаяся в этом году без наград и номинаций. Пережившая недавно разрыв с супругом Лайамом Хемсвортом артистка представила публике балладу о расставании «Slide Away». Журналисты при этом обратили внимание на ее новую татуировку (набитую цитату из песни Pixies), которую Сайрус сделала после объявления о разводе:

«Моя голова испытывала страх, но мое сердце чувствовало свободу».

Концерт завершился посвящением Нью-Джерси, о чем со сцены объявил рэпер Айс-Ти. В нем приняли участие такие знаковые артисты, как Queen Latifah, хип-хоп-группа Naughty By Nature, Redman, Фетти Вап и Уайклеф Джин.

Гостями и ведущими MTV Video Music Awards в этом году стали актер Джон Траволта, музыкант Ленни Кравиц, звезды сериала «Клан Сопрано», горнолыжница Линдси Вонн, рэпер Рик Росс и другие.%

Наибольшее количество номинаций в 2019 досталось певицам Тейлор Свифт и Ариане Гранде — каждая из них оказалась представлена в десяти категориях. Билли Айлиш уступила им всего на одну позицию: она была заявлена в девяти номинациях, а рекордсмен Billboard Hot 100 Lil Nas X – в восьми.

На премии 2018 года лидером по количеству номинаций стала 26-летняя рэперша Карди Би из Бронкса – ее выдвинули в десяти категориях, среди которых были «Исполнитель года» и «Видео года». Она также открывала своим выступлением церемонию и одержала победу в номинациях «Лучший новый артист», «Песня лета» и «Лучшая коллаборация» за совместный трек с Дженнифер Лопес и диджеем Кхаледом. Три награды тогда получил и рэпер Дональд Гловер, правда, в его случае все они были связаны с одной композицией — нашумевшим и провокационным клипом «This is America». Работа получила статуэтки за режиссуру, хореографию и подтекст для общества.