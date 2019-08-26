Новый состав: названы наставники грядущего сезона «Голоса»

В восьмом сезоне музыкального шоу «Голос» в роли наставников проекта выступят Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также Валерий Сюткин, дебютант конкурса, сообщает пресс-служба Первого канала. Отмечается, что на участие в грядущем «Голосе» претендовали тысячи исполнителей, тогда как до закрытых кастингов приемной комиссии были допущены лишь 700 артистов. В итоге в основной раунд шоу, которое традиционно стартует со «слепых прослушиваний», прошли всего 120 вокалистов из разных уголков России и ближнего зарубежья.

Съемки нового сезона начнутся 27 августа, а в эфир его первый эпизод выйдет уже осенью.

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По словам продюсера «Голоса» Юрия Аксюты, «сенсеями» были традиционно выбраны артисты, которые представляют разные течения в музыке, а также достигшие больших высот в своем амплуа. «Константин Шотаевич филигранно создает отечественную поп-музыку, Сергей Шнуров — это все краски рок-н-ролла, Полина Гагарина — безусловно, наша поп-дива, а Валерий Сюткин уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом. Это абсолютно новая краска в «Голосе», у него свой взгляд на музыку — и он многому может научить. Связываю с ним большие ожидания», — сказал Аксюта.

Заключительный выпуск предыдущего сезона был показан в январе 2019 года, триумфатором проекта тогда стал 38-летний Петр Захаров из Санкт-Петербурга. В июле представители Первого канала сообщили о скорых нововведениях в системе голосования, что стало прямым продолжением скандальной истории, произошедшей в финале последнего сезона детского подразделения конкурса.

Его победительницей — по результатам изначального голосования зрителей — стала дочь популярной певицы Алсу Микелла Абрамова, набравшая более 50% голосов и с запасом опередившая конкурентов Ержана Максима и Валерия Кузакова.

Такой разрыв, впрочем, показался некоторым поклонникам шоу весьма подозрительным, из-за чего триумф Абрамовой стали называть «накрученным». На фоне массового недовольства в сети среди рядовых зрителей и знаменитостей Первый канал принял решение организовать тщательную проверку результатов. Кроме того, представители вещателя отметили, что во время голосования и в самом деле были отмечены некоторые «аномалии».

Занимавшаяся проверкой результатов компания уже спустя пару недель обнародовала итоги своего расследования: в отчете говорилось, что проведенный аудит выявил факт произошедшей «массированной автоматизированной отправки СМС» в поддержку одного из участников проекта, а именно — Абрамовой. Сразу же после публикации итогов расследования представители Первого канала объявили о том, что аннулируют результаты проекта. Также они сообщили о предстоящих съемках специального выпуска шоу.

Экстра-эпизод был показан в эфире 24 мая. В нем приняли участие все финалисты сезона (Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Ержан Максим, Нино Чеснер и Роберт Багратян) за исключением самой Микеллы, которая по какой-то причине отказалась от съемок, — на Первом канале при этом подчеркнули, что приглашали юную вокалистку в студию. В концовке специального выпуска гендиректор вещателя Константин Эрнст объявил, что победителями шестого сезона «Голоса» стали абсолютно все финалисты проекта, включая Абрамову.

Сама Микелла позднее выступила с публичным заявлением, признавшись, что шоу исполнило ее большую мечту.

«Моя мечта — выйти на сцену и быть частью этого суперпроекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни! У меня появилось огромное количество друзей из разных городов — и даже стран. И именно вы — моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего! И когда совсем не было сил, и когда очень хотелось подурачиться, и когда дрожали перед выходом, и когда готовились — мы всегда были рядом друг с другом. Очень вас люблю! Вы — лучшие друзья! Я всей душой была рядом с каждым из вас и со всеми вместе», — написала она в инстаграме.